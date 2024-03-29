ظهور مذهل للمرة الأولى لـ NETA V-II في بانكوك، حيث تواصل ازدهارها في تايلاند

بانكوك, 29 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- في 25 مارس، كشفت شركة NETA Auto عن سيارتها الرياضية الكهربائية النقية الذكية الفسيحة ذات الخمسة مقاعد، NETA V-II، في معرض بانكوك الدولي الصاخب للسيارات في تايلاند. ظهر هذا النموذج، بتصميمه العصري وأدائه الاستثنائي، كنجم صاعد في قطاع سيارات الطاقة الجديدة في تايلاند.

قبل ذلك، فازت NETA V، وهي أحد أقسام NETA، بالعديد من الجوائز وتم تصنيفها باستمرار ضمن المراكز الثلاثة الأولى من حيث المبيعات في سوق السيارات الكهربائية النقية في تايلاند. الآن، مع المجموعة التي تضم أكبر قدر من المنتجات الدولية، ستلبي NETA حاجة المستهلكين للسفر الذكي في جميع أنحاء العالم.

NETA at Thailand Motor Show 2024 NETA booth activities attracted considerable attention

يجمع NETA V-II، المعروف باسم NETA AYA في السوق الصينية، بين "الذكاء" و "الترفيه" وذلك واضح تمامًا في مفهوم تصميمه. هذا المفهوم المبتكر يجعله مناسبًا تمامًا لأسلوب حياة الجيل Z، الذي يقدر كل من التكنولوجيا الذكية والحياة الترفيهية.

وبصرف النظر عن توافرها في مجموعة متنوعة من الألوان، يتم تزويد NETA V-II بالعديد من الميزات، بما في ذلك أنظمة الترفيه المتقدمة وأنظمة مساعدة القيادة الذكية. توضح هذه الميزات فهم NETA العميق لمتطلبات المستهلكين في جميع أنحاء العالم وتلبيتها بدقة. وقد لاقت الكثير من التقدير من قبل العملاء والسوق منذ إطلاقها في الصين.

لطالما أحب المستهلكون التايلانديون خطوط منتجات NETA، والتي تشتهر بدمجها بين الرياضة والموضة والتكنولوجيا. للعام الثاني على التوالي، حصلت NETA V على جائزة "أفضل سيارة كهربائية صغيرة الحجم هاتشباك" في السوق التايلاندية في 14 مارس. حققت NETA نجاحًا ملحوظًا في قطاع السيارات الكهربائية التايلاندية في عام 2023، حيث حصلت على حصة سوقية بنسبة 17٪.

لخدمة عملائها بشكل أفضل، حققت NETA تقدمًا كبيرًا في التطوير الرقمي بالإضافة إلى اختيارها القوي للمنتجات. في الآونة الأخيرة، تم تقديم أول تطبيق دولي لـ NETA يخدم المستخدمين في تايلاند. وهو متاح الآن رسمياً في أسواق التطبيقات المختلفة ويستخدم التكنولوجيا لتحسين تفاعلات الخدمة بين المستخدمين.

بالإضافة إلى وجود مقرها في تايلاند وتكريسها للنمو على المدى الطويل، تتميزNETA أيضًا بانتشارها دوليًا، حيث تخدم مجموعة واسعة من الأسواق من خلال توفير منتجات السيارات الكهربائية الذكية المتميزة في مناطق تشمل الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا.

في ظل تطلعاتها للوصول إلى بيع 100000 وحدة دوليا في عام 2024، جمع مستخدمو NETA 400000 مستخدم عالميا حتى الآن. وبصرف النظر عن الإنتاج الضخم الذي بدأ حديثًا للمصانع البيئية الذكية في تايلاند، تدعو NETA أيضًا إلى إنشاء مصانع محلية في إندونيسيا وماليزيا.

تعد تايلاند بداية التوسع في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، حيث تعمل NETAعلى توسيع استراتيجيتها العالمية. في قطاع السيارات، تأمل NETA Auto في إقامة تعاون استراتيجي شامل متعدد المستويات على الصعيد الدولي. في المستقبل، تواصل NETA دعم إنشاء أنظمة الإنتاج في الخارج، مع الاستمرار في تعزيز نفوذ العلامة التجارية العالمي باستمرار.

حول NETA Auto

تعد شركة NETA Auto، إحدى العلامات التجارية لشركة Hozon New Energy Automobile Co. ،Ltd. (Hozon)، شركة رائدة في مجال الابتكار في صناعة المركبات الكهربائية الذكية. مع التركيز على شعار "التكنولوجيا للجميع" و"صنع سيارات كهربائية ذكية للجميع"، تقوم NETA Auto بتطوير سيارات كهربائية عالية الجودة وتقنيات متطورة. تتضمن منتجاتها نماذج شعبية مثل NETA GT و NETA S و NETA X و NETA AYA (NETA V-II) تعد NETA V. NETA Auto مخصصة للسوق الاستهلاكي الجماعي، حيث تقدم نماذج جديدة كل عام وتغطي قطاعات A0-B الرئيسية. كما طورت العلامة التجارية Shanhai Platform""، وهي منصة للسيارات الذكية الآمنة، وعلامة HOZI Technology التجارية، لتلبية متطلبات المستخدم وتعزيز إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة.

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