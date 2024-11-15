عدادات التيار المستمر CHX120 المتكاملة من CHINT توفر حلًا موثوقًا ودقيقًا

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CHINT GLOBAL

15 نوفمبر, 2024, 17:43 AST

مدينة شانغهاي، 15 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- (شركة CHINT) لقد زاد التحول العالمي نحو المركبات الكهربائية (EVs) وحلول الطاقة المتجددة من الطلب على تقنيات عدادات التيار المستمر الدقيقة والموثوقة. تلعب عدادات التيار المستمر دورًا حاسمًا في أنظمة الشحن، حيث يكون قياس الطاقة الدقيق حيويًا لضمان الشفافية والكفاءة والإنصاف لكل من شركات التشغيل والمستهلكين.

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تم تصميم عدادات التيار المستمر في المقام الأول لمحطات شحن المركبات الكهربائية، حيث تكون الدقة العالية والموثوقية أمرًا لا غنى عنه. إن CHX120 عداد من شركة CHINT هو عداد تيار مستمر مبتكر مصمم خصيصًا لمحطات شحن السيارات الكهربائية وغيرها من بيئات القياس ذات الطلب العالي على التيار المستمر. وتتضمن الميزات الرئيسية ما يلي:

  • التصميم المتكامل: يدمج بين مجزئ التيار (shunt) والعداد في وحدة واحدة، ما يقلل من المساحة المطلوبة ويسهل عملية التركيب.
  • القياس عالي الدقة: قراءات دقيقة لكل من تدفقات الطاقة الأمامية والعكسية، ما يضمن الفواتير الموثوقة.
  • دعم التعريفات السعرية والفترات الزمنية المتعددة: يدعم ما يصل إلى 12 تعريفة سعرية و24 فترة زمنية للتسعير المرن للطاقة.
  • المراقبة الذكية للحرارة: يراقب درجة الحرارة لضمان التشغيل الآمن وزيادة عمر المعدات.
  • التوافق القوي مع الشبكة: متوافق مع بروتوكول RS-485، وModbus، وغيرها من البروتوكولات للإدماج السلس في النظام.
  • مواصفات متنوعة لمجزئ التيار: يوفر أحجام مختلفة من مجزئ التيار، ويدعم تيارات تصل إلى 650 أمبير للتطبيقات عالية الطاقة.
  • اثنين من الأقفال: يتميز بقفل إلكتروني وقفل مادي لتعزيز الأمن ومقاومة التلاعب.
  • وظائف تخزين بيانات قوية: يخزن ما يصل إلى 100 دورة شحن ويحافظ على البيانات لمدة 10 سنوات حتى خلال انقطاعات التيار الكهربائي.

يعد عداد CHX120 مثاليًا لمحطات شحن المركبات الكهربائية وغيرها من سيناريوهات قياس التيار المستمر حيث تكون الدقة العالية والسلامة والموثوقية أمورًا ضرورية. وهو مناسب بشكل خاص لتطبيقات الشحن ذات الطاقة العالية والأنظمة التي تتطلب أداءً قويًا وتخزين البيانات على المدى الطويل.

باختصار، عدادات التيار المستمر مكونات أساسية في أنظمة الطاقة الحديثة، ولا سيما في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية. وقدرتها على قياس استهلاك الطاقة بدقة، وتوصيل البيانات عن بعد، والتكامل بسلاسة مع الأنظمة المعقدة تجعلها لا تقدر بثمن لكل من شركات التشغيل والمستهلكين. عداد CHX120 من شركة CHINT يعد عدادًا بارزًا لطاقة التيار المستمر يجمع بين التكنولوجيا المتطورة والتصميم العملي، ويقدم حلًا موثوقًا ودقيقًا لاحتياجات قياس التيار المستمر اليوم.

من خلال فهم مبادئ وتكنولوجيا وتطبيقات عدادات التيار المستمر، يمكن للشركات والمستهلكين اتخاذ قرارات مستنيرة لتحسين استخدام الطاقة وتحسين الكفاءة التشغيلية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2557870/image_5019413_31239855.jpg

للتواصل: Zongyu Han، البريد الإلكتروني: [email protected] 

 

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