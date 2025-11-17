عرض إنسبور في منتدى السعودية - الصين للمصدر المفتوح 2025

جينان، الصين, 17 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- انطلق مؤخرًا منتدى السعودية – الصين للمصدر المفتوح 2025 في الرياض، المملكة العربية السعودية. وقد شاركت شركة إنسبور في هذا الحدث، مستفيدة من خبراتها الراسخة في التقنيات الحديثة ومنهجيات بناء الأنظمة البيئية الرقمية لدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة.

وقد عرضت إنسبور خلال المنتدى أحدث إنجازاتها في مجال البحث والتطوير لتقنيات المصدر المفتوح، وممارسات التصنيع لمراكز البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي (AIDC) ، بالإضافة إلى حلول التعاون وبناء الأنظمة البيئية. وفي قطاع الاتصالات، قدمت الشركة حلاً متكاملاً وشاملًا لأنظمة BSS/OSS مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، ومبنيًا على نموذج لغوي كبير تم تطويره ذاتيًا. يمكّن هذا الحل المشغّلين من تحقيق الأتمتة الشاملة والترقية الذكية لكافة العمليات—بدءًا من استقبال الخدمات ومعالجة الطلبات، ووصولًا إلى تشغيل الشبكات وتشخيص الأعطال. كما يساهم حل مراكز البيانات المسبقة الصنع والمركّبة من وحدات جاهزة في تقليص فترة بناء مراكز البيانات التقليدية من 18–24 شهرًا إلى 4–6 أشهر فقط ، مع خفض استهلاك الطاقة بنسبة 15% – 20%، مما يوفر بنية تحتية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة.

وخلال الجلسة التقنية للمنتدى، قدّم يانغ بو — خبير الاتصالات لدى إنسبور في المملكة العربية السعودية — عرضًا رئيسيًا استعرض فيه منهجيات إنسبور المثبتة في تطوير منظومات المصدر المفتوح، والتكامل العميق بين تقنيات الذكاء الاصطناعي واحتياجات الصناعة. وشملت محاور عرضه: تطبيقات قواعد البيانات مفتوحة المصدر، والأطر المطوّرة داخليًا للذكاء الاصطناعي، وبناء منصات قدرة الحوسبة للذكاء الاصطناعي، ونشر مراكز بيانات التبريد السائل AIDC. وقد قدم رؤى عملية قابلة للتطبيق تشكّل "الحل الصيني" القابل للتكرار لدعم تسريع تطوير البنية التحتية الرقمية في المملكة .

وستنطلق إنسبور قُدمًا في الاستفادة من نقاط قوتها التقنية ومكانتها الريادية في بناء الأنظمة البيئية الرقمية، مع مواصلة الانخراط الفعّال في التعاون العالمي في مجال المصدر المفتوح، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يفتح فصلًا جديدًا في مسيرة التعاون التقني بين الصين والمملكة العربية السعودية .

