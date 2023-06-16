عرض حلول الطاقة الصديقة للبيئة: Mentech تحضر Intersolar Europe 2023

ميونخ، 16 يونيو 2023PRNewswire/ / -- شركةMentech Innovation ("Mentech") المصنعة لأجهزة تخزين الطاقة الجديدة وخيارات الطاقة والبطارية الذكية في الهواء الطلق والملحقات الإلكترونية الاستهلاكية، متحمسة للإعلان عن مشاركتها في Intersolar Europe 2023 في ميونخ، ألمانيا، في 14-16 يونيو 2023.

Intersolar Europe exhibition Intersolar Europe exhibition

يخلق جناح Mentech تجربة غامرة للزوار بكل المشاهد الداخلية والخارجية وحتى المقطورة، مما يوفر للزوار فرصة لتجربة محطات الطاقة المحمولة في Mentech. تم تصميم محطات الطاقة المحمولة من Mentech خصيصًا لعشاق الهواء الطلق، وهي تضمن مصدر طاقة يمكن الاعتماد عليه وطويل الأمد للمغامرات خارج الشبكة، مما يوفر للمستخدمين راحة البال للتركيز على أنشطتهم دون ضغوط إضافية من مخاوف عمر البطارية.

في المشهد الداخلي للمقصورة، تعرض Mentech أنظمة الطاقة المنزلية المتكاملة التي توفر حلولًا موثوقة وفعالة لتخزين الطاقة مع ميزات فريدة تعطي الأولوية للسلامة والراحة. تتميز الأنظمة بجهاز إطفاء حريق بالهباء الحراري، ونظام إدارة بطارية تم تطويره بشكل مستقل للحصول على الأداء الأمثل وطول العمر. مع صندوق بطارية قابل للتوسيع ومنتجات بطاريات Mentech المتطورة التي تتميز بالمرونة وسهولة التركيب، توفر Mentech حلًا شاملًا لإدارة الطاقة المنزلية يوفر الأداء والسعة والكفاءة لأولئك الذين يحتاجون إلى مصدر طاقة احتياطي للأنظمة الحيوية أو نظام تخزين طاقة مستقل.

تعتبر محولات Mentech ثلاثية المراحل مثالية للتركيبات متعددة الأسقف ويمكن أن تتوازى مع ما يصل إلى ستة أجهزة حتى للمشاريع الأكثر تحديًا. علاوة على ذلك، تم تصميم هذه المحولات للتعامل مع الحمل غير المتوازن على ثلاث مراحل بنسبة 100% في وضع خارج الشبكة، مما يميزها كخيار متعدد الاستخدامات ويمكن الاعتماد عليه بشكل ملحوظ للتطبيقات والإعدادات المتنوعة.

في المعرض، حظيت Mentech باهتمام كبير من خلال تصميم كشك لافت للنظر وأداء متميز للمنتج، مما جذب اهتمام العديد من الزوار الذين يبحثون عن حلول موثوقة للطاقة. ومع إعجابهم بمجموعة عروض Mentech المتنوعة، أعرب بعض الحضور عن رغبتهم في تعاون أعمق مع الشركة في الموقع.

شركة Mentech Innovation تابعة لشركة Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co.، Ltd. (002902.SZ)، وهي شركة ذات تقنية عالية تجمع بين البحث والتطوير والإنتاج والمبيعات والخدمات التي تفيد مستهلكي الطاقة والبيئة. تعطي Mentech الأولوية لسلامة المنتجات في جميع عمليات البحث والتطوير والتصنيع ونفذت بروتوكولات ولوائح صارمة للسلامة لضمان أن منتجاتها آمنة للمستهلكين لاستخدامها وتزويد العملاء بمنتجات وحلول عالية الجودة في مجالات صناعية متعددة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.mentechpower.com/

للتواصل: Luna xiao, [email protected]com

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