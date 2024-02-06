عرض شركة Chamlion لأحدث تقنيات طب الأسنان في معرض AEEDC

نانجينغ، الصين، 6 فبراير، 2024 /PRNewswire/ -- ستعرض شركة Chamlion أحدث تقنيات طب الأسنان في معرض AEEDC القادم (في الفترة بين 6 فبراير - 8 فبراير، دبي).

وتعد هذه المرة الأولى التي تشارك فيها شركة Chamlion في المعرض، وهي متحمسة لتقديم منتجاتها وخدماتها لجميع الزوار.

تكمن خبرة شركة Chamlion الموثقة في الطباعة ثلاثية الأبعاد للأسنان، وهي متخصصة في تصنيع 10000 طربوش وتاج للأسنان و1000 إطار جزئي يوميًا.

لا تقدم شركة Chamlion فقط المنتجات الفردية أو معدات طب الأسنان؛ إنما تعمد إلى توفير حلول متكاملة من مصدر واحد. يتألف الفريق الخاص بها من محترفين متخصصين في البحث والتطوير والتصميم وخدمات المتابعة والمزيد.

وبصرف النظر عن منهجية العمل الرقمية بالكامل لإطار CoCr وTitanium الجزئي؛ فستقدم شركة Chamlion بدورها حلولًا مبتكرة في مجال زراعة الأسنان وتركيب أسنان الزيركون وتقويم الأسنان. وبالنظر لكون الشركة تعمل على إعادة ترسيم توجهات مجال تطبيق الطباعة ثلاثية الأبعاد للأسنان المعدنية، فإنها بذلك تواصل المسير أيضًا نحو اعتلاء قمة عالم طب الأسنان الرقمي. تقدم الشركة خدماتها لجميع مختبرات الأسنان والمرضى حول العالم، بحيث يمكنهم الاستفادة من هذه العملية.

ترحب شركة Chamlion بجميع المتخصصين في مجال طب الأسنان وزوار معرض AEEDC الذين ينوون الحضور إلى المعرض، لزيارة جناحنا في PG-01، حيث سيكون بوسع الجميع إلقاء نظرة على أحدث منتجاتنا في مجال طب الأسنان والتحدث مع زملائنا لاكتساب المزيد من المعرفة حول هذه الصناعة. ننتظر رؤيتك في AEEDC!