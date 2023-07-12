عرض فيلم SOUND OF FREEDOM، الذي منتجه التنفيذي GOYA CARES، في المسرح

فيلم يجلب الشر إلى النور والأمل لمليوني طفل تم الاتجار بهم

جيرسي سيتي، نيوجيرسي، 12 يوليوز 2023 /PRNewswire/ -- تحتفل Goya Cares، المنتج التنفيذي للفيلم الجديد SOUND OF FREEDOM ، بالنجاح الباهر في تجاوز هدف أكثر من مليوني مشاهد لتمثيل مليوني طفل يتم الاتجار بهم في جميع أنحاء العالم.

Goya Cares, an executive producer of the new blockbuster movie SOUND OF FREEDOM, celebrates the overwhelming success of surpassing the goal of over two million viewers to represent the two million children trafficked worldwide. Goya Foods launches Goya Cares, a global initiative dedicated to eliminating child trafficking both domestically and internationally.

قال بوب أونانو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Goya Foods، والمنتج التنفيذي لـ SOUND OF FREEDOM: "على الرغم من أن تيم بالارد، الذي يمثله جيم كافيزيل في الفيلم، أنقذ العديد من الأطفال، فإن تركيزه على مهمة إنقاذ طفل واحد، روسيو، يشبه حكاية الخروف المفقود، حيث يترك الراعي الصالح قطيعه ليجد خروفًا ضالًا. في الواقع، كل حياة لها قيمة وهدف. وSOUND OF FREEDOM يسلط الضوء على هذه الحقيقة ."

Goya Cares، المستوحاة من SOUND OF FREEDOM، هي مبادرة عالمية مكرسة لمكافحة الاتجار بالأطفال والتثقيف في مجال الصحة العقلية للأطفال. تجمع المبادرة المنظمات والمدارس والشركات لإظهار التضامن وفي نهاية المطاف لحماية الأطفال الأكثر ضعفاً. يساعد شركاء تحالف Goya Cares على استعادة الناجين وإحيائهم وجمع شملهم، بينما يساعدون أيضًا في رفع مستوى الوعي وتزويد المدارس بإمكانية الوصول المجاني إلى التعليم الوقائي الذي يساعد على التعرف على مخاطر الاتجار بالأطفال من خلال سلسلة Goya Cares التعليمية LIGHT .

لمعرفة المزيد حول Goya Cares، يرجى زيارة: www.goyacares.com

عن شركة Goya Foods

تأسّست شركة Goya Foods سنة 1936، وهي أكبر شركة أغذية في الولايات المتحدة مملوكة لعائلة أميركية من أصل إسباني؛ وقد رسخت مكانتها كشركة رائدة في تقديم مجموعة متنوعة من الأطعمة والتوابل اللاتينية. وتقوم الشركة بتصنيع وتغليف وتوزيع أكثر من 2500 منتج غذائي عالي الجودة مُصنّع بمكونات أصلية من إسبانيا ومنطقة البحر الكاريبي والمكسيك وأميركا الوسطى والجنوبية. وتستخدم شركة Goya في تصنيع منتجاتها تقاليد الطهي الخاصّة بالمجتمعات الإسبانية حول العالم. مزيج المكونات الأصلية والتوابل ذات النكهات القوية والتحضير المتميّز يجعل منتجاتها مثالية لجميع الأذواق وجميع موائد الطعام. لمزيد من المعلومات عن شركة Goya Foods، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: ‎www.goya.com‏.

للتواصل الإعلامي:

ناتالي جي مانيسكالكو

845.659.6506

[email protected]

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=hyyyKcfJRGQ

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1560134/4154985/Goya_Cares.jpg

Goya Foods, Inc. SOURCE