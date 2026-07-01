عطرا Alya و Maysara من Hamidi يواصلان رحلتهما من "أسبوع الأزياء المحتشمة" في باريس إلى معرض Tones of Beauty

لندن, 1 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- بعد ظهورهما الذي حظي بإشادة في "أسبوع الأزياء المحتشمة" في باريس، يتصدر عطرا Alya و Maysara من "حاميدي" (Hamidi) المشهد في معرض (Tones of Beauty)، مواصلان رحلة العلامة التجارية لإعادة تعريف العطور كشكل من أشكال التعبير عن الذات بشكل عصري.

في وقت سابق من هذا العام ، قدمت "حاميدي" (Hamidi) المجموعة من خلال تعاون تاريخي مع المصممة "بيتول ساداي"، حيث اجتمعت العطور والأزياء في احتفال حسّي بالأنوثة المعاصرة. في Tones of Beauty ، يتحول التركيز إلى العطور نفسها ، ما يبرز الحرفية والابتكار والاتصال العاطفي الذي يميّز عطريّ Alya و Maysara.

Hamidi

لقد تم تصميم العطرين على أنهما "ماء عطر" (Eau de Parfum) خالٍ من الكحول ، ويعكسان الطلب المتزايد على الرفاهية الذي يوازن بين الرقي والراحة. توفر تركيبتيهما الصديقتان للبشرة تجربة عطرية راقية تناسب المناخات الأكثر دفئًا مع الحفاظ على العمق والشخصية المتوقعة من العطور الراقية.

يعبر عطر Alya عن الأناقة المشرقة من خلال نفحات من البرغموت والمندرين والخوخ الأبيض ، كل ذلك في أريج دافئ من المسك والعنبر والفانيليا.

يقدم عطر Maysara تفسيرًا أكثر ثراءً مع تحوّل رائحة الليتشي والفلفل الوردي إلى رائحة الورد والفاوانيا، قبل الكشف عن قاعدة دائمة من البرالين والصندل والبخور.

معًا ، يخلق العطران خزانة عطور تكميلية ، تقدم تعبيرات متميزة عن الأنوثة العصرية التي تتكيف بسهولة مع مختلف المزاجات والمناسبات.

قال "إيفارست ريجو"، رئيس الأعمال في شركة "حاميدي" (Hamidi): "(أسبوع الأزياء المحتشمة) في باريس كان علامة فارقة مهمة لعطريّ Alya وMaysara وأظهر الصلة بين العطور والأزياء والهوية". في معرض (Tones of Beauty)، نحن نبني على هذا الزخم من خلال وضع الضوء على العطور نفسها. يعكس عطرا Alya و Maysara رؤيتنا للرفاهية المعاصرة، حيث تكون الأصالة والراحة والاتصال العاطفي بنفس أهمية تركيبة الرائحة."

يدعو العرض، الذي يتم تقديمه من خلال تجربة حسيّة غامرة ، الزوار إلى التفاعل مع العطور خارج الزجاجة واستكشاف كيف يمكن أن تصبح الرائحة جزءًا من سردية شخصي.

مع استمرار صناعة الجمال في تبنّي مفهوم الرفاهية القائمة على التجربة، تعزز "حاميدي" (Hamidi) التزامها بخلق العطور التي تتردد أصداؤها إلى ما وراء الانطباع الأول ، تاركةً حضورًا دائمًا على كلٍ من الجلد والذاكرة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/3002481/Hamidi.jpg