عطلة فاخرة في انتظارك في منتجع شاطئ العنوان في دبي

اهرب من المألوف حيث يقدم هذا المنتجع المذهل خصم 20% على أسعار الغرف و25% على أماكن تناول الطعام النابضة بالحياة و15% على العلاجات المجددة للشباب في منتجع The Spa للإقامة حتى 31 مارس/آذار

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 26 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- مع بدء انخفاض درجات الحرارة، الآن هي الفرصة المثالية لحجز رحلة أحلامك إلى مدينة دبي النابضة بالحياة. يستقطب منتجع شاطئ العنوان المسافرين من كل ركن من أركان العالم ليشهدوا جاذبية هذا المنتجع الفاخر من فئة الخمس نجوم. استمتع بإقامة لا مثيل لها مع خصم مغر بنسبة 20٪ على أسعار الإقامة والفطور، و25٪ على أسعار أشهى المأكولات، و15٪ على أسعار العلاجات المجددة للشباب في منتجع The Spa، وهي متاحة للحجوزات التي تتم قبل 20 شتنبر/أيلول.

Address Beach Resort

يعد منتجع شاطئ العنوان أحد المعالم البارزة في أفق دبي، ويتألف من ناطحتي سحاب شاهقتين وأنيقتين متصلتين من الأعلى بجسر علوي، وهو موطن لأعلى حوض سباحة خارجي في العالم في مبنى. يقع هذا المنتجع بالقرب من بعض أشهر المعالم السياحية في المدينة، حيث يمكنك الانطلاق في رحلة لا تُنسى على شاطئ البحر والاستمتاع بالجاذبية الفريدة لهذه المدينة الآسرة. كما يقع بالقرب من الشاطئ البكر في جميرا بيتش ريزيدنس، وهو المركز المثالي لاستكشاف المساحات الشاسعة والمناظر الخلابة في دبي.

يعد منتجع شاطئ العنوان قمة الفخامة، ليس فقط لأنه حائز على جائزة دليل فوربس للسفر من فئة الخمس نجوم المرموقة، بل لأنه يصنع كل لحظة من لحظات إقامتك على أكمل وجه بينما تستمتع بوسائل الراحة الفاخرة وعشرة أماكن استثنائية لتناول الطعام والضيافة ذات المستوى العالمي. يمكن للضيوف الاسترخاء بعد يوم من مشاهدة المعالم السياحية والاستمتاع بجلسة تدليل مستحقة في منتجع The Spa مع خصم 15٪ على العلاجات، حيث يمكنك الاختيار من بين جلسات التدليك المهدئة أو العلاجات الفاخرة للعناية بالبشرة، مما يجعلك تشعر بالإشراق والانتعاش.

استمتع بتذوق أشهى المأكولات من مجموعة لا حصر لها من المطاعم مع خصم 25٪ على جميع المطاعم، مما يتيح لك استكشاف النكهات المتنوعة والأطباق الاستثنائية من جميع أنحاء العالم. استمتع بروح الصيف وسحر البحر في مطعم The Beach Grill، واكتشف مزيج تشوراسكو والحمص الشهير في مطعم Li'Brasil، حيث تمتزج الإبداعات اللبنانية والبرازيلية الملهمة بشكل مثالي، وجرب النكهات المتنوعة واللذيذة في العالم في مطعم The Restaurant واستمتع بالشاي في فترة ما بعد الظهر الخالدة واللاتيه المعد بأناقة في The Lounge، فلا يوجد نقص في اللحظات الشهية في هذا المنتجع المدهش.

لا تفوّت فرصة قضاء عطلة أحلامك الآن واستمتع برفاهية ورقي لا مثيل لهما في منتجع شاطئ العنوان دبي. للحجز ولمزيد من المعلومات، اتصل بالرقم 8899 879 4 971+ أو انقر هنا.

تواريخ الحجز: من الآن حتى 20 شتنبر/أيلول 2024

تواريخ الإقامة: من الآن حتى 31 مارس/آذار 2025

العروض:

• 20% خصم على أسعار الغرف

• بوفيه الإفطار في المطعم

• خصم 25٪ على تناول الطعام

• خصم 15٪ على العلاجات بالمنتجع

الشروط والأحكام: يمكن الاستفادة من خصم الطعام في L'Brasil وThe Beach Grill وThe Restaurant وThe Lounge. قد تنطبق شروط وأحكام أخرى.

نبذة عن منتجع شاطئ العنوان

منتجع شاطئ العنوان هو أول منتجع شاطئي ضمن مجموعة العنوان للفنادق والمنتجعات التابعة لمجموعة إعمار للضيافة. يقع المنتجع المميز في منطقة جميرا بيتش ريزيدنسز (JBR) ويطل على الخليج العربي، ويضم برجين من 77 طابقًا، يتكونان من 217 غرفة وجناح، ومطاعم رائعة، ومرافق ترفيهية لا مثيل لها، و443 شقة فندقية و478 شقة سكنية. يمكن للضيوف الاستمتاع بالوصول الحصري إلى "أعلى مسبح خارجي لا متناهي في مبنى في العالم" الذي تم التحقق منه من قبل موسوعة جينيس للأرثام القياسية في 31 مارس/آذار 2021 ويتميز بإطلالات خلابة على أفق دبي المتلألئ. يضم منتجع العنوان أيضًا شاطئًا خاصًا ومسابح متعددة ومساحات مخصصة للفعاليات وصالة رياضية حديثة ومنتجع The Spa الحائز على جوائز.

موقع الويب: https://addresshotels.com/en/

إنستغرام: https://www.instagram.com/addressbeachresort/

فايسبوك: https://www.facebook.com/addressbeachresort

نبذة عن شركة العين القابضة

تعتبر شركة العين القابضة هي مطور المشروع وهي مجموعة استثمارية متنوعة تعمل في مختلف قطاعات النمو الرئيسية، بما في ذلك الاستثمارات الرأسمالية والعقارات والضيافة والتعليم. تأسست الشركة في عام 1996 بهدف المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وازدهار المجتمعات التي تعمل فيها. اليوم، نمت شركة العين القابضة لتصبح مجموعة من الشركات الرائدة، والتي يقع مقرها في أبوظبي، ولديها محفظة استثمارية محلية ودولية متنوعة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.alainholding.ae

نبذة عن العنوان للفنادق والمنتجعات

العنوان للفنادق والمنتجعات هي العلامة التجارية الأولى التي أطلقتها مجموعة إعمار للضيافة مع عقارات تقع في بعض المواقع الأكثر طلبًا. تجلب العنوان هوية جديدة لقطاع الضيافة والخدمات العالمي من خلال وضع معايير جديدة مع ضيافة كريمة وخدمة استثنائية. تشتهر العنوان للفنادق والمنتجعات بمزجها للأسلوب المعاصر مع لمسة من الأناقة الكلاسيكية، وهي تثري حياة ضيوفها بتجارب بديهية. والتزاماً بشعارها "حيث تحدث الحياة"، تقدم سلسلة فنادق العنوان لضيوفها فرصاً للاحتفال بالحياة واللحظات القيمة. إنه العنوان المثالي.

نبذة عن مجموعة إعمار للضيافة

تدير مجموعة إعمار للضيافة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة إعمار العقارية العالمية والتي مقرها في دبي، قائمة مشاريع الضيافة والترفيه المتنامية للشركة. تمتلك شركة إعمار للضيافة وتدير محفظة متنوعة من أصول الضيافة مثل الفنادق والمجمعات السكنية ومنتجعات الجولف ونادي دبي للبولو والفروسية ونوادي الترفيه ومارينا دبي ونادي اليخوت المرتبط بها. تتمثل رؤية مجموعة إعمار للضيافة في أن تُعرف بأنها المزود العالمي الأول لتجارب الحياة العصرية الشخصية والمبتكرة التي لا تُنسى. لمزيد من المعلومات حول إعمار، يُرجى زيارة .www.emaar.com

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2487840/Address_Beach_Resort.jpg

الشعار https://mma.prnewswire.com/media/2487838/Address_Beach_Resort_Logo.jpg