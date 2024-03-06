عقار BC 007 المطور من قبل شركة Berlin Cures والذي يستهدف الآثار طويلة الأمد لفيروس كورونا: أظهرت الأبحاث تطورًا ملحوظًا خلال المرحلة الثانية من التجارب التي أجريت على أكثر من 50% من المرضى الذين خضعوا للتجربة السريرية

• تعمل شركة Berlin Cures في مجال التكنولوجيا الحيوية والتجارب السريرية؛ وتهدف إلى تطوير عقار مبتكر يتصدى للآثار طويلة الأمد لفيروس كورونا الذي أصيب به أكثر من 100 مليون شخص على مستوى العالم.

• خضع أكثر من 50% من المرضى لتجارب المرحلة الثانية العشوائية الخاضعة لمنهجية "العلاج الوهمي"؛ ولم تُسجل التجربة أية علامات سلبية ذات صلة بسلامة المرضى.

• تعمل شركة Berlin Cures المبتكرة على تطوير عقاقير تعتمد على الأبتمرات الجديدة لتحييد الأجسام المضادة المسببة للأمراض، واستهداف الفيروسات كذلك.

برلين، بتاريخ, 6 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- توصلت Berlin Cures، الشركة القائمة على التكنولوجيا الحيوية في تجاربها السريرية ذات الصلة بتطويرعقار للتصدي للآثار طويلة الأمد لفيروس كورونا، إلى مرحلة فارقة وبارزة على مستوى أوروبا، حيث سجلت نتائج فعالة ومبهرة مع أكثر من 50% من المرضى الخاضعين للتجربة والبالغ عددهم 114 مريضًا؛ الأمر الذي نتج عنه توسيع معايير الاشتمال في الدراسة ذات الصلة. تنظر الدراسة في مدى فعالية BC 007؛ العقار الرائد للشركة والمصمم خصيصًا لتحييد الأجسام المضادة المسببة للأمراض (fAABs)، والتي تلعب دورًا رئيسيًا كذلك في استمرار أعراض فيروس كورونا لفترة طويلة.

Berlin Cures' BC 007 Targets Long COVID: Solid Phase II Trial Progress with Over 50% Patient Recruitment Berlin Cures' BC 007 Targets Long COVID: Solid Phase II Trial Progress with Over 50% Patient Recruitment

أجرت الدراسة نشاطها المخصص عبر 12 مركزًا تجريبيًا في فنلندا وألمانيا والنمسا وسويسرا وإسبانيا؛ الأمر الذي يعكس الجهد التعاوني المبذول للتصدي للآثار طويلة الأمد لفيروس كورونا، والذي تطور ليصبح أزمة صحية عالمية راهنة. أسفرت الدراسة عن تقدم ملحوظ في نتائجها؛ ومن المقرر أن يتوسع نطاقها لتشمل سبعة مراكز أخرى قريبًا. ومن شأن النتائج المتوقع ظهورها في خريف 2024 أن تيسر الطريق للمرحلة التالية؛ حيث تسعى شركة Berlin Cures في الوقت الراهن للحصول على تمويل إضافي يُمكّنها من إكمال المرحلة الثانية وبدء المرحلة الثالثة الضرورية للحصول على الاعتماد التنظيمي للعقار.

لا شك في أن الآثار الدائمة لفيروس كورونا تشكل أزمة صحية عالمية وتؤثر سلبًا على أكثر من 100 مليون شخص من مختلف أنحاء العالم؛ وتقوض بصورة ملحوظة حياتهم وتفرض المزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عليهم. صرح أوليفر فون شتاين، الرئيس التنفيذي لشركة Berlin Cures، قائلًا: "إنه يؤثر على أنظمتنا الصحية ويعرضها لضغوطات هائلة تقوض الموارد الاقتصادية الخاصة بنا". "إذا لم نبادر بأي خطوات الآن، فسنواجه ارتفاعًا ملحوظًا في تكلفة خدمات الرعاية الصحية، وسنفقد معدل الإنتاجية الذي حققناه، فضلًا عن اتساع الفجوات الاجتماعية نتيجة لذلك. وبفضل التعاون الموثوق للوصول لهدف موحد مع جميع المراكز الطبية من مختلف أنحاء أوروبا، سنتمكن من اتخاذ خطوات محورية في مواجهة الآثار طويلة الأمد لفيروس كورونا.

باعتبارها شركة قائمة على التكنولوجيا الحيوية وتسعى للقضاء على مفعول الأجسام المضادة المسببة للأمراض (fAABs)؛ تقف Berlin Cures في مقدمة الشركات التي تطور عقاقير مبتكرة للتصدي لمجموعة متنوعة من أمراض المناعة الذاتية، بما في ذلك الآثار طويلة الأمد لفيروس كورونا، والقصور القلبي، والمياه الزرقاء ، وغيرهم من الكثير من الأمراض. يمثل العقار المرشح، BC 007، حلاً واعدًا يستهدف الأجسام المضادة (fAABs) المسببة لأمراض المناعة الذاتية مثل الآثار طويلة الأمد لفيروس كورونا.

تنطوي المرحلة الثانية من التجربة السريرية الراهنة للتصدي للآثار طويلة الأمد لفيروس كورونا إلى تقديم نتائج ملحوظة وموثوقة حول فعالية الدواء وأثره على سلامة المرضى. وتتوقع الشركة نتائج إيجابية لهذا العقار؛ حيث ستعتمد عليها في تمهيد الطريق للمرحلة الثالثة، التي هي ضرورية لاعتماد عقار BC 007.

يمكن لعقار BC 007 أن يتصدى للآثار طويلة الأمد لفيروس كورونا

. تشير التقديرات الحالية إلى أنه يمكننا اكتشاف الأجسام المضادة الذاتية (fAABs) في فحوصات الدم لدى حوالي 40% من المرضى المصابين بفيروس كورونا. تُعد الأجسام المضادة الذاتية من أنواع الأجسام المضادة التي يمكن أن تتطور لتعمل كرد فعل مناعي بعد الإصابة بالعدوى؛ وتستهدف مثل تلك الأجسام، عن طريق الخطأ، أنسجة الجسم أو خلاياه. ومن شأن هذه العملية أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض المناعة الذاتية. على النقيض تمامًا من الأجسام المضادة الطبيعية التي تحمي من العدوى؛ تعمل الأجسام المضادة الذاتية على إعاقة الوظائف الطبيعية للجسم من خلال الارتباط بمستقبلات الخلايا أو البروتينات الأخرى، وغالبًا ما تحجب الإشارات الطبيعية اللازمة لتأدية وظائف الخلايا بشكل سليم أو حتى في بعض الأحيان تحاكيها. ومن شأن مثل هذا الخلل أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض المناعة الذاتية، بناءً على أهداف الأجسام المضادة الذاتية ودور الأنسجة المستهدفة في الجسم.

"إن وجود الأجسام المضادة الذاتية (fAABs) في فئة كبيرة من المرضى، يسلط الضوء على قدرة عقار BC 007 على التصدي لأعراض فيروس كورونا طويلة الأمد، وسط شريحة كبيرة من المصابين. وأضاف أوليفر فون شتاين قائلًا: "نحن مقتنعون تمامًا بقدرة عقار BC 007 وسنسعى جاهدين للحصول على الدعم اللازم لتوسيع نطاق دراستنا والبدء في التحضير للمرحلة الثالثة". "إن التزامنا بإيجاد عقار مناسب للأمراض التي تسببها الأجسام المضادة الذاتية (fAABs) سيظل ثابتًا وراسخًا، فضلًا عن كونه مدعومًا بتمويلنا منذ البداية".

مثلما تستهدف منصات التكنولوجيات متعددة الاستخدامات حالات طبية متعددة

؛ تمتد كذلك إمكانات عقار BC 007 إلى ما هو أبعد من علاج فيروس واحد، مما يجعله متشابهًا معها من الناحية الوظيفية. من خلال تحييد الأجسام المضادة الذاتية (fAABs)، يمكن أن يتصدى عقار BC 007 للعديد من الأمراض الناجمة عن الأجسام المضادة الذاتية.

بناءً على نتائج ما يزيد عن عقدين من الأبحاث التي أجريت على الأجسام المضادة الذاتية (fAABs)، قامت شركة Berlin Cures بتطوير عقار BC 007 في تجاربها السريرية. وقد أثبتت هذه الدراسة فعاليتها في المرحلة الأولى مع ظهور نتائج إيجابية على المرضى المتطوعين وفي تجربة المرحلة الثانية مع مرضى القصور القلبي، مما أظهر فوائد ملحوظة وكبيرة على المدى الطويل. أظهرت نتائج ما قبل التجارب السريرية وما بعد التجارب السريرية لعقار BC 007 تحييدًا فعالًا ومستدامًا للأجسام المضادة الذاتية (fAABs). فقد ثبت أن عقار BC 007 آمن وفعال ولا يسبب أية آثار سلبية للمرضى. وفي ظل تجارب المرحلة الثانية التي تستهدف الآثار طويلة الأمد لفيروس كورونا، تواصل Berlin Cures بحثها المستمر عن استثمارات وشراكات إضافية لتعزز مثل هذه الفرصة الرائدة.

نبذة عن Berlin Cures:

على نحو أكثر من عقدين، كرس فريق Berlin Cures أبحاثه حول الأجسام المضادة الذاتية (fAABs) ونجح في اكتشاف جزيء يمكنه تحييدها بفعالية. وقد لوحظت نتائج فعالة خلال مرحلة ما قبل التجارب السريرية لعقار BC 007. ثبتت فعالية العقار مع المتطوعين الأصحاء الذين خضعوا لفحوصات الأجسام المضادة الذاتية (fAABs) خلال المرحلة الأولى من الدراسة، وكذلك مع مرضى القصور القلبي خلال تجربة المرحلة الثانية؛ حيث أظهر تحييدًا فعالًا للأجسام المضادة الذاتية على المدى الطويل، وذلك بعد جرعة واحدة فقط؛ وفي نهاية المطاف، وجد الباحثون تحسنًا كبيرًا في وظائف القلب، مع عدم اختفاء الأجسام المضادة في المرضى غير المعالجين من تلقاء نفسها. تمت الإشارة آنفًا إلى قدرته على التصدي للآثار طويلة الأمد لفيروس كورونا من خلال البيانات المخبرية التي تم التوصل إليها باستخدام الأمصال المأخوذة من مرضى فيروس كورونا، وأربع دراسات حالة كذلك. وبالتصدي للأسباب الجذرية للأمراض المرتبطة بالأجسام المضادة الذاتية (fAABs) من خلال مثل هذه التكنولوجيا الرائدة؛ نجد Berlin Cures واحدة من الكيانات الرائدة الملتزمة بمعالجة مثل هذه الأمراض الحاسمة في وقتنا الراهن.

قامت شركة Berlin Cures، منذ يونيو 2023، بإنهاء التجارب السريرية للمرحلة الثانية المعنية بدراسة فعالية عقار BC 007 على آثار فيروس كورونا، الذي أصبح أزمة صحية عالمية حادة ومتصاعدة؛ وذلك للحصول على نتائج فعالة وموثوقة لعقار BC 007 وأثره على المرضى الذين يعانون من آثار طويلة الأمد للفيروس.

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