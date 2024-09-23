عقد المؤتمر الثاني "من الحقول المتدرجة في زيكيجي إلى العالم" لتبادل ثقافة الزراعة العالمية والتعلم المتبادل

FROM ZIQUEJIE TERRACES TO THE WORLD

لودي، الصين, 23 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- في 12 سبتمبر، أُقيم حفل الافتتاح للمؤتمر الثاني "من الحقول المتدرجة في زيكيجي إلى العالم" لتبادل ثقافة الزراعة العالمية ومؤتمر التعلم المتبادل وأُلقيت خلاله الخطابات الرئيسية في مقاطعة شينخوا في مدينة لودي في مقاطعة هونان. اجتمع أكثر من 200 ضيف، منهم ممثلون عن المنظمات الدولية مثل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO)، ودبلوماسيون من البلدان التي تزرع الحقول المتدرجة مثل فرنسا وبيرو، وخبراء محليون ودوليون من قطاعات الزراعة والثقافة والسياحة، لمناقشة القضايا الرئيسية، بما في ذلك حماية التراث الثقافي الزراعي العالمي وتطوير الاقتصاد الزراعي الأخضر. وقد استكشفوا معًا طرق الحفاظ على الثقافة الزراعية وتعزيزها، وعرضوا نهج هونان الفريد في حماية التراث الزراعي والابتكار، مع المساهمة في الحلول المُقدّمة من الصين لحماية التراث الثقافي الزراعي العالمي.

وخلال حفل الافتتاح، تم الإعلان عن "الإجماع على التنمية المتكاملة للحقول المتدرجة في قطاعات الزراعة والثقافة والسياحة". وتشجع الوثيقة على فهم قيمة الحقول المتدرجة، وحماية النظم الإيكولوجية لها، والحفاظ على ثقافة الزراعة، والترويج النشط للزراعة والثقافة والتكامل السياحي، وتعزيز التبادل والتعاون الدوليَّين، والابتكار في نماذج التنمية. والهدف من ذلك هو تعزيز الحماية الفعالة والتنمية المستدامة للحقول المتدرجة على الصعيد العالمي، وتعميق التكامل بين الزراعة والثقافة والسياحة، وبناء سلاسل صناعية متميزة قائمة على الحقول المتدرجة، وتعزيز القدرة التنافسية العامة لهذه المناطق، وتحقيق الفوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية للجميع.

تمثل الحقول المتدرجة التعايش المتناغم بين الإبداع البشري والطبيعة. إنها تحمل تقاليد زراعية أصيلة وذكريات تاريخية، كما أنها تتميز بقيمة هائلة من حيث الحفاظ على التنوع البيولوجي، وضمان الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية. تُعَدّ الحقول المتدرجة في زيكيجي، والمعترف بها على أنها نظام تراث زراعي مهم عالميًّا وهيكل ري للتراث العالمي، نتاج العمل الجماعي لقبائل المياو والياو والدونغ والهان وغيرها من الجماعات العرقية عبر التاريخ. وهي شهادة تاريخية على دمج ثقافات صيد الجبال مع ثقافات زراعة الأرز.

وباستشراف المستقبل، ستعمل مدينة لودي على تعزيز حماية التراث الثقافي الزراعي، وتعزيز التراث الثقافي، وتعزيز دمج الزراعة والثقافة والسياحة. وتهدف المدينة من خلال هذه الجهود إلى توفير أمثلة ملموسة على "الحماية الحقيقية والاستخدام الحي والتكامل الصناعي" للعالم.

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