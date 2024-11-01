عقد جلسة نقاش الطاولة المستديرة للتنمية الخضراء منخفضة الكربون في آسيا لعام 2024

Under the theme “Innovation and Cooperation Leading towards Green Development”, the forum brought together government officials, as well as representatives from businesses and academic institutions across Asia. They engaged in in-depth discussions on topics including “Innovation and Application of Clean Energy Technology”, “Green Energy Future Planning and Development” and “Asia Clean Energy Cooperation and Prospects”.

تشينغداو، الصين، 1 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- عُقِد المنتدى الفرعي للطاقة الذكية التابع للمؤتمر الوزاري الثالث للطاقة ضمن مبادرة الحزام والطريق وجلسة نقاش الطاولة المستديرة للتنمية الخضراء منخفضة الكربون في آسيا لعام 2024 في مدينة تشينغداو في 24 أكتوبر. وتحت عنوان "الابتكار والتعاون لتحقيق التنمية الخضراء"، جمع المنتدى مسؤولين حكوميين، وكذلك ممثلين عن الشركات والمؤسسات الأكاديمية من جميع أنحاء آسيا. وقد شارك الحضور في مناقشات متعمّقة حول موضوعات تشمل "الابتكار وتطبيق تكنولوجيا الطاقة النظيفة" و"التخطيط والتطوير لمستقبل الطاقة الخضراء" و"تعاون وآفاق الطاقة النظيفة في آسيا". أسهمت هذه المناقشات بأفكار ومجهودات قيّمة لبناء آسيا نظيفة وجميلة.

في خطابه، أشار Li Baoqing، مدير مجلس الإدارة ورئيس شركة استثمار الطاقة الحكومية المحدودة (SPIC)، إلى أن SPIC تستجيب بنشاط لمبادرة الحزام والطريق من خلال تعزيز التعاون في مجالات مثل تطوير الطاقة النظيفة وتعزيز أمن الطاقة وبناء نظام طاقة جديد في جميع أنحاء آسيا. كما سلّط الضوء على جهود SPIC في دفع الانتقال نحو مستقبل أخضر منخفض الكربون، مما يسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة وإعداد مجتمع مشترَك واعٍ بيئيًا في آسيا.

قال U Nyan Tun، وزير الطاقة الكهربائية في ميانمار، إن ميانمار تعمل بشكل وثيق في مجال الطاقة مع شركاء التعاون في مبادرة الحزام والطريق والمنظمات الدولية لتعزيز تطوير الطاقة المتجددة. وأكّد التزام البلاد بتعزيز النمو الأخضر والطاقة النظيفة والانتقال إلى اقتصاد أخضر.

من جانبه، قدّم Dong Xiang، نائب المدير العام لقسم التعاون الدولي في إدارة الطاقة الوطنية، إنجازات الصين في تعزيز التنمية الخضراء. وفي معرض حديثه عن التعاون في مجال الطاقة في آسيا، شارك رؤيته وتوصياته، مؤكدًا على أهمية التعاون متبادل المنفعة الذي يصب في مصلحة الجميع، والابتكار التكنولوجي، والتنمية الخضراء. ودعا إلى إنشاء محرك دفع ذكي جديد لدفع الابتكار وتحفيز التنمية المستدامة.

في جلسة الحوار على الطاولة المستديرة، خاض الحاضرون في مناقشات متعمقة وثرية حول الموضوعات الأساسية للمنتدى.

يهدف هذا المنتدى، الذي تنظمه SPIC، إلى تعزيز المزايا المتكاملة والتعاون المربح للجميع بين البلدان الآسيوية، وفتح فصل جديد في التنمية المستدامة.

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