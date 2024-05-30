عقد شراكة بين تطبيق VUZ وشركة Hungama لتوفير محتوى غامر لأكثر من 200 مليون مستخدم في آسيا وأفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 30 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- أعلن تطبيق VUZ، الذي يسمح للمستخدمين بمشاهدة وتجربة فيديوهات الواقع الممتد والافتراضي، عن عقد شراكة مع Hungama، شركة الترفيه الرقمي الرائدة في آسيا، وذلك بهدف توفير محتوى حصري وغامر للمشاهدين بشكل لم يسبق له مثيل في آسيا وأفريقيا ليصل الى ما يزيد عن 200 مليون مستخدم.

Siddhartha Roy, CEO of Hungama and Khaled Zaatarah, Founder of VUZ signing partnership agreement.

وتتضمن الفيديوهات الغامرة التي يقدمها التطبيق في 360 درجة حفلات توزيع جوائز الأوسكار والعروض الأولى لهوليوود، بالإضافة إلى فيديوهات للدوري الأمريكي لكرة السلة (NBA)، وفورمولا 1، و لا ليغا. بالإضافة إلى أهم الأحداث رفيعة المستوى، وبث مباشر للحفلات الموسيقية العالمية الكبرى مثل "ميدل بيست" MDLBeast Sound Storm في الرياض، إلى جانب المحتوى الأصلي الذي يقدمه صنَاع المحتوى والمشاهير من الدرجة الأولى.

وقال خالد زعترة، المؤسس والرئيس التنفيذي في VUZ: " يسعدنا أن نوحد جهودنا مع Hungama، الشركة الرائدة في مجال الترفيه الرقمي. تساهم هذه الشراكة في توسيع نطاق وصولنا، وتعزز التزامنا بتقديم تجارب غامرة لا مثيل لها للمستخدمين في جميع أنحاء آسيا وإفريقيا، ونحن معًا على استعداد لتوفير محتوى غامر ومميز للمستخدمين."

وقال سيدهارتا روي، الرئيس التنفيذي لشركة Hungama: يمثل التعاون مع VUZ تأكيداً على التزامنا بتقديم تجارب ترفيهية مميزة لمستخدمينا. ومن خلال الجمع بين تقنية VUZ الغامرة ومحتوى Hungama الواسع، فإننا نحدث ثورة في عالم الترفيه بما نقدمه للجمهور في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. ونهدف معًا إلى خلق تجربة سلسة وغامرة من شأنها أن تضع معيارًا جديدًا لمستقبل صناعة الترفيه."

توفر التغطية الواسعة لشركة Hungama في مجال الترفيه الرقمي في آسيا وإفريقيا فرصة كبيرة لشركة VUZ لتوسيع تواجدها في السوق وزيادة الاشتراكات. وتهدف VUZ من خلال دمج منصتها مع شراكات الاتصالات الحالية لشركة Hungama، لتعزيز نمو الشركتين وتقديم تجارب اجتماعية غامرة لأكبر عدد من المستخدمين.

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يمكنكم تحميل التطبيق عبر الرابط التالي : www.VUZ.com

كما يمكنكم متابعة الشركة على موقع إنستجرام عبر الرابط التالي : https://bit.ly/360VUZ-Instagram

نبذة عن VUZ

تأسست شركة VUZ في عام 2017، وهي أحد أسرع منصات الميتافيرس وWeb3 حول العالم. لقد حصلت الشركة على 30 مليون دولار استثمارات حتى الآن خلال جولاتها الاستثمارية. كما ولديها أكثر من 1 مليار مشاهدة.

وفازت الشركة بجائزة الشركة الناشئة لهذا العام، وأيضا كأحد المرشحين النهائيين في Webit Founders Games من بين 3500 شركة تقنية مرشحة. ولدى VUZ الشركة مكاتب في دبي، لوس أنجلوس، وكاليفورنيا، والرياض، ولديها فريق عمل مكون من 50 متخصصاً في تطوير المنتجات التقنية وغيرها من المجالات المتخصصة في قطاع التكنولوجيا.

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