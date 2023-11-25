عقد مؤتمر الشركاء العالمي لمجموعة Shandong Heavy Industry ومعرض المنتجات الجديدة في دبي

العمل معًا لخلق قيمة للعملاء

جينان، الصين، 25 نونبر/تشرين الثاني 2023 /PRNewswire/ -- في 25 نونبر/تشرين الثاني بالتوقيت المحلي، انعقد مؤتمر الشركاء العالمي ومعرض المنتجات الجديدة لمجموعة Shandong Heavy Industry في المنطقة الحرة بجبل علي في دبي، الإمارات العربية المتحدة. وشارك في المعرض 570 من التجار والعملاء الرئيسيين من أكثر من 70 دولة في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وجنوب آسيا ومناطق أخرى.

تعتبر دبي تقاطع طرق الحرير البرية والبحرية ومركزاً لوجستياً عالمياً مهماً، يتمتع بمزايا جغرافية فريدة. إنه الخيار الأول لمجموعة Shandong Heavy Industry لتجميع القوة وتعميق التطوير لسوق الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو أيضًا المحطة الثانية لمؤتمر Shandong Heavy Industry Global Partner. يهدف المؤتمر إلى العمل مع الشركاء لاستكشاف مسارات جديدة للتعاون الدولي، وإنشاء منصة جديدة للتعاون الإقليمي المربح للجانبين، وفتح مساحة جديدة للتنمية المستقبلية.

مجموعة Shandong Heavy Industry، والتي مقرها في جينان بالصين، هي مجموعة عالمية للمعدات الصناعية تبلغ إيراداتها السنوية 72 مليار دولار أمريكي. وهي تمتلك Weichai Power، وSinotruk، وShacman، وLovol Intelligent Agriculture، وShantui Construction Machinery، وZhongtong Bus، وFeretti، وKION، وLinde Hydraulics، وDematic، وPSI، وBaudouin وغيرها من العلامات التجارية المعروفة، ولديها 14 سهمًا من 12 شركة مدرجة. يغطي عملها الرئيسي أنظمة توليد القوة والمركبات التجارية والمعدات الزراعية وآلات البناء والخدمات اللوجستية الذكية والتنقل البحري. وقد أنشأت مراكز للابتكار العلمي والتكنولوجي في أكثر من 10 دول في العالم لتقديم المنتجات وحلول الخدمات لأكثر من 150 دولة ومنطقة. المحركات الثقيلة، وناقلات الحركة الثقيلة، والشاحنات الثقيلة، والرافعات الشوكية الصناعية، واليخوت الفاخرة وغيرها من المنتجات تقود العالم في مجال التكنولوجيا والمبيعات.

في السنوات الأخيرة، واصلت مجموعة Shandong Heavy Industry زيادة استثماراتها في سوق الشرق الأوسط، واستثمرت في دبي لإنشاء مركز عمليات الشرق الأوسط الخاص بها الذي يدمج عرض المنتجات والتخزين والخدمات اللوجستية ودعم الخدمات واختبار مجموعة المولدات والتدريب. في الوقت الحاضر، تخطط شركة Shandong Heavy Industry لبناء مراكز تشغيل إقليمية في أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأماكن أخرى، والتواصل مع شركاء التجار الرائدين في العالم، والسعي لبناء منصة خدمة موحدة للمجموعة بأكملها، ومزامنة تخطيط التصنيع المحلي والدعم المالي لبناء نظام كامل لدعم خدمات السوق العالمية.

خلال هذا الحدث، أقيم معرض المنتجات الجديدة لمجموعة Shandong Heavy Industry في نفس الوقت، وقدمت أكثر من 10 شركات ملكية لمجموعة Shandong Heavy Industry منتجاتها الشعبية وأحدث تقنياتها. ركز الحدث على الترويج للمنتجات المشهورة في مجال الشاحنات الثقيلة والحافلات ومجموعات المولدات وقوة الطاقة الجديدة وغيرها من المجالات داخل المجموعة، بالإضافة إلى تكنولوجيا البحث والتطوير التعاونية ذات المزايا التنافسية الدولية الفريدة. يمكن للشركات تخصيص مجموعة كاملة من حلول محفظة المنتجات المتكاملة للعملاء العالميين في سيناريوهات متعددة واحتياجات فردية لخلق أقصى قيمة للعملاء.

يقول مثل عربي: "الكلمات هي الأوراق، والأفعال هي الثمار". نأمل في التعاون مع الشركاء العالميين والمضي قدمًا جنبًا إلى جنب، وترسيخ العمليات المحلية، وتطوير الأسواق، وتوسيع تأثير العلامة التجارية، وإنشاء نموذج جديد لتحقيق الفوز الدولي بشكل مشترك. من خلال التعاون العملي، ستولد ثمار أجمل في جميع أنحاء العالم، وسنتعاون للإبحار نحو مستقبل أفضل!

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