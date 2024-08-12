عقدت ندوة حول كيفية استخدام منصة "بريكس" لتعزيز التبادلات الدولية والتنمية في شيامن، فوجيان

شيامن، الصين، 12 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- في الآونة الأخيرة، عقد صالون تحت عنوان "احتضان عصر بريكس - التنمية والفرص في ظل مجتمع المصير" في مدينة صندوق الحجر القديم لشركة خطوط فوجيان شيامن الجوية.

شارك إينار تانغن، كبير الباحثين في مركز أبحاث تايخه ونائب الرئيس الرئيسي للتمويل الهيكلي لبنك ميلووكي للاستثمار، وجهات نظره: إنه يعتقد أن نظام الدفع في بريكس متعدد الأقطاب ومفتوح مقارنة بنظام سويفت.

شارك تشيان فنغ، وهو باحث كبير في Taihe Think Tank وباحث في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية بجامعة تسينغهوا، وجهات نظره على الإنترنت. وقال: "يوصى الاستفادة بشكل جيد من بنك التنمية الجديد التابع لبريكس لتوفير الدعم التمويلي لبناء البنية التحتية والتنمية الخضراء لبلدان بريكس. وفي الوقت نفسه، ينبغي لنا أيضا تعزيز المشاورات لتعزيز صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. مشاركة الإصلاح لتشكيل قوة مشتركة أكبر."

يعتقد البروفيسور هي جونمينغ، الخبير في مراقبة بريكس، أنه من الممكن اتباع نموذج "المتنزهات المزدوجة لبلدين" بين فوجيان وبلدان "الحزام والطريق"، وبناء "متنزهين" مع دول بريكس في شيامن للحد من مخاطر الاستثمار الأجنبي.

قال البروفيسور لاي يونغكسوان، خبير الذكاء الاصطناعي، إن قاعدة الابتكار في بريكس توفر إمكانية لتعزيز التنمية المتوازنة للبلدان في تطوير واستخدام المعلومات والتكنولوجيا الذكية من خلال إنشاء منصة تعاون لتعزيز نقل التكنولوجيا وتحويل الإنجاز.

يقال إن منطقة هولي في مدينة شيامن تقوم حاليا ببناء كتلة رقمية لبريكس. وفي الوقت نفسه، بدأ مشروع المقر الرئيسي لقاعدة بريكس للابتكار رسميا في بداية هذا العام، مما أدى إلى إنشاء مجمع صناعي يدمج المكاتب الصناعية ومكاتب البحث والتطوير ومراكز المؤتمرات والفنادق والشقق الداعمة وغيرها من التنسيقات متعددة الوظائف.

قال هو وي، مدير محطة مراسل شيامن في صحيفة هونغ كونغ بيزنس ديلي، أحد المنظمين، إن الغرض من هذا النشاط هو تعزيز تطوير التنمية الاقتصادية المحلية ورفع مستوى الحضارة الحضرية من خلال مناقشة اتجاه التنمية ومسار قاعدة الابتكار لشراكة الثورة الصناعية الجديدة لبريكس اليوم، وتحقيق الابتكار التكنولوجي لمساعدة الجنوب العالمي. بناء البلاد وتحديثها.