في البيان الصحفي، "عمالقة الإنتاج الفني والموسيقي يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجي للارتقاء بصناعة الفن والموسيقى"، الصادر في 10 يونيو 2024 عن روتانا ستوديوز وروتانا ميوزيك جروب عبر PR Newswire، تم إعلامنا من قبل الشركة أن الفقرة الثانية يجب أن تقرأ على النحو التالي:"تسـهم هذه الاتفاقية لدعم قطاع الفن والإبداع في المملكة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز التنمية الشاملة والهوية الوطنية، وتشجيع الابتكار والإبداع، وتوفير بيئة مشجعة للمبدعين."بدلاً من"تسـهم هذه الاتفاقية لدعم قطاع الفن والإبداع في المملكة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2023، من خلال تعزيز التنمية الشاملة والهوية الوطنية، وتشجيع الابتكار والإبداع، وتوفير بيئة مشجعة للمبدعين."كما تم إصداره في الأصل عن طريق الخطأ.

عمالقة الإنتاج الفني والموسيقي يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجي للارتقاء بصناعة الفن والموسيقى

الرياض، المملكة العربية السعودية, 10 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت كل من "مجموعة روتانا للموسيقى" و "روتانا استوديوز" الشركتين الشقيقتين توقيع مذكرة تفاهم للتعاون، بهدف تعزيز الإبداع والتنوع في صناعة الفن والموسيقى. وذلك بهدف تحقيق مزيد من التطور والنمو في عالم الفن والإنتاج الفني، لدعم الإبداع والمواهب الفنية، وتعزيز الحضور الفني للشركتين على الساحة العربية والعالمية.

تسـهم هذه الاتفاقية لدعم قطاع الفن والإبداع في المملكة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز التنمية الشاملة والهوية الوطنية، وتشجيع الابتكار والإبداع، وتوفير بيئة مشجعة للمبدعين.

HRH Princess Lamia bint Majed AlSaud, CEO of Rotana Studios (PRNewsfoto/Rotana Studios and Rotana Music Group) Mr. Salem AlHendi, CEO of Rotana Music Group (PRNewsfoto/Rotana Studios and Rotana Music Group) Rotana Music Group Logo (PRNewsfoto/Rotana Studios and Rotana Music Group)

تشمل هذه المذكرة جملة من الأهداف والمبادئ لتعزيز الجهود المشتركة في مجالات الإنتاج الفني والموسيقي، بما في ذلك استخدام المحتوى الموسيقي والاستعانة بالفنانين الموهوبين، ورعاية بعض الإنتاجات الفنية المشتركة.

تعمل "روتانا استوديوز" باستمرار على تطوير وتقديم محتوى ترفيهي عالي الجودة يلبي تطلعات الجماهير في جميع أنحاء العالم العربي. وتتميز بتنوع واسع في مجموعة أفلامها الروائية والوثائقية، ما يجعلها واحدة من أهم الوجهات لمحبي السينما العربية.

من ناحية أخرى، تسعى مجموعة روتانا للموسيقى إلى تعزيز التجارب الصوتية المميزة للجمهور من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المحتوى الموسيقي بأعلى معايير الجودة. تتضمن مكتبتها الغنية تسجيلات لأهم الفنانين العرب والإصدارات الحصرية، وتعتبر وجهة رئيسية لعشاق الموسيقى العربية.

وفي هذا السياق، علقت صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا استوديوز قائلة: " تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز موقعنا كشركتين رائدتين في مجال الإنتاج الفني. إن هذه الشراكة ستسهم بشكل كبير في تعزيز التفاعل الإبداعي وتقديم محتوى فني ذو جودة عالية للجماهير".

من جانبه، علق الاستاذ سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى قائلاً: "تعتبر هذه الشراكة خطوة استراتيجية مهمة تعكس التزامنا بتقديم المزيد من التجارب الفنية المتميزة للجمهور، ونحن واثقون من أن هذه التعاون سيفتح آفاقاً جديدة للإبداع والابتكار في مجال الإنتاج الفني والموسيقي ". ويأتي هذا التوقيع ليؤكد التزام الشركتين الشقيقتين بتقديم الأفضل وتعزيز الحضور الفني والثقافي للمنطقة والعالم، وتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في المستقبل.

نبذة عن مجموعة روتانا للموسيقى :

مجموعة روﺗﺎﻧﺎ للموسيقى هي مجموعة سعودية راﺋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻋﻼم اﻟﺗرفيهي واﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوﺳﯾﻘﻲّ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط واﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ، مقرها الرئيسي في الرياض ، ولديها ﻣﻛﺎﺗبها ﻓﻲ ﻛل ﻣن جدة ، ودﺑﻲ ، والكويت, وبيروت، واﻟﻘﺎھرة. ﺗﺿم ﺷرﻛﺔ روﺗﺎﻧﺎ أبرز وأھم اﻟﻔﻧﺎﻧﯾن ﻓﻲ السعودية والخليج واﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﺣﯾث أﺻﺑﺣت روﺗﺎﻧﺎ إﻣﺑراطورﯾﺔ إﻋﻼﻣﯾﺔ، وھﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم العربي اﻟﺗﻲ لديها فريق عمل مكون من مجموعة من الكفاءات والخبرات المميزة على مستوى عالمي, ﺗﻧﺗﺞ، وﺗﻌرض وﺗﺑث إﻧﺗاجاتها ﻋﺑر وسائلها الاعلامية الفضائية والاذاعية (روتانا TV وروتانا FM ) والرقمية روتانا يوتيوب وﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. RotanaMusic@ و @RotanaLive

اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧها اﻟوﺻول لما يزيد عن500 ﻣﻠﯾون ﻣﺷﺎھد وﻣﺳﺗﻣﻊ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم. ولدى روتانا ﻓرﯾﻖ ﻋﻣل ﻛﺑﯾر ذو ﺧﺑرة واﺳﻌﺔ واﺣﺗراﻓﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ إدارة وﺗﻧظﯾم أﻋﻣﺎل اﻟﻔﻧﺎﻧﯾن وﺣﻔﻼتهم، وتقديم المحتوى الغنائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم، ويعمل فريق إدارة الفنانين بالتخطيط والتنسيق مع فناني روتانا على الإنتاج الموسيقي، وإدارة حقوق النشر، وإقامة الفعاليات التي تلبي مستجدات المتغيرات في صناعة الموسيقى. لمزيد من المعلومات يرجى التواصل : [email protected] :

نبذة عن روتانا استوديوز :

روتانا ستوديوز تُعَدُّ من الشركات الرائدة في مجال الفن والترفيه في صناعة السينما العربية، حيث تتميز بروح الابتكار واعتمادها على أساليب إنتاجية جديدة لتجسيد رؤيتها المستقبلية. وقد حققت نجاحاً كبيراً منذ الماضي بإنتاج أول فيلم سعودي، ما جعلها تلعب دوراً مهماً في تغيير وجه صناعة الأفلام في المنطقة. تتميز مكتبتها الواسعة بأكثر من 2000 فيلم، حيث تقدم تجربة سينمائية شاملة تجمع بين الأعمال الروائية المميزة والإبداعات الفنية الأصيلة، مع استخدام أحدث الأساليب الإنتاجية والتقنيات المتطورة. وتسعى الشركة دائماً لتقديم محتوى ترفيهي بجودة عالية يلهم ويسلي الجماهير، مستهدفة جمهورها المتنوع في كل ركن من أركان العالم العربي والعالم.

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