عمليات Canaan القوية تحصل على الاعتراف وتصنيف "شراء" من شركة الاستثمار في وول ستريت Rosenblatt

سنغافورة, 13 سبتمبر 2024 / PRNewswire / -- حصلت شركة Canaan Inc. (NASDAQ: CAN) على الاعتراف لعملياتها القوية من قبل Rosenblatt، وهي شركة استثمارية في وول ستريت تصف Canaan Inc. بأنها "واعدة" في ضوء سوق الثيران للبيتكوين القادم، وتطلق عليها تصنيف "شراء" وتضع سعر هدف 3 دولارات للسهم الواحد خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. يظهر التقرير أن Canaan لا تحصل على التقدير الكافي بفرق شاسع، لأنها تُتداول بسعر 0.6x EV/Sales، مقارنة بـ 3.9x لمجموع نظرائها، وهذا الانخفاض في القيمة ينبع من المخاوف بشأن أرباح الشركة ودورها المتصور كمزود أجهزة. ومع ذلك، مع اهتمام Canaan بتعديل استراتيجيتها واستمرار تنفيذها لتوسيع عمليات التعدين الذاتي—باستخدام الأجهزة المُطوّرة داخلياً في المناطق منخفضة التكلفة، وميزات منتج Avalonminer الرائد من Canaan، ومقاومتها للتآكل والملح والرطوبة، التي تساعدها على التعدين في بيئات منخفضة التكلفة والقاسية، مثل غرب تكساس في الولايات المتحدة ومناطق الشرق الأوسط، من المتوقع أن تستفيد الشركة من سوق الثيران للبيتكوين. تتوقع شركة Rosenblatt أن ترتفع قيمتها وأن تقترب من قيم مشغلي مراكز البيانات الخدمية المشتركة.

ويخلص تقرير الوكالة إلى ما يلي:

- فرصة سوق الثيران للبيتكوين لزيادة الطلب على آلات التعدين: بصفته مبتكر أول منجم رقاقة ASIC للبيتكوين في العالم، يقدم Avalonminer من Canan أداءً متفوقًا وكفاءة في استخدام الطاقة بالإضافة إلى المتانة. ضاعف الطلب المتزايد على منصات التنقيب القائمة على A14 الإيرادات بالتسلسل في 2Q24 بعد حدث تقسيم بيتكوين في أبريل 2024؛ سيستمر الطلب على سلسلة A15 من Avalonminers وسلسلة A16 القادمة في خط إنتاج المنتجات في الازدياد مع استمرار Canaan في دفع حدود منتجاتها.

- تعديل الاستراتيجية للتركيز على توسيع مرافق التعدين الذاتي، ولا سيما في أمريكا الشمالية: تخطط إدارة Canaan لزيادة قدرة التعدين الخاصة في أمريكا الشمالية من 0.65EH/s الحالية إلى 10EH/s بحلول النصف الأول من عام 2025، والتي تعتبر خطوة مهمة لتطوير إيرادات التعدين الخاصة بقوة في سوق نمو يمكن التنبؤ به. بالإضافة إلى ذلك، تعطي Canaan الأولوية لتطوير حلول التعدين الموفرة للطاقة. هذا لا يضع الشركة في صورة إيجابية بالنسبة إلى العملاء المهتمين بالبيئة فحسب، بل يعزز أيضًا ميزتها التنافسية في السوق.

- محفظة براءات الاختراع الواسعة: تتضمن استراتيجية Canaan للنمو المستدام محفظة براءات اختراع قوية تحتوي على العديد من براءات الاختراع المتعلقة بتكنولوجيا رقائق ASIC و HPC. تشكل هذه الملكية الفكرية العمود الفقري لميزة Canaan التنافسية وتدعم استراتيجيتها طويلة الأجل للنمو.

- الاستكشاف القائم للتحالفات والشراكات الاستراتيجية: بالإضافة إلى ما سبق، تتعاون Canaan بنشاط مع شركات التكنولوجيا والمؤسسات البحثية الأخرى لدفع الابتكار وتوسيع نطاق وصولها السوقي. تمكن هذه الشراكات Canaan من البقاء في طليعة التطورات التكنولوجية وتقديم حلول متطورة لعملائها.

- خاتمة: توصي Rosen Blatt بامتلاك أسهم شركة Canaan استنادًا إلى عدة عوامل رئيسية: ارتفاع معدل هاش البيتكوين وتقدير السعر، ما أدى إلى زيادة الطلب على منصات تعدين Canaan من الجيل التالي؛ تركيز Canaan الاستراتيجي على توسيع عمليات التعدين الذاتي التي تدر نسبة أكبر من الأرباح مع التركيز على منطقة أمريكا الشمالية؛ وأجهزة التعدين المتينة من Canaan التي تسمح بالتعدين في البيئات منخفضة التكلفة والقاسية.

Rosenblatt هي بوتيك ووكالة للبحوث والاستثمار المصرفي تركز على الوسطاء المؤسسيين، وتقدم خدمات متخصصة في مجال الخدمات المالية وهيكل السوق والبحوث.

في ضوء تقرير تصنيف الأطراف الثلاثة، تعتقد Canaan أنها تقدم آفاق واعدة لإمكانات النمو المستقبلية للشركة والاعتراف الإيجابي بقيمتها. يمكن أن يسهم ذلك في تعزيز ثقة المستثمرين العامين، والحفاظ على سعر سهم الشركة، وتحسين صورتها في سوق رأس المال، والذي بدوره يمكن أن ييسر التنمية طويلة الأجل للشركة.