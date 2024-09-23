عندما تضيء التكنولوجيا والأزياء أسبوع الموضة في باريس: تكشف شركة Yaber ومعهد Pantone للألوان عن جهاز عرض K3 الحصري بلون صخر القمر

باريس، 23 سبتمبر 2024 / PRNewswire / -- تعاونت Yaber، وهي شركة رائدة في مجال أجهزة العرض الترفيهية، مع معهد Pantone للألوان لتكشفا عن جهاز العرض K3 بإصدار محدود وبلون "صخر القمر" الحصري من Yaber في أسبوع الموضة في باريس. يمثل هذا التعاون الهام أول شراكة لمعهد Pantone للألوان مع علامة تجارية متخصصة بأجهزة العرض، إذ تعرض لنا لون "صخر القمر" من Yaber، وهو لون يحاكي الأناقة الخالدة، ويجمع بين الرقي المطلق والسحر الكلاسيكي.

Yaber Projector K3 in Exclusive Lunar Rock, Customized by Pantone Color Institute

وتقول Laurie Pressman، نائبة رئيس معهد Pantone للألوان: "إن لون صخر القمر هو لون رمادي يصعب تحديد ملامحه، وله مزاج هادئ ولمسة رقيقة من البريق المعدني، ويترك وراءه انطباعًا مفعمًا بالفخامة. مستوحى من الجمال الدائم للصخور والحجارة والحصى والجرانيت—العناصر التي تحملت اختبار الزمن وصمدت بوجهه—يضفي صخر القمر على جهاز عرض Yaber الرئيسي شعورًا بالقوة والموثوقية الخفيتين".

يجمع جهاز عرض K3 محدود الإصدار هذا بين الأناقة المذهلة والأداء المتميز، ليضمن أنه "يبدو أفضل" بحق وبشتى الطرق. ينضح لون صخر القمر من Yaber بالثقة والأناقة العصرية، بينما تمنح قوة الإضاءة التي تبلغ 1,600 ANSI lumens وتكنولوجيا NovaGlowTM الحصرية صورًا نابضة بالحياة، مما يسمح لك الاستمتاع بتجربة مشاهدة لا تبدو أفضل فحسب بل تعمل بشكل أفضل أيضًا.

تتوفر الآن سلسلة K3 القياسية، التي تتميز بنفس الأداء القوي، على الموقع الرسمي لشركة Yaber. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر جهاز عرض T2 من Yaber لليالي وحفلات السينما الخارجية على أمازون.

نبذة عن Yaber

تأسست Yaber في عام 2018، وهي شركة رائدة في مجال أجهزة العرض الترفيهية، إذ قامت بتسليم أكثر من مليوني وحدة بنجاح إلى العملاء المتحمسين في أكثر من 120 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم. ولقد كُرِّمت Yaber بجوائز مرموقة، بما في ذلك جائزة ريد دوت (Red Dot)، وجائزة ابتكار سي إي إس إنوفيشن 2024 (CES Innovation 2024).

تلتزم Yaber بدفع حدود كل من التميز البصري والصوتي. يُصمم كل جهاز عرض من Yaber لتقديم تجارب استثنائية، تجسد السعي لتحقيق الكمال وتقديم جودة سمعية بصرية متميزة للمستخدمين، بالإضافة إلى رحلة ثرية من التفوق على الذات المستمر.

للحصول على أحدث التحديثات، تفضّل بزيارة https://www.yaber.com/collections حيث تواصل Yaber إعادة تعريف التميز في مجال الترفيه.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2511581/K3_PANTONE_KV2____0919.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpg