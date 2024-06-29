عودة سفير Betway، آندي روديك، ليصنع تاريخًا في بطولة ويمبلدون

وجد اللاعب الذي وصل إلى نهائي بطولة ويمبلدون ثلاث مرات نفسه مرة أخرى في الملعب الرئيسي ليحقق فرصة أخيرة لتحقيق النصر. فاز بسبع مباريات ليتوج بطل ويمبلدون… داكوتا الشمالية.

لندن, 29 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- على الرغم من مسيرته المهنية اللامعة التي تضمنت 32 لقبًا والفوز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة، فإن سفير Betway العالمي للتنس، آندي روديك لم يتمكن أبدًا من الفوز ببطولة ويمبلدون. ومع ذلك، حقق أندي هذا العام مجد ويمبلدون أخيراً. كان فوز لاعب التنس الأمريكي الذي طال انتظاره بعيدًا عن الملعب المركزي في SW19، حيث حقق الفوز على بعد 4085 ميلًا في الملعب المركزي (فقط) في ويمبلدون، داكوتا الشمالية.

بعد 12 عامًا من تقاعد العلامة التجارية العالمية الرائدة للمراهنات والألعاب عبر الإنترنت، Betway، قررت أنه حان الوقت لإعطاء روديك الميزة التي يحتاجها للحصول على كأس ويمبلدون. مع إطلاق العلامة التجارية حملة لإعداد بطولة في ويمبلدون، داكوتا الشمالية - وهو مجتمع ريفي في قلب وسط غرب أمريكا يبلغ عدد سكانه 144 شخصًا فقط.

على الرغم من أنه، على عكس تجاربه في اللعب في البطولات الكبرى البريطانية، كان على آندي أن يقوم بأكثر من مجرد اللعب في طريقه نحو الفوز. بدلاً من ذلك، وجد لاعب التنس المحترف نفسه يبني ملعبه الرئيسي، ويجند خصومه من داخل المجتمع المحلي، بل ويشرح لهم قواعد البطولة.

من خلال التنافس ضد لاعبين محليين حقيقيين، لم يكن من المستغرب أن يتفوق آندي في مبارياته السبع ليتوج أخيرًا "بطل ويمبلدون (داكوتا الشمالية)" في ما من المؤكد أنه سيكون أسهل بطولة في حياته المهنية، ولكنها أيضًا أغربها.

ومع ذلك، فإن روديك ليس الوحيد الذي سيحصل على الأفضلية هذا الصيف، حيث قدم نجم التنس أفكاره من خلال تنبؤاته الخمسة الأولى بشأن بطولة هذا العام.

أفضل خمسة تنبؤات لأندي لويمبلدون 2024 (سياق إضافي في الملاحظات إلى المحرر)

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قال تشاد يومانس، المتحدث باسم Betway: "على الرغم من مسيرته المزدهرة في التنس، لم يتمكن آندي أبدًا من الحصول على كأس ويمبلدون، على الرغم من وصوله إلى النهائي ثلاث مرات. لهذا السبب اتصلنا بمدينة ويمبلدون الرائعة في داكوتا الشمالية لتصميم بطولة يمكن أن تساعد أندي على تحقيق مجد التنس. نحن ممتنون حقًا لأندي وجميع المشاركين في تحقيق هذه الفكرة الممتعة".

قال آندي روديك، سفير التنس العالمي في Betway وبطل ويمبلدون داكوتا الشمالية: "لقد كانت ويمبلدون دائمًا بطولة خاصة بالنسبة لي وأحلم بالفوز بها. يشرفني للغاية أن أكون قادرًا أخيرًا على تسمية نفسي بطلًا في ويمبلدون (داكوتا الشمالية)... ولشعب ويمبلدون الذين ساعدوا في تحقيق ذلك، هذا الفوز لكم."

كارول بيترسون، مقيم بويمبلدون داكوتا الشمالية: "بصراحة، كنا جميعًا مشوشين قليلاً حول سبب رغبة أندي روديك في المجيء إلى هنا، لسنا في الواقع مدينة تنس. ومع ذلك، نحن جميعًا سعداء جدًا لأننا تمكنا من مساعدته في الفوز بكأسه الصغيرة، ويبدو أن ذلك يعني الكثير بالنسبة له".

ملاحظات للمحررين:

عن ويمبلدون، داكوتا الشمالية:

https://wimbledonnd.com/about-wimbledon/

الفيديو - https://theromans.egnyte.com/fl/UZxmFIgwPV