عودة مزاد Played, Worn & Torn"" من JULIEN إلى مدينة الموسيقى مع المزاد الأسطوري في 20-21 نوفمبر 2024

، ويقدر ثمنه بنحو 200,000 دولار إلى 400,000 دولار.

" قبل أن يُصبح جزءًا من رحلة مشوقة عبر أيدي موسيقيين مشهورين مثل

" وكان قد استُخدم في عرض "

عام 1956، وهو معروف باسم "

هذا الستراتوكاستر الذي يحمل رقم مسلسل 09391 ذو لون شفاف مع لمسات ذهبية، هو الجيتار نفسه الذي حملته

جيتار 1939

Gibson L-5

لـ

Sister Rosetta Tharpe

:

تم عمل هذا الجيتار القوسي، الذي يحمل رقم مسلسل #

EA-5024

، لـ

Sister Rosetta Tharpe

وكان مملوكًا لـ "عرابة الروك أند رول" حتى عام 1952، وهو تحفة فنية من صنع اليد، ويتميز بجزء علوي من خشب مصنوع من شجرة التنوب سيتكا، وظهر وجوانب من خشب القيقب، وعنق من خشب القيقب الناري. تم نقش اسم

Tharpe

على غطاء قضيب الجمالون، وقد ظهرت في صور شهيرة من بداية حياتها المهنية، ويقدر ثمنه بنحو

40,000

دولار إلى

60,000

دولار.