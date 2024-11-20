عودة مزاد Played, Worn & Torn"" من JULIEN إلى مدينة الموسيقى مع المزاد الأسطوري في 20-21 نوفمبر 2024
صدر عنJulien's Auctions
20 نوفمبر, 2024, 09:04 AST
ناشفيل، تينيس، 20 نوفمبر، 2024 / PRNewswire / -- يسُر مزادات Julien أن تعلن عن عودة مزاد "Played, Worn & Torn"، وهو الحدث الرائد في مجال تذكارات الموسيقى، في 20-21 نوفمبر في قاعة مشاهير الموسيقيين والمتحف في ناشفيل، تينيسي. سيتم عرض أكثر من 800 قطعة أيقونية من تاريخ الموسيقى في هذا المزاد الذي يتم مباشرة وعبر الإنترنت ويستمر ليومين.
تسليط الضوء على المزاد
- جيتار 1956 Fender ستراتوكاستر لـ Mary Kaye: هذا الستراتوكاستر الذي يحمل رقم مسلسل 09391 ذو لون شفاف مع لمسات ذهبية، هو الجيتار نفسه الذي حملته Mary Kaye في الصورة الترويجية الشهيرة لـ Fender عام 1956، وهو معروف باسم "The Mary Kaye" وكان قد استُخدم في عرض "Cha-Cha-Cha Boom!" قبل أن يُصبح جزءًا من رحلة مشوقة عبر أيدي موسيقيين مشهورين مثل Jimmy Crespo من Aerosmith وJohn Entwistle من The Who، ويقدر ثمنه بنحو 200,000 دولار إلى 400,000 دولار.
- جيتار 1939 Gibson L-5 لـ Sister Rosetta Tharpe: تم عمل هذا الجيتار القوسي، الذي يحمل رقم مسلسل # EA-5024، لـ Sister Rosetta Tharpe وكان مملوكًا لـ "عرابة الروك أند رول" حتى عام 1952، وهو تحفة فنية من صنع اليد، ويتميز بجزء علوي من خشب مصنوع من شجرة التنوب سيتكا، وظهر وجوانب من خشب القيقب، وعنق من خشب القيقب الناري. تم نقش اسم Tharpe على غطاء قضيب الجمالون، وقد ظهرت في صور شهيرة من بداية حياتها المهنية، ويقدر ثمنه بنحو 40,000 دولار إلى 60,000 دولار.
عناصر مُميَّزة أخرى
- جيتار George Harrison في Early Beatles-Era Futurama: تم العزف عليه أثناء أداء The Beatles في هامبورغ، ويقدر ثمنه بما يتراوح بين 600 ألف و800 ألف دولار.
- جيتار Sadowsky المصنوع خصيصاً لـ Prince على طراز تيليكاستر: تم استخدامه خلال جولته الاستعراضية عام 1986، ويقدر ثمنه بما يتراوح بين 200 ألف و400 ألف دولار.
- مجموعة Don Everly الشخصية: تَضُم 161 قطعة، بما في ذلك جيتار Gibson ES-5 ذي القوس العلوي من عام 1949 إلى عام 1950 والذي عزف عليه Ike Everly (ويتراوح ثمنه بين 20 ألفًا و30 ألف دولار) وكلمات أغنية "Keep A Loving Me" المكتوبة بخط اليد (3 آلاف - 5 آلاف دولار).
- قبعة Freddie Mercury اللامعة: تم ارتداؤها خلال حفل "Concerts for Kampuchea" الذي قدمته فرقة Queen عام 1979، ويقدر سعرها بما يتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دولار.
- إصدار خاص من جيتار Otoboke Beaver Fender Strat (لون أخضر غامق): استخدمه Accorinrin من Otoboke Beaver لكتابة وأداء الأغاني في Okoshiyasu!! Otoboke Beaver (2016) وItekoma Hits (2019). تم تعديله وتزيينه برسومات فنية فريدة، ويقدر سعره بما يتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دولار.
- غطاء رأس من الريش من Bob Mackie: ارتدته Cher في برنامج The Cher Show، ويقدر سعره بما يتراوح بين 40 ألف و60 ألف دولار.
- جيتار Epiphone SG المحطم الخاص بـ Dolly Parton: من جلسة التصوير الخاصة بها2023 HITS Daily Double في ناشفيل، ويقدر ثمنه بمبلغ يتراوح بين 4000 و6000 دولار.
تُواصل Julien's Auctions تقاليدها في دعم مجتمع الموسيقى من خلال مجموعات خيرية حصرية، مثل "Lyrics for a Cause" من Music Health Alliance، والتي تضم كلمات موقعة من Billie Eilish وSelena Gomez وغيرهم (ويبلغ ثمن كل منهم: 600$-800$).
تفاصيل المزاد
- المزاد المباشر عبر الإنترنت:
- o الأربعاء، 20 نوفمبر، 10:00 صباحًا بالتوقيت المركزي
- o الخميس 21 نوفمبر، 10:00 صباحًا بالتوقيت المركزي
للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: juliensauctions.com
للتواصل الإعلامي: Mozell Miley-Bailey | (646) 653-3105 | [email protected]
الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=KL9Iny48P7g
الشعار https://mma.prnewswire.com/media/2510514/5033066/Juliens_Horizontal_Logo.jpg
شارك هذا المقال