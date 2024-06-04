عيّنت شركة Augnito حمزة مفتاح نائبًا مساعدًا لرئيس المبيعات من أجل تسريع النمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- Augnito ، يَسرْ الشركة الرائدة في تكنولوجيا التعرف على الكلام للعديد من اللغات، وإنشاء الذكاء الاصطناعي، وتقنية معالجة اللغة الطبيعية، أن تُعلن تعيين حمزة مفتاح نائبًا مساعدًا لرئيس المبيعات. في هذا المنصب، سيستغل حمزة خبرته الواسعة من أجل تعزيز وقيادة نمو Augnito في النظام البيئي للرعاية الصحية في مجلس التعاون الخليجي.

يقود حمزة مفتاح بأكثر من 18 عامًا من الخبرة التحولَ الصحي الرقمي للقطاعين الخاص والعام في جميع أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. بُنيت هذه الخبرة على أساس صلب لما يَقرُب من عقد من الزمان مع Oracle Health (Cerner)، تمتد مسيرته المهنية إلى مهام استشارية إدارية في شركات مرموقة؛ مثل PwC وEY، إضافة إلى مناصب مهمة في الشركات الرائدة في مجال الصحة الرقمية الإقليمية وشركات التقنيات الطبية (MedTech) الناشئة؛ مثل Brighter وOkadoc. وتشمل تخصصات حمزة مجموعة واسعة من المجالات، التي من بينها شراكات الشركات الناشئة في مجال الصحة الرقمية (B2B2C)، والصحة الرقمية للمستهلكين، والرعاية الافتراضية، ونظام المعلومات الصحية/تنفيذ السجل الصحي الإلكتروني، ووضع إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات مع خريطة الطريق.

وقد أعرب Rustom Lawyer، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Augnito، عن حماسه لتعيين حمزة، قائلاً: "منطقة مجلس التعاون الخليجي ذات أهمية قصوى بالنسبة إلينا كمبتكرين في الذكاء الاصطناعي، سيتفهم حمزة بشكلٍ عميق معالم الصحة الرقمية، وقدرته على إحداث تغيير مؤثر أساسي في مهمتنا من أجل تمكين الأطباء، وضمان أعلى مستويات الجودة والدقة في التوثيق والإدارة، وتحسين نتائج المرضى في المنطقة".

سلّط Piyush Arya، كبير مسؤولي النمو في Augnito، الضوء على إمكانات حمزة في قيادة نمو الأعمال التجارية للشركة: "تجربة حمزة الشاملة في التحول الصحي الرقمي، ولا سيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تجعله ثروة لا تقدر بثمن لفريقنا. إن خبرته في العمل السابق وذكاءه الإستراتيجي سيؤديان بلا شك إلى تسريع نمونا ويساعدانِنا في تنفيذ مهمتنا المتمثلة في تحسين جودة الوثائق والحد من معدلات رفض المطالبات، وتحسين إدارة دورة العائدات للشركات والأطباء في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي".

أعرب حمزة عن تحمسه بمنصبة الجديد، قائلاً: "أنا سعيد بالانضمام إلى فريق Augnito والمساهمة في رؤيتها في تحويل الرعاية الصحية من خلال حلول التكنولوجيا البديهية القائمة على الصوت. وأومن بشدة بقدرة Augnito على إحداث تأثير كبير في سوق الرعاية الصحية العالمية، وأتطلع إلى الاستفادة من خبرتي لقيادة نمو الشركة ونجاحها في دول مجلس التعاون الخليجي".

أظهرت شراكات Augnito الأخيرة مع مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة في الشرق الأوسط، مثل مستشفىKing's College Hospital London (دبي)، وCloud Solutions (HMG Group)، وبرايم للرعاية الصحية، ومستشفيات دالة، ومستشفى جامعة الملك عبد العزيز، ومستشفى رأس الخيمة، وغيرها، التزام الشركة بقيادة الابتكار وخلق تأثير كبير في المنطقة. إن برنامج Augnito متوافق بشكل مضمن مع المتحدثين باللغة العربية الأصلية (اللغة واللهجات)، ويقدم حلولًا لا يشوبها شائبة في تكنولوجيا المعلومات للشركات إلى جانب نهج متميز لنجاح العملاء.

وبتعيين حمزة، أصبحت Augnito في وضع جيد لتسريع نموها وتعزيز وجودها في مجلس التعاون الخليجي. وتلتزم الشركة بتوفير أحدث الحلول القائمة على الصوت التي تمكن أخصائيي الرعاية الصحية وتُحسِّن جودة وكفاءة الوثائق السريرية وتعزز في نهاية المطاف رعاية المرضى.

نبذة عن شركة Augnito

Augnito هي شركة متقدمة في ابتكار حلول الذكاء الاصطناعي الصوتي البديهية والمتطورة، لإحداث ثورة في التوثيق السريري في سوق الرعاية الصحية العالمي. تتيح تقنيات التعرف على الكلام السريري المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وفهم اللغة الطبيعية (NLU) وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية، إدخال البيانات العرفية بدقة 99٪، في أي مكان ومن أي جهاز. تساعد شركة Augnito في تبسيط سير العمل السريري، وتسهل الوصول إلى معلومات الرعاية الصحية بشكل آمن، وتضمن حصول الأطباء على مزيد من الوقت للتركيز على اهتماماتهم الأساسية التي تكمن في رعاية المرضى. تُستخدَم حلولها حاليًّا في أكثر من 375 مستشفى في أكثر من 25 بلدًا.