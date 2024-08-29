عَرض النظام الإيكولوجي للإنتاج السمعي والبصري لشركة Hollyland في معرض IBC 2024

تعرض الشركة أحدث الابتكارات اللاسلكية في إنتاج الفيديو والأفلام والتعاون بين فِرَق العمل

أبرز العناوين

شركة Hollyland تُشارِك في معرض IBC 2024 في أمستردام

عرض المنتجات الجديدة للنقل اللاسلكي للفيديو والاتصالات الداخلية

مركز التجوال، والاتصالات الصوتية بين أفراد الفريق Solidcom C1 Pro

نظام اتصالات الفِرق الصغيرة Solidcom SE

نظام النقل اللاسلكي للفيديو Cosmo C2

Pyro S ، و Pyro 7 ، و VenusLiv V2

قهوة، وجوائز، وورش عمل في جناح Hollyland

Hollyland’s Audiovisual Production Ecosystem on Show at IBC 2024

شنتشن، الصين، 29 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- تَعرِض شركة Hollyland للتكنولوجيا مجموعة شاملة من أدوات إنتاج الصوت والفيديو في معرض IBC 2024 في أمستردام، هولندا، مع منتجات جديدة ومطورة في الصدارة. ستقوم Hollyland بتقديم عروض لأحدث الابتكارات في أجهزة نقل الفيديو، وأنظمة الاتصالات الداخلية، والميكروفونات اللاسلكية، والكاميرات – مثل مركز التجوال Solidcom C1 Pro، ونظام نقل الفيديو اللاسلكي Cosmo C2، ونظام الاتصالات ثنائي الاتجاه Solidcom SE، بالإضافة إلى Pyro S، Pyro 7 وVenusLiv V2. تهدف منتجات Hollyland لتحقيق البساطة والكفاءة والتعاون السَلِس بين الفرق.

يُقام عرض IBC (المؤتمر الدولي للبث) من 13 إلى 16 سبتمبر 2024 في قاعة RAI في أمستردام، هولندا. انتظروا Hollyland في صالة 11، الجناح C20، نتطلع إلى مقابلتكم.

مركز التجوال Solidcom C1 Pro - للاتصالات الصوتية لفريق العمل

يعمل مركز التجوال Solidcom C1 Pro على تعزيز الاتصالات الصوتية والتعاون، مع دعم يصل إلى 20 سماعة رأس وست مجموعات، وتجوال سلس، ومدى كبير يصل إلى 1600 قدم (500 متر)، ويتوافق جهاز Solidcom C1 Pro مع سماعات Solidcom C1 أو Solidcom C1 Pro القديمة، ويعمل على تنظيم سير العمل الجماعي بشكل أكثر كفاءة لانجاز أعمال صناعة الأفلام وإنتاج الفيديو والوظائف الأخرى قبل الموعد المحدد وتحت الميزانية.

نظام اتصالات الفِرَق الصغيرة - Solidcom SE

يساعد نظام الاتصالات المُتكامِل Solidcom SE من Hollyland لفرق الإنتاج الصغيرة بترقية تجربة الاتصالات إلى مستوى أعلى. يتميز نظام الاتصال ثنائي الاتجاه في شكل خفيف الوزن بتقنيات إلغاء الضوضاء البيئية المتقدمة، وتكنولوجيا القفز التلقائي للتردد، واتصال مستقر على مسافات تصل إلى 1.100 قدم (350 متر)، ومقاومة للماء والرياح، مع التركيز على السعر الاقتصادي بدون التنازل عن الجودة، ويتيح نظام Solidcom SE لفِرق الإنتاج التعاون بفعالية في أي بيئة، بما في ذلك إنتاج الفيديو التجاري وإمكانية العمل في المناطق الساحلية.

نظام النقل اللاسلكي للفيديو - Cosmo C2

يتميز نظام نقل الفيديو اللاسلكي Cosmo C2 بتصميم قوي يتضمن جهازَي إرسال ومستقبل واحد، ويدعم جهاز C2 التنقل بين الترددات بسلاسة، لتجربة سلسة وغامرة، مع تقنية HEVO 2.0 الجديدة من Hollyland. تُعَد هذه المجموعة المُبتكرَة قيمة كبير للبث الحي متعدد الكاميرات، والبث التلفزيوني، وغيرها، مع ميزات ووظائف قوية أخرى مثل دعم واجهة جهاز الشبكة NDI، وبث UVC وRTMP.

نظام النقل اللاسلكي للفيديو - سلسلة Pyro

تَعرِض Hollyland أيضًا منتجات أخرى شهيرة وقوية في IBC 2024، حيث تُقَدم الشركة Pyro S وPyro 7، وهي حلولًا لاسلكية لمراقبة الفيديو تتمتع بالعديد من المزايا. توفر تكنولوجيا الفيديو اللاسلكي الخاصة بشركة Hollyland التي طورتها بنفسها بتردد مزدوج (ADH) 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز، قدرات محسنة لمقاومة التداخل بينما تقلل التأخير وتعمل على تحسين المدى، ويجمع Pyro 7 بين الإرسال والاستقبال بالإضافة إلى شاشة عرض 7 بوصات في جهاز مدمج وخفيف الوزن ومتين.

كاميرا احترافية للبث المباشر - VenusLiv V2

تساعد كاميرا البث المباشر VenusLiv V2 الخاصة بتصوير الفيديو، في تقديم تجربة استخدام غير مسبوقة وسهلة للغاية لمستخدمي البث الطموحين، لتقديم بث بمستوى احترافي، كما أن VenusLiv V2 تتميز بأنها لا تحتاج إلى توصيلات أسلاك مُعقدة أو مساعدة متخصصين لضبط الإعدادات، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف المعدات والعمل.

تفاصيل الفعالية – حضور Hollyland في معرض IBC 2024

تدعو Hollyland الصحفيين، والمحررين، والمؤثرين، وجميع الزوار لتجربة منتجاتها في جناحها، وتُقدِّم Hollyland أيضًا سلسلة من ورش العمل اليومية، وتوزيع الجوائز، ورُكن للقهوة، وتحدي المخالب، وفعاليات الاحتفال بساعة الحظ.

يمكن للزوار استخدام رمز الدعوة التالي أثناء التسجيل: .IBC6839 يمكن زيارة رابط التسجيل من هنا https://hollyland.info/3MehEOd

نبذة عن Hollyland Technology

شركة Shenzhen Hollyland المحدودة أو شركة ((Hollyland، هي شركة متخصصة في توفير حلول احترافية للعملاء حول العالم في نقل البيانات والصوت والفيديو بشكل لاسلكي، بالإضافة إلى أنظمة الاتصال اللاسلكية منذ عام 2013. وتقدم Hollyland خدماتها في العديد من الأسواق، منها صناعة الأفلام، والتصوير التلفزيوني، وإنتاج الفيديو، والبث، والفعاليات المباشرة، والمعارِض، ووسائل الإعلام الإذاعية، والإنتاج، والمسارح، ودور العبادة، والمنازل المستأجرة. تفضل بزيارة https://www.hollyland.com/، Hollyland Facebook، .Hollyland Instagram

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