غلوبال تايمز: تعال وجرب: دبلوماسيون ومسؤولون عرب يستكشفون ممارسات التحديث الصينية في شنغهاي الديناميكية والشاملة

بكين، 7 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- تامر م. أ. شهاب، المسؤول من وزارة الخارجية الفلسطينية، قام بتجربة كونه "طيارًا" خلال رحلته الأخيرة إلى شنغهاي.

في مركز معارض محلي في وادي الابتكار العلمي والتكنولوجي G60 (وادي G60)، جلس شهاب في جهاز محاكاة طيران لطائرة ركاب. رأى السماء الزرقاء الشاسعة من خلال النوافذ على كل جانب من جوانب جهاز المحاكاة.

تم تصنيع جهاز المحاكاة من قبل شركة تكنولوجيا يقع مقرها في شنغهاي، والتي تنتج أيضًا معدات محاكاة الطيران لطائرة الركاب الكبيرة ذاتية التطوير الصينية C919. بعد خروجه من جهاز المحاكاة، طلب شهاب من مركز المعارض معلومات عن أحدث الإنجازات العلمية والتكنولوجية لوادي G60 في مجال الفضاء.

وقال: "إنها (الإنجازات) المستقبل".

يعد وادي G60 في شرق الصين، الذي يحتوي على شنغهاي ومدنها الثماني المحيطة بها، أحد أكثر الأحزمة الاقتصادية تحضرًا في البلاد وموطنًا لعشرات الآلاف من الكيانات المبتكرة ذات التقنية العالية.

يعد مركز معارض الوادي في إحدى ضواحي شنغهاي التي زارها شهاب وجهة لا بد من رؤيتها للعديد من المسؤولين والعلماء الأجانب الذين يحاولون استكشاف تجارب الطريق الصيني إلى التحديث في شنغهاي.

وقال اياد زوكار، الأستاذ ونائب مدير المعهد الدبلوماسي السوري في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، إن وادي G60 يعرض أحدث التطورات التكنولوجية في الصين، ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

قال زوكار لصحيفة غلوبال تايمز: "كانت الروح المبتكرة والتقنيات المتطورة التي تم عرضها في وادي G60 مثيرة للإعجاب حقًا".

وأشار إلى أنه "كان من الرائع أن نشهد تطورات مباشرة في مختلف المجالات هناك، مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الكهربائية وتصنيع رقائق السيليكون".

وكان زوكار وشهاب ضمن وفد المسؤولين الذين زاروا شنغهاي مطلع هذا الصيف في إطار "ندوة المسؤولين العرب التي ينظمها مركز الأبحاث الصيني العربي للإصلاح والتنمية (CARC)" أو" ندوة الدبلوماسيين العرب في الصين التي ينظمها مركز الأبحاث الصيني العربي للإصلاح والتنمية (CARC)".

حضر زوكار الندوة الثالثة عشرة للمسؤولين العرب التي عقدت في أوائل يونيو، وسافر أكثر من 4000 ميل من سوريا إلى شنغهاي.

بصرف النظر عن وادي G60، كانت زيارة مسجد شياوتاويوان أيضًا تجربة لا تنسى لزوكار.

وقال زوكار: "كان مسجد شياوتاويوان بمثابة شهادة على أهمية تعزيز التفاهم والاحترام المتبادلين بين المجتمعات المتنوعة". "كان من الملهم أن نشهد التعايش السلمي بين الأديان المختلفة في المدينة والتعرف على سياسات الصين بشأن الجنسيات والأديان".

Global Times SOURCE