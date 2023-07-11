غيرت Korea Ginseng Corp. اسم علامتها التجارية إلى Jung Kwan Jang

قيمته معترف بها في المملكة المتحدة وفرنسا واليابان منذ 400 عام

سيول، كوريا الجنوبية, 11 يوليوز/تموز 2023 /PRNewswire/ -- أعلنتKorea Ginseng Corporation (KGC) في اليوم الثالث عن تغيير اسم علامتها التجارية من Cheong Kwang Jang، مع تقليد دام 124 عامًا، إلى Jung Kwan Jang. يتضمن هذا التحول تجديد هوية العلامة التجارية وشعارها وحزمة منتجاتها، لإعادة وضع نفسها كعلامة تجارية عالمية لحلول المكملات الصحية. تواصل Jung Kwan Jang من KGC تاريخها الممتد على مدار 124 عامًا مع شعبيتها في 40 دولة، محافظة على مرتبتها الأولى في سوق التجزئة العالمي للجينسنغ لمدة عشر سنوات متتالية.

JUNG KWANG JANG Korea Red Ginseng

كان الجينسنغ الكوري، بداية الموجة الكورية، موضع تقدير منذ حوالي 400 عام لخصائصه الطبية ليس فقط في آسيا، ولكن أيضًا في أوروبا. يشتهر بقدرته على تعزيز المناعة والمساعدة في استعادة الطاقة. يُنظر إلى الجنسنغ الكوري، المزروع في أجود التربة لكي ينمو، على أنه الأعلى جودة على نطاق واسع.

في العدد الأول من "المعاملات الفلسفية" الذي نشرته الجمعية الملكية، وصف العالم ثيفينوت الجينسنغ بأنه مُجدد ومُعزز للطاقة. في عام 1681، ذكر كتالوج مجموعة العائلة المالكة أن "الجينسنغ لا ينمو في كل مكان. ينمو فقط في كوريا. يتم استخدامه لعلاج الأمراض المزمنة والخطيرة. إنه باهظ الثمن وتعادل قيمته الفضة".

في عام 1736، تم قبول مقال دكتوراه بعنوان "هل يمكن للجينسنغ أن يعمل كمعزز للطاقة للمرضى ؟" في فرنسا. على الرغم من فعاليته الملحوظة، إلا أن الجينسنغ لم يكتسب شهرة واسعة لأنه لا يمكن الوصول إليه بسهولة، كما جاء في تاريخ الأكاديمية الملكية للعلوم 1718، "الجينسنغ عشب طبي نادر جدًا ومكلف، لذلك لا يمكن الحصول على أكثر من مجرد عينة منه".

في عام 1674، افتتحت اليابان، التي تدرك قيمة الجينسنغ، متجرًا للجينسنغ الكوري، حيث كان الناس يصطفون طوال الليل لكي يشترونه صباحا. في ذلك الوقت، ظهرت "خدمة انتظار"، حيث كان الناس يتقاضون رواتبهم مقابل الوقوف في طابور نيابة عن العملاء، على غرار الممارسات التي شوهدت في حفلات الكيبوب الموسيقية الأخيرة.

ظلت قيمة الجينسنغ الكوري ثابتة على مدى 400 عام الماضية. على وجه الخصوص، الجينسنغ الأحمر، المصنوع عن طريق تبخير الجينسنغ وتجفيفه، هو المكمل الصحي الممثل لكوريا. قدمت منتجات Jung Kwan Jang هدايا للملكة إليزابيث الثانية والبابا يوحنا بولس الثاني أثناء زيارتهما لكوريا، وكهدية دبلوماسية خلال مؤتمرات القمة.

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