فالي تكشف عن ابتكارات رائدة في مجال التعدين المستدام في مؤتمر التعدين الدولي في المملكة العربية السعودية

الرياض, 11 يناير ٢٠٢٤ /PRNewswire/ -- قامت شركة فالي الرائدة عالميًا في مجال التعدين المستدام مؤخرًا باستعراض خططها الطموحة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر التعدين الدولي المقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وقد ساهم المؤتمر في تسليط الضوء على مشاريعها الكبرى بما في ذلك مجمعها الصناعي المتكامل المخطط له في المملكة والذي يعد جزء من استراتيجيتها للحد من انبعاثات الكربون في صناعة الصلب.

Vale at Future Minerals Forum KSA

وتم خلال المؤتمر التوقيع على مذكرة تفاهم بين فالي والهيئة الملكية للجبيل وينبع، لتخطو بذلك فالي خطوة جديد ومحورية في مسيرتها نحو إنتاج قوالب الحديد في المملكة.

وقد شارك الرئيس التنفيذي لفالي، إدواردو بارتولوميو، في حلقة نقاشية شملت عدد من صناع القرار في القطاع حول "تحويل مناطق إفريقيا وغرب ووسط آسيا لمراكز للمعالجة والتصنيع"، حيث قدم شرحاً مفصلاً حول ابتكارات الشركة وأحدث التقنيات المخطط لها في مجمعها المتكامل في مدينة رأس الخير الصناعية. وقد أكد بارتولوميو في مشاركته التزام الشركة بتحقيق التنمية المستدامة وخلق مستقبل أفضل للجميع، موضحاً بأن المجمع سيتضمن مصنع لإنتاج قوالب حديد عالية الجودة تحت إدارة فالي بهدف تزويد عملية إنتاج الحديد المقولب الساخن. ومما يميز هذا المشروع هو نسبة انبعاثاته لثاني أكسيد الكربون والتي تعد أقل بنسبة ٦٠٪ من العمليات التقليدية، ليتم بعد ذلك تصديرها الى الأسواق المحلية والعالمية.

كما انضم كلا من رئيس مجلس إدارة شركة فالي للمعادن، مارك كوتيفاني، ورئيس قسم الاستدامة وشؤون الشركة، إميلي أولسون، في حلقتي نقاش أخريين، قاموا خلالها باستعراض الإمكانيات الهائلة لهذا المجمع المتكامل، والذي يصب في مساعي المملكة نحو تحقيق استراتيجيتها الطموحة لتصبح واحدة من أبرز القوى الصناعية على مستوى العالم؛ تماشيا مع رؤيتها 2030. واستناداً على الأهداف المرسومة في البرنامج الوطني للتنمية الصناعية والخدمات اللوجستية، ومن خلال تعزيز طموحات المملكة في صناعة التعدين وتحول الطاقة، إقليميًا وعالميًا؛ ستساهم مشاريع فالي في تمكين تطوير صناعة الحديد الأخضر في البلاد من خلال ضمان تزويد مشاريع القطاع بخام حديد عالي الجودة.

ويذكر أن شركة فالي قد ساهمت بشكل كبير في ايجاد قيمة محلية مضافة في المجتمعات التي تعمل بها، إذ بلغت استثمارات الشركة في منطقة الشرق الاوسط حتى اليوم 1.2 مليار دولار لتطوير سلاسل التوريد، وأكثر من 10 مليون دولار في مشاريع الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، و 87 مليون دولار أمريكي في العمليات الصديقة للبيئة.

وتهدف فالي من خلال مشاركتها في مؤتمر مستقبل التعدين العالمي لإبراز الدور المحوري الذي تلعبه في قطاع التعدين المستدام في المنطقة؛ وذلك بالتركيز على مجمعها الصناعي المتكامل، والتزامها بتحقيق الحياد الصفري الكربوني. وأظهر نهجها الابتكاري واستثماراتها الإقليمية الكبيرة عن التزامها الراسخ لتحقيق نقلة نوعية في القطاع تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 وتعزيزا لسعيها المشترك في تحقيق مستقبل مستدام.

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