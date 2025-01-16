فالي توقع اتفاقية حجز أرض مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع لإنشاء مجمع صناعي متكامل في مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية

الرياض, 16 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- في خطوة استراتيجية لإنتاج الحديد الأخضر، وقعت فالي، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التعدين المستدام، اتفاقية حجز أرض مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع في المملكة العربية السعودية لإنشاء مجمع صناعي متكامل في مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية. ويهدف المشروع، الذي سيتم تنفيذه على مرحلتين، إلى إنتاج ما يصل إلى 12 مليون طن من الحديد الخام المقولب البارد (CBI) الذي يُعد حلا مبتكرًا سيعزز من الجهود العالمية لتحقيق الحياد الصفري الكربوني في صناعة الحديد والصلب.

Vale Signs with RCJW for Land Reservation

وقال روجيريو نوجيرا، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والأعمال في شركة فالي: "تعد هذه الاتفاقية إنجازًا جديدًا في مسيرة فالي الحافلة وهي أول خطوة في رحلتنا لإعادة تشكيل مستقبل صناعة الحديد والصلب في منطقة الشرق الأوسط. وسيشكل مجمعنا الصناعي المتكامل في مدينة رأس الخير نموذجًا مبتكرًا وذي جدوى بيئية واقتصادية ملموسة؛ إذ تتكامل فيه أحدث التقنيات مع أفضل ممارسات الاستدامة".

هذا، ويُبرز اختيار مدينة رأس الخير لإقامة هذا المشروع المُقومات الاستراتيجية التي تتمتع بها المملكة، بما في ذلك وفرة مصادر الطاقة التي تشكل داعمًا اقتصاديًا مركزيًا وأساسيًا، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز وبيئتها الجاذبة للأعمال. ومن المتوقع أن يسهم إنتاج هذا المشروع في تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، مما يعزز من جهود المملكة ويدعم طموحاتها لتصبح قوى صناعية رائدة عالميًا بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

ويعد إنشاء المجمع المتكامل في مدينة رأس الخير جزءًا من استراتيجية شاملة تتبعها شركة فالي لتطوير مراكز ومجمعات متكاملة لصناعة الحديد والصلب في الأسواق العالمية الرئيسية. وعلى غرار المجمعات المتكاملة التي تخطط الشركة لتنفيذها في سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة، سيشكل هذا المجمع في مدينة رأس الخير حافزًا ودافعًا لتمكين صناعة الحديد الأخضر في المنطقة، إذ سيوفر خام الحديد عالي الجودة في الأسواق ويوطد من أطر التعاون المشترك بين فالي ومنتجي الحديد والصلب ورواد التصنيع. ومن خلال هذه المجمعات الثلاثة، تسعى شركة فالي إلى تحقيق هدفها المتمثل في خفض انبعاثات النطاق الثالث بنسبة 15٪ بحلول عام 2035، بالتزامن مع تقدم الشركة بخطوات ملموسة نحو التزامها بتقليل انبعاثات النطاقين الأول والثاني بنسبة 33% بحلول عام 2030، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام لصناعة التعدين.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2600005/Vale_Signs_Land_Reservation.jpg