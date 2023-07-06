فايڤ : سلسلة الفنادق الأولى والوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحصل على الشهادات الدولية للطاقة المتجددة (i-RECs)

ادخل على الرابط التالي لمشاهدة الصور: https://we.tl/t-FHpkKadYNF

دبي الامارات العربية المتحدة, 6 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- وتزامناً مع "عام الاستدامة" في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبحت سلسلة فنادق فايڤ الأولى والوحيدة في دولة الإمارات التي تحصل على شهادات الطاقة المتجددة التي وضعتها المنظمة الدولية لمعيار شهادات الطاقة المتجددة (I-REC)، لتحصل بذلك على طاقة كهربائية متجددة 100% لعام 2022.

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "أتقدم بالتهنئة إلى سلسلة فنادق "فايڤ" على نجاحهم في أن يكونوا سلسلة الفنادق الأولى والوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحصل على شهادة المنظمة الدولية لمعيار شهادات الطاقة المتجددة وتحقيق نسبة 100% من الكهرباء المتجددة لعام 2022، ويمثل التزام "فايڤ" بالاستدامة نموذجاً يحتذى للشركات الأخرى في دولة الإمارات وحول العالم وعلى كافة المستويات"

وعلق كابر مالتشانداني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة فايڤ على إنجاز شركة فايڤ الكبير قائلاً: "قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف (كوب 28)، يستعرض الإنجاز الكهربائي لشركة فايڤ مدى قوة الابتكار الجماعي، وذلك عندما يجتمع طرفان من صنّاع التغيير (فايڤ وهيئة كهرباء ومساه دبي) نحو هدف مشترك؛ ألا وهو التطوير المستدام.

Media Contacts: Farah Palia; +971 55 289 3588; [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2063542/4006052/FIVE_Logo.jpg

FIVE SOURCE