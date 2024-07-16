فرانك شتورنبيرغ يسلم دور الرئيس التنفيذي لشركة فونيكس كونتاكت إلى ديرك غورلتزر

بلومبرغ، ألمانيا, 16 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- سيتقاعد فرانك شتورنبيرغ ، الرئيس التنفيذي لشركة فونيكس كونتاكت (Phoenix Contact)، في نهاية ديسمبر 2024 بعد 33 عامًا مع الشركة وسيخلفه ديرك غورلتزر، المدير العام والرئيس التنفيذي للعمليات منذ عام 2020. لضمان هذه الخطوة اللإنتقالية بشكل سلس، سيتشارك فرانك شتورنبيرغ وديرك غورلتزر في دور الرئيس التنفيذي معا اعتبارًا من 1 يوليو. هذا وسيظل فرانك شتوهرنبيرغ مرتبطًا بمجموعة فونيكس كونتاكت (Phoenix Contact Group) في المستقبل كرئيس لمجلس الإشراف للشركة التي تأسست حديثًا "فونيكس كونتاكت إي موبيليتي هولدنج إس إي" (Phoenix Contact E-Mobility Holding SE).

Pictured from left to right: Dr. Dipl.-Ing. Eberhard Veit, Dirk Görlitzer, Frank Stührenberg, and Dr. Frank Eisert

يقول الدكتور ابيرهارد فايت: "نحن سعداء للغاية بهذا الترتيب الداخلي للخلافة، والذي يضمن أقصى قدر من الاستقرار والاستمرارية في فريق إدارة الشركة". قال إيبرهارد فايت ، رئيس المجلس الاستشاري لشركة فونيكس كونتاكت: "ساهم فرانك شتورنبيرغ بشكل كبير في النمو والنجاح على المستوى العالمي لشركتنا على مدى سنوات عديدة. في الوقت نفسه ، لعب دورًا رئيسيًا في تشكيل الثقافة داخل الشركة وتوجيه المجلس التنفيذي الحالي للمجموعة بالتعاون مع المجلس الاستشاري والمساهمين. ويقدم رحيله المخطط في نهاية هذا العام الآن لخليفته ، بالإضافة إلى زملائه في الإدارة منذ فترة طويلة ، فرصًا مستقبلية واعدة لمواصلة تطوير استراتيجية فونيكس كونتاكت بنجاح استنادًا إلى النهج الحالي."

درس فرانك شتورنبيرغ ، الذي ولد في عام 1963 ، الاقتصاد مع التركيز على أنظمة الأعمال. وكان مع فونيكس كونتاكت في بلومبرغ منذ عام 1992؛ حيث أمضى العديد من السنوات في مناصب عليا في المبيعات. في عام 2006 ، تم تعيين فرانك شتورنبيرغ في المجلس التنفيذي لمجموعة فونيكس كونتاكت وأصبح الرئيس التنفيذي للشركة منذ يناير 2015.

عمل ديرك غورلتزر، الذي درس الهندسة الكهربائية، مع فونيكس كونتاكت منذ عام 1994. أخذته حياته المهنية من كونه مديرًا للمنتجات إلى رئيسًا لقسم الأعمال للمكونات الصناعية والإلكترونيات ، ثم إلى المجلس التنفيذي الحالي لمجموعة فونيكس كونتاكت.

يؤكد الدكتور فرانك آيزرت ، المساهم وعضو المجلس الاستشاري لفونيكس كونتاكت: "تتميز الشركة المملوكة لعائلتنا بأن الإدارة العليا مدفوعة أيضًا بروح عائلية من التعاون والمسؤولية". بعد حوالي 30 عامًا في فونيكس كونتاكت ، يجسد ديرك غورلتزر ليس فقط النجاح التقني وريادة الأعمال، ولكن أيضًا، مثل فرانك شتورنبرغ، القيم التي تميز شركتنا وهي الثقة والاحترام والشراكة والموثوقية. باعتباره مدافعًا متحمسًا عن رؤيتنا المستقبلية لمجتمع كهربائي بالكامل، سيواصل تطوير التوجه الاستراتيجي لفونيكس كونتاكت."

بعد مغادرة فرانك شتوهرنبيرغ ، سيستمر الأعضاء الحاليين تورستن يانفليكه (الرئيس التنفيذي للعمليات)، وأولغيش لايديكر (الرئيس التنفيذي للعمليات)، وفرانك بوسل دولكن (رئيس قسم البيانات)، وأكسل فاخهولتس (رئيس القسم المالي)، بالإضافة إلى ديرك غورلتزر (الرئيس التنفيذي) في العمل في المجلس التنفيذي للمجموعة لفونيكس كونتاكت.

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