فرص جديدة للشركات الدولية: TerraPay تُبرم اتفاقية تعاون مع شركة Multipass

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 7 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- عقدت TerraPay، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تحويل الأموال، اتفاقية تعاون استراتيجي مع Multipass، الشركة المصرفية في قطاع التكنولوجيا المالية، لإحداث نقلة نوعية في حلول المدفوعات العابرة للحدود للعملاء من الشركات. يهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى توفير موثوقية وكفاءة لا مثيل لهما مع تحسين التكاليف للشركات العاملة في المملكة المتحدة وأوروبا والأسواق العالمية.

فمن خلال هذا التعاون، ستتمكن شركة Multipass من الاستفادة من شبكة المدفوعات العالمية الواسعة لشركة TerraPay، لتصل إلى مناطق جديدة وتقدم مدفوعات محلية بعدة عملات، مما يضمن تنفيذ حلول دفع فعالة عابرة للحدود لعملائها. وقد تَميز هذا التعاون أيضًا بالحفاظ على التواصل الإنساني إلى جانب التقدم التكنولوجي، حيث تقدم كلتا المؤسستين دعمًا للعملاء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع 24/7، فضلًا عن توفير مديرين متخصصين في الحسابات الشخصية.

وفي تعليق له حول هذا التعاون، أعرب السيد Giri Sudheshyan، رئيس قسم المدفوعات العابرة للحدود لدى شركة TerraPay، عن حماسه، قائلاً: "يسعد شركتنا TerraPay أن تتعاون مع Multipass لإحداث نقلة نوعية في مجال المدفوعات العابرة للحدود لعملائها من الشركات. إن هذا التعاون يؤكد التزام شركتنا بتقديم حلول مبتكرة تحقق الكفاءة والموثوقية وتعمل على تحسين التكلفة".

ومن جانبه، أكد السيد Rami Chedid، الرئيس التنفيذي لشركة Multipass بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، قائلًا: "تمثل شراكتنا مع TerraPay خطوة كبيرة إلى الأمام في التزامنا بتقديم حلول دفع آمنة وسريعة لأصحاب المشاريع متوسطة الحجم الذين يمارسون أعمالهم التجارية على الصعيد الدولي. كل ذلك مع منح الأولوية للأمان والكفاءة في السرعة والتكاليف. ومع استمرار عملنا على خطط التوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة، يكتسب هذا التعاون الوثيق أهمية جديدة، حيث يوفر لعملائنا عمليًا وصولًا عالميًا للمدفوعات".

وأكد على أن شركة Multipass قد بدأت بالفعل عملية التقديم للحصول على ترخيص تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة ليتم تنظيمها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ((DFSA، وبعد الحصول على الموافقة المبدئية، ستباشر الشركة عملياتها قريبًا جدًا. وأوضح قائلًا: "سيعمل هذا التوسع التشغيلي على توسيع نطاق المدفوعات العالمية للشركات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها منذ اليوم الأول، مما يمنحها ميزة تنافسية وفرص لنمو الأعمال".

نبذة عن TerraPay:

تُسهل شركة TerraPay عمليات نقل الأموال وحركتها حول العالم من خلال توفير شبكة اتصالات موحدة لإجراء عمليات المدفوعات الإلكترونية العابرة للحدود، وهي عمليات يتم تنظيمها في 31 سوق عالمي، وتتيح إتمام المدفوعات إلى أكثر من 144 دولة مستلمة للمدفوعات وأكثر من 210 دولة مُرسِلة للمدفوعات، وما يقرب من 7.5 مليار حساب مصرفي، وأكثر من 2.1 مليار محفظة إلكترونية. وتعمل TerraPay بجِد لتحقق غايتها التي تتمثل في ربط عالم مالي بلا حدود، الأمر الذي يجعل عمليات نقل الأموال تتم بصورة فورية وموثوقة وشفافة في كل مكان في العالم. كما تهدف TerraPay إلى توسيع حدود الشركات العالمية - بدءًا من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وشركات تحويل الأموال مرورًا بشركات السفر والمنصات الاقتصادية وأسواق التجارة الإلكترونية - بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي حتى في الأسواق التي يصعب الوصول إليها. تأسست TerraPay في عام 2014، ويقع مقرها الرئيسي في لندن، ولديها مكاتب عالمية في بنغالور ودبي وميامي وبوغوتا ودار السلام وكمبالا ولاهاي وداكار وجوبورج ونيروبي وميلانو وسنغافورة، وهي في طور التوسع السريع، بعد أن تلقت تمويلًا من مستثمرين رئيسيين، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية IFC (البنك الدولي)، وPrime Ventures، وPartech Africa، وVisa.

نبذة عن شركة Multipass:

تعتبر شركة Multipass جزء من مجموعة شركات Dyninno، ، وهي شركة مصرفية تقدم حلول مالية حديثة للشركات التي تمارس أنشطتها التجارية عبر الحدود. وتقدم الشركة حسابًا تجاريًا متعدد العملات مع مكتب تبادل فوري للعملات الأجنبية وبطاقة متعلقة بالشركات تتيح للشركات الدولية إدارة تحويلاتها المصرفية في الأسواق الخارجية بطريقة بسيطة. تتضمن عروض العملاء لدى Multipass حسابات محلية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (EU)، بالإضافة إلى رقم حساب مصرفي دولي واحد متعدد العملات يدعم أكثر من 70 عملة و200 وجهة عالمية لإتمام المدفوعات. تأسست الشركة في عام 2017 ويترأسها السيد Dmitry Tsymber.

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