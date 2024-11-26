فرصة للازدهار في سوق ألواح الفورميكا الديكورية عالية الضغط في دول مجلس التعاون الخليجي - انضم إلى KEDING لاقتناص النمو

مدينة تايبيه، 26 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- يشهد سوق ألواح الفورميكا الديكورية عالية الضغط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نموًا ملحوظًا، ما يمثل فرصة جذابة للراغبين في دخول هذه الصناعة المربحة. وفقًا لتقرير صادر عن شركة Transparency Market Research، بلغ حجم سوق ألواح الفورميكا الديكورية عالية الضغط 317.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بفضل الطلب القوي على تطبيقاتها في الأثاث والخزانات والأرضيات. لقد سجل قطاع الأثاث وحده إيرادات بلغت 161.5 مليون دولار أمريكي، مع معدل نمو سنوي مركب ثابت بنسبة 5.6% خلال الفترة من 2014 إلى 2023، ثم حل قطاع الخزانات في المرتبة التالية بإيرادات بلغت 48 مليون دولار أمريكي (معدل نمو سنوي مركب 7.2%)، تليها الأرضيات بإيرادات 27.8 مليون دولار أمريكي (معدل نمو سنوي مركب 5.1%).

أما من حيث الاستخدام النهائي، تصدر السوق السكني المشهد بقيمة بلغت 166.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023، تلاه قطاع المشاريع التجارية بقيمة 122.1 مليون دولار أمريكي، بينما أضافت التطبيقات الصناعية 29.1 مليون دولار أمريكي. علاوة على ذلك، فإن قنوات البيع المتعددة مستمرة في التوسع، حيث حقق موزعو البيع بالجملة إيرادات بلغت 175.9 مليون دولار أمريكي، بينما استحوذت متاجر التجزئة على 53.9 مليون دولار أمريكي. تشهد قنوات البيع المباشر والمنصات الإلكترونية نموًا ملحوظًا، بمعدلات نمو سنوية مركبة تبلغ 5.1% و6.0% على التوالي، ما يوفر مسارات جديدة للوافدين إلى الصناعة.

تماشيًا مع التزامها بتقديم حلول داخلية عالية الجودة وصديقة للبيئة، تسعى شركة KEDING بنشاط إلى إقامة شراكات تجارية في الإمارات العربية المتحدة (دبي وأبو ظبي) والمملكة العربية السعودية. من خلال ألواح الفورميكا ECO+، تقدم KEDING بديلًا مبتكرًا لألواح الفورميكا التقليدية عالية الضغط (HPL)، حيث تتميز بمواد مستدامة ومرونة فريدة تتيح الانحناء والتخصيص، ما يجعلها مثالية لمجموعة واسعة من التطبيقات. مع سجل قوي من الجودة والنجاح، تدعو KEDING الموزعين وتجار التجزئة للانضمام إلى شبكة توزيعنا المتنامية. لمعرفة المزيد عن فرصنا للموزعين، شاهد الفيديو الخاص بنا هنا .

سيتم عرض أحدث منتجاتنا في حدث BIG 5 Global، الذي سيُعقد من يوم 26 إلى 29 نوفمبر 2024، في مركز دبي التجاري العالمي، جناح رقم Z3 F249.

لمعرفة المزيد أو جدولة زيارة، يمكن للمشاركين التسجيل في الحدث هنا . يمكن للشركاء المهتمين أيضًا الاتصال مباشرة بـ Owen Hsu على: [email protected] أو 3999-2296 2 886+، رقم الدليل الأساسي 2703.

لا تفوت هذه الفرصة للشراكة مع KEDING والاستحواذ على حصة من سوق ألواح الفورميكا عالية الضغط المتنامية في دول مجلس التعاون الخليجي.