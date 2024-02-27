فرنسا تشهد ارتفاعًا في الطلب على السفر قبل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024 - بقيادة الأميركيين

سان فرانسيسكو، 27 فبراير/شباط 2024 /PRNewswire/ -- تشارك Sojern ، منصة التسويق الرقمي الرائدة المصممة للسفر، اليوم أحدث بيانات* السفر الخاصة بها قبل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024. من المقرر أن تقام الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فرنسا في الفترة الممتدة من 26 يوليوز/تموز إلى 11 غشت/آب 2024، وستجمع 10500 رياضي من 206 لجنة أولمبية وطنية (NOCs) تمثل دولًا من جميع أنحاء العالم. ستكون الألعاب أكبر حدث يتم تنظيمه على الإطلاق في فرنسا.

بين السوبر بول، والألعاب الأولمبية، والبطولة الأوروبية، وغيرها من الأحداث الرياضية الكبرى، من المتوقع أن يصل الإنفاق على الإعلانات إلى 61 مليار دولار هذا العام وحده. لا تعمل هذه الأحداث على تعزيز إيرادات الإعلانات فحسب، بل إنها تؤدي أيضًا إلى زيادة الطلب بشكل لا يصدق على السفر، حيث تشهد البلدان ارتفاعات هائلة حيث يتدفق الحضور لتشجيع فرقهم المفضلة. فعلى سبيل المثال، ارتفعت حجوزات الرحلات الجوية بنسبة 63% مقارنة بالعام السابق قبل سباق جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا 1، حيث قام المسافرون بحجز رحلاتهم إلى قطر قبل وقت طويل من السفر الترفيهي العادي لتأمين مكانهم في كأس العالم لكرة القدم 2022. تجدد هذه الأحداث الرياضية الكبرى أيضًا الاهتمام بالوجهات المضيفة بعد فترة طويلة من المباراة النهائية. بعد استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم، شهدت البلاد زيادة بنسبة 79-255% في عمليات البحث عن أماكن إقامة دولية، مما خالف اتجاهات السفر الموسمية.

ازدياد حجوزات الرحلات الجوية إلى باريس مع بدء بيع التذاكر الأولمبية

تعد باريس بالفعل وجهة شهيرة - حيث زار 6.3 مليون مسافر برج إيفل في عام 2023، وهو ما يتجاوز عدد السياحة قبل فيروس كوفيد - 19، ولن تؤدي الألعاب الأولمبية إلا إلى ترسيخ مكانتها باعتبارها وجهة أولى للمسافرين. تم طرح تذاكر دورة الألعاب الأولمبية الثالثة والثلاثين للبيع في 30 نونبر/تشرين الثاني 2023، وقد زاد بالفعل الطلب على السفر إلى فرنسا بشكل كبير. بالنسبة لفترة الألعاب الأولمبية في عام 2024، ارتفعت حجوزات الرحلات الجوية إلى باريس، وليس عمليات البحث فقط، بنسبة 125% مقارنة بنفس فترة السفر من العام الماضي.

تختلف تواريخ الوصول، مما يشير إلى أن المسافرين على الأرجح يخططون لرحلات حول أحداث محددة وتاريخ العطلة المتاح لهم. بغض النظر عن تاريخ الوصول، هناك شيء واحد مؤكد: يخطط غالبية المسافرين لمغادرة باريس في اليوم الذي تنتهي فيه الألعاب الأولمبية، مما يسلط الضوء على أن الكثير منهم يأتون على الأرجح من بلدان لا تقدم فيها الشركات إجازة ممتدة، مثل الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، مع متوسط طول رحلة يبلغ 11 يومًا مقارنة بـ 13.2 يومًا في عام 2023، فمن الواضح أن الألعاب هي التي تقود قرارات السفر.

لا تزال فرنسا وجهة شهيرة للمسافرين الأمريكيين

تاريخيًا، كانت باريس الوجهة الصيفية الأولى للمسافرين حول العالم، وستعزز الألعاب الأولمبية مكانة فرنسا على رأس قوائمهم. وفقًا لبيانات Sojern بشأن حجوزات الرحلات الجوية، فإن 23.8% من الحجوزات خلال الفترة الأولمبية إلى باريس مصدرها الولايات المتحدة، مما يجعلها الدولة الأولى عالميًا، تليها كندا والمملكة المتحدة واليابان وإسبانيا. تصدرت الولايات المتحدة عدد الميداليات في كل من أولمبياد 2020 و 2016 ، مما قد يساهم في الطلب. ونظرًا لأن السفر إلى باريس في الصيف شائع دائما، يحتاج المسافرون إلى حجز رحلاتهم مبكرًا خلال الألعاب الأولمبية.

يحجز الباريسيون رحلات محلية إلى وجهات فرنسية أخرى

بينما يتدفق المسافرون الدوليون إلى باريس لحضور الألعاب الأولمبية، يجد الباريسيون العزاء في أماكن أخرى من خلال قضاء عطلة في أجزاء أخرى من فرنسا. في الوقت الحالي، ترتفع حجوزات الفنادق من الباريسيين المسافرين إلى أجزاء أخرى من فرنسا بنسبة 49% خلال موسم الألعاب الأولمبية مقارنة بعام 2023، مما يشير إلى أن العديد من الباريسيين يخططون لمغادرة المدينة خلال الألعاب لتجنب الحشود. تعد كل من مدينة ليل، ونيس، وكورسيكا، وليون، وتولوز من أفضل الوجهات، مما يمنح أصحاب الفنادق في جميع أنحاء البلاد الفرصة لجذب الباريسيين إلى عقاراتهم خلال الفترة الأولمبية.

"نحن متحمسون للاهتمام المتزايد بمدينة ليون كوجهة سياحية ونتطلع إلى استضافة الزوار قبل وبعد الأحداث الأولمبية. تقع ليون على بعد ساعتين فقط بالقطار من باريس، وتوفر مزيجًا مثاليًا من الرياضة وفن الطهي والثقافة وفن الحياة الفرنسي الشهير. بعد أن استضفنا أحداثًا كبرى مثل كأس العالم لكرة القدم للسيدات وكأس العالم للرجبي مؤخرًا، فإننا على دراية جيدة بكيفية تقديم تجربة فرنسية لا تُنسى. وسواء أتى المسافرون من قريب أو بعيد، تهدف ليون إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على السفر لجذب الزوار الجدد بشكل دائم." كما قالت ماتيلد كاربنتييه، مديرة الشراكة والترويج في ONLYLYON Tourisme et Congrès.

كيف يمكن لمنظمات تسويق الوجهة (DMOs) الاستفادة من الطلب المتزايد على السفر

قالت نورين هنري، كبيرة مسؤولي الإيرادات في Sojern: "باستخدام القنوات المناسبة على مدار العام - وليس موسميًا فقط - يمكن لمنظمات تسويق الوجهة (DMOs) الوصول إلى المسافرين في الوقت الحالي وإلهامهم للتفكير فيما هو أبعد من الأحداث الرياضية". "لا يقتصر الأمر على أن الحملات متعددة القنوات التي يتم تشغيلها دائمًا توفر لمنظمات تسويق الوجهة (DMOs) رؤى أفضل، ولكن هذه الأنواع من الحملات تمكنهم من زيادة ميزانياتهم إلى الحد الأقصى، وتحقيق المزيد بموارد أقل، وسبق المسافرين في كل مرحلة من مراحل دورة التخطيط."

يمكن لمنظمات تسويق الوجهة (DMOs) الاستفادة من الطلب الحالي والاهتمام المتجدد لإغراء المسافرين بحجز مناطق الجذب المحلية أو حتى استكشاف المناطق القريبة الأقل شهرة. وهذا يتطلب من منظمات تسويق الوجهة (DMOs) تجاوز الحملات الموسمية التقليدية واتباع نهج متعدد القنوات دائمًا في استراتيجياتها التسويقية. استجابةً للاقتصاد غير المؤكد والتضخم، فإن أكثر من 58% من منظمات تسويق الوجهة (DMOs) تتخذ نهجًا دائمًا في التسويق.

*تم سحب بيانات Sojern اعتبارًا من 2 فبراير/شباط 2024

نبذة عن Sojern

تعتبر سوجيرن (Sojern) منصة رائدة لتسويق السفر مصممة لتعزيز النمو والربحية بمجال السفر والسياحة. منصة سوجيرن (Sojern) لتسويق السفر عبارة عن مجموعة من البرامج والخدمات سهلة الاستخدام والتي توفر رؤى استثنائية للمسافرين وجماهير ذكية وتنشيط وتحسين متعدد القنوات وتجربة ثرية للضيوف، كل ذلك في مكان واحد. كثر من 10,000 من مسوقي الوجهات السياحية والسفر يعتمدون على منصتنا سنويًا للعثور على المسافرين وجذبهم وتحولهم والتفاعل معهم. تأسست سوجيرن (Sojern) في عام 2007 ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، ولديها فرق في الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

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