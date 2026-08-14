فريلاندر تحقق إنجازاً جديداً مع انطلاق مرحلة الإنتاج الكمّي لسيارة فريلاندر 8 في الصين

A FREELANDER 8 on the Final Assembly Line

تشانغشو، الصين، 14 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- في محطة جديدة ضمن مسيرتها التوسّعية، أعلنت اليوم "فريلاندر" (FREELANDER)، العلامة التجارية البريطانية الفاخرة للسيارات الذكية المخصصة لجميع التضاريس، عن خروج أولى وحدات سيارات "فريلاندر 8" (FREELANDER 8) من خطوط الإنتاج في قاعدة "شيري جاغوار لاند روفر" للتصنيع بمدينة تشانغشو (Chery Jaguar Land Rover Changshu)، التي تحتضن أيضاً منشأة التصنيع الذكي المخصصة لإنتاج مركبات الطاقة الجديدة، والمعروفة باسم "مصنع فريلاندر الفائق" (FREELANDER Super Factory). يأتي هذا الإنجاز في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات تصنيع الوحدات المخصصة للأسواق الدولية. بالتوازي، وصلت سيارات الاختبار إلى الشرق الأوسط، استعداداً لمرحلة من الاختبارات الميدانية على الطرق المحلية، تمهيداً للإطلاق الرسمي الأول للعلامة التجارية في سوق أبوظبي في سبتمبر المقبل. يمثل هذا الإنجاز محطة فارقة في مسيرة "فريلاندر" (FREELANDER)، تعكس انتقالها من مرحلة تطوير المنتجات إلى مرحلة الجاهزية لدخول الأسواق العالمية، مع تسارع وتيرة الاستعدادات لأول عملية إطلاق دولي لها.

وخلال الحفل الذي أقيم بالمناسبة، أكد يين تونغ يويه، رئيس مجلس إدارة مجموعة "شيري" (Chery Group)، على الأهمية الاستراتيجية التي تمثّلها الأسواق الدولية في دعم النمو المستقبلي لعلامة "فريلاندر" (FREELANDER)، مشدداً على التزام العلامة التجارية بتسريع وتيرة توسعها على الساحة العالمية. شهد هذا الحدث التاريخي حضوراً لافتاً لمجموعة من ممثلي وسائل الإعلام الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، الذين انضموا إلى "فريلاندر" (FREELANDER) للاحتفاء بهذه اللحظة البارزة وقاموا بجولة في المصنع أتاحت لهم استكشاف قدرات التصنيع التي تقف وراء منتجات العلامة التجارية، والتعرّف عن كثب على فلسفة منتجاتها وقدراتها الهندسية واستراتيجيتها للتوسّع في الأسواق العالمية. هذا وقد سلّط ممثلو وسائل الإعلام الضوء على التزام "فريلاندر" (FREELANDER) بدمج التصميم المتميز والتقنيات الذكية وقدرات التصنيع المتقدمة، معتبرين أنها تشكّل أبرز نقاط قوة العلامة التجارية، تعزّز استعداداتها لدخول منطقة الشرق الأوسط.

يجسّد "مصنع فريلاندر الفائق" (FREELANDER Super Factory) نقطة التقاء بين إرث التصميم الفاخر لشركة "جاكوار لاند روفر" (Jaguar Land Rover) والتقنيات المتقدمة في مجال إنتاج مركبات الطاقة الجديدة التي تتمتع بها "شيري" (Chery) لدعم الجيل القادم من حلول التنقل الذكي. استند تطوير المصنع إلى استثمار إجمالي يزيد عن 3.1 مليار دولار أمريكي، إلى جانب استثمار إضافي قدره 440 مليون دولار، تمّ تخصيصه لتحديث منظومة التصنيع الذكية لمركبات الطاقة الجديدة. تضمّ المنشأة أنظمة تصنيع رقمية متقدمة، تتيح عمليات إنتاج مرنة، إلى جانب قدرات معزّزة لإدارة الجودة، لضمان إنتاج مركبات الطاقة الجديدة من الجيل التالي. تساهم هذه القدرات بتعزيز قدرة "فريلاندر" (FREELANDER) على تقديم مركبات ذكية فاخرة مصمّمة بمواصفات ومعايير عالمية، تجمع بين أحدث تقنيات التصنيع، والمراقبة الصارمة للجودة، والابتكار المتواصل.

تضم منشأة التصنيع المطورة أكثر من 1،100 روبوت، بالإضافة إلى ورشة هياكل مؤتمتة بالكامل وأنظمة رقمية شاملة لتتبع الجودة، ما يتيح الحفاظ على مستويات عالية من الدقة في التصنيع ويضمن الجودة المتسقة للمنتج طوال عملية الإنتاج. تخضع كل سيارة "فريلاندر 8" (FREELANDER 8) لسلسلة من اختبارات التحقق الدقيقة والشاملة قبل خروجها من المصنع، تشمل اختبار مدى إحكام البطارية ضد التسرب، وضبط أنظمة القيادة المساعدة (ADAS)، واختبارات محاكاة الأمطار الغزيرة. كما تعتمد منشأة التصنيع على ممارسات تصنيع مستدامة، بما في ذلك إعادة تدوير المياه وتقنيات الإنتاج منخفض الكربون، مما يدعم التزام "فريلاندر" (FREELANDER) بالتطوير المسؤول والمستدام.

ومع تجاوز العلامة التجارية مرحلة جاهزية الإنتاج، تمثل اختبارات القيادة على الطرق في الشرق الأوسط مرحلة مهمة أخرى ضمن برنامج التطوير العالمي لمركبات "فريلاندر 8" (FREELANDER 8). وتخضع مركبات الاختبار لتقييم مكثّف عبر مجموعة من البيئات الصحراوية والساحلية والحضرية، ما يتيح التحقق من أداء المركبة وأنظمة الإدارة الحرارية، إلى جانب القدرة على القيادة على جميع التضاريس في مختلف الظروف المحلية الصعبة. يعكس البرنامج التزام "فريلاندر" (FREELANDER) بالتحقق من سلامة منتجاتها وأدائها في بيئات واقعية، مع تواصل التحضيرات تمهيداً لدخول العلامة التجارية إلى المنطقة. هذا وتُجرى الاختبارات في بيئات قيادة إقليمية واقعية، تدعم الاستعدادات النهائية لتسليم العملاء والإطلاق المرتقب في أبوظبي.

إلى جانب قدراتها على الطرق الوعرة، تقدم "فريلاندر" (FREELANDER) ميزة رائدة أخرى في تجربة التنقل الذكية وهي "خدمة ركن السيارات الذكية الفائقة" (Super Intelligent Valet Parking - SIVP)، المتاحة حالياً في عدد من الأسواق الدولية المختارة. تتيح هذه الميزة للمستخدمين إدارة وظائف ركن السيارة واستدعائها عن بعد عبر تطبيق الهاتف الذكي، ما يوفر تجربة مريحة وسهلة. وقد تمّ تحسين هذه الميزة لتتناسب مع الظروف المناخية السائدة في الشرق الأوسط، حيث قد تؤدي درجات الحرارة الشديدة في الصيف إلى جعل عملية ركن السيارة والوصول إليها تجربة صعبة.

يرتكز تطوير مركبات "فريلاندر 8" (FREELANDER 8) على ثلاث ركائز أساسية للمنتج تتمثل في: الحرفية البريطانية والثقة الذكية وحرية القيادة في جميع التضاريس. ويمثّل تطوير هذه المركبات فصلاً جديداً في رؤية العلامة التجارية "الأسطورة تولد من جديد" (Legend Reborn)، بما يتناسب مع عصر مركبات الطاقة الجديدة (NEV)، ويجمع بين التصميم الفاخر والتكنولوجيا الذكية وقدرات القيادة في جميع التضاريس للباحثين عن الحرية.

ومع انطلاق عمليات الإنتاج الكمّي وتواصل الاختبارات على الطرق في منطقة الشرق الأوسط، تدخل "فريلاندر" (FREELANDER) المرحلة التالية من توسعها العالمي. وقد اختارت العلامة التجارية دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون أول سوق دولي لها، ستكون بمثابة نقطة انطلاق استراتيجية لنموها المستقبلي. وسيكون الإطلاق المرتقب في أبوظبي بمثابة التعريف الرسمي بالعلامة التجارية في منطقة الشرق الأوسط، يؤكد التزامها طويل الأمد تجاه المنطقة.

لمحة عن "فريلاندر" (FREELANDER):

تعدّ "فريلاندر" (FREELANDER) علامة تجارية بريطانية فاخرة للسيارات الذكية المخصصة لجميع التضاريس، تمّ تطويرها نتيجة شراكة استراتيجية تجمع بين شركة "شيري" (Chery) الصينية و"جاكوار لاند روفر" (Jaguar Land Rover). هذا وتتولى "جاكوار لاند روفر" (JLR) قيادة لمسات التصميم البريطاني والهوية الفاخرة للعلامة التجارية، في حين تُسهم "شيري" (Chery) ببراعتها التقنية المتقدمة وسلسلة إمدادها العالمية. كما تستند العلامة التجارية إلى قاعدة عالمية قوية تدعم طموحاتها للنمو والتوسع في الأسواق الدولية.

جهة الاتصال: باي بين هاتف: 864008880281+ البريد الإلكتروني: [email protected]