--إطلاق نماذج عالمية متعددة لأول مرة في مؤتمر بطاريات الطاقة العالمي الثالث

ييبين، الصين، 3 شتنبر/أيلول 2024 /PRNewswire/ -- في 1 شتنبر/أيلول 2024، عُقد مؤتمر بطاريات الطاقة العالمي الثالث في مدينة ييبين، مقاطعة سيتشوان. عقدت Kaiyi Auto حدث "بقيادة الطاقة الخضراء التي تغزو العالم - Kaiyi Global تكشف عن نسخة دولية جديدة من المنتج" لفتح استراتيجية العولمة بالكامل، مع إطلاق النسخة الدولية لكل من Kaiyi X7 iHD وKaiyi X3 Pro EV وKaiyi e-Qute 02 في المؤتمر.

New Chapter of Kaiyi Auto International Strategy -- Multiple International Models debuts at 3rd World Power Battery Conference

تجمع كل من Kaiyi X3 Pro EV RHD وKaiyi e-Qute 02 RHD بين مزايا المساحة الكبيرة والطاقة القوية والمدة الطويلة والسلامة العالية، متفوقتان على المنافسين في نفس الفئة. من المقرر إطلاقهما في نيبال وتايلاند وماليزيا وغيرها من أسواق جنوب شرق آسيا هذا العام. أما بالنسبة لِـ Kaiyi X7 iHD، فهي سيارة SUV متوسطة الحجم هجينة وقابلة للشحن بالقابس تجمع بين المزايا الأساسية الثلاث للهيكل الرئيسي لمجموعة Chery + مجموعة نقل الحركة الهجينة الفائقة 1.5T + بطارية CATL. تم إطلاق النسخة الصينية من النموذج في الصين في 20 غشت/آب وقد اكتسبت الكثير من الاهتمام من العملاء.

يصادف هذا العام الذكرى السنوية العاشرة لعلامة Kaiyi التجارية. على مدى السنوات العشر الماضية، من تأسيس العلامة التجارية إلى البناء الفعال للمصنع الذكي، ومن إنشاء معهد الأبحاث المتصلة الذكية إلى التعاون الاستراتيجي مع Huawei وTencent وCATL، وسعت Kaiyi Auto نطاق العلامة التجارية خطوة بخطوة عن طريق الزراعة الداخلية والتعاون الخارجي؛ ومن البحث والتطوير للمنتجات التي تقودها الشركة بشكل مستقل إلى دعوة المستخدمين العالميين للقيام بإبداع متعمق للمنتجات، نمت Kaiyi Auto خطوة بخطوة لتصبح علامة تجارية شهيرة للسيارات بين المستهلكين الصينيين والأجانب من خلال تنفيذ فلسفتها التنموية "العميل أولاً".

وباعتبارها المبادرة الأساسية لاستراتيجية العولمة المتعمقة، فإن إطلاق Kaiyi X7 iHD وKaiyi X3 Pro EV RHD وKaiyi e-Qute 02 RHD، يجلب خيارات جديدة من منتجات السيارات الصينية عالية الجودة للمستخدمين العالميين، ويكشف النقاب عن فصل جديد من استراتيجية Kaiyi Auto الدولية. في المستقبل، ستوفر Kaiyi Auto المزيد من المنتجات والخدمات عالية الجودة للعملاء العالميين مع موقف إيجابي وتصميم قوي.