فعاليات مركز دبي التجاري العالمي تحقق نتائج قوية في 2023 وترفد اقتصاد دبي بـ 4,98 مليار دولار أمريكي بزيادة سنوية 40%

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 20 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- كشف التقرير السنوي لتقييم الأثر الاقتصادي لفعاليات مركز دبي التجاري العالمي لعام 2023 عن تحقيق المركز نتائج قوية ساهمت في تعزيز مسيرة النموّ الاقتصادي لإمارة دبي خلال العام الماضي، حيث استقبل المركز 2.47 مليون زائر شاركوا في 301 فعالية، منها 76 فعالية كبرى، استقطبت 1.54 مليون مشارك، منهم 46% مشاركين دوليين.

Dubai World Trade Centre Drives Impact as Economic Output Surges to US$4.98 Billion in 2023, up 40% YoY (PRNewsfoto/Dubai World Trade Centre)

وأشار التقرير إلى أن الفعاليات الكبرى الـ 76 حققت 4.98 مليار دولار أمريكي في إجمالي الناتج الاقتصادي للإمارة، بنسبة نمو سنوي 40%، كما ساهمت في تحقيق إيرادات وعوائد اقتصادية كبيرة، ونجاحاً غير مسبوق للعديد من القطاعات المرتبطة بقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

وحققت الفعاليات الكبرى التي نظمها واستضافها المركز قيمة اقتصاديّة محتجزة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي قدرها 2.87 مليار دولار أمريكي، بنسبة 58%، كما ارتفعت نسبة الزوّار الدوليين بحوالي 53%، ووصل إنفاق الزائر الدولي إلى 6.2 أضعاف إنفاق الزائر المحلي.

ودعمت فعاليات المركز 69,281 وظيفة، نتج عنها 915 مليون دولار أمريكي كدخل أسري. وتُسهِم الفعاليات في تحقيق أثر اقتصادي كبير يتمثّل في تحسين الإيرادات المباشرة، وتعزيز التنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي كمركز تجاري عالمي رائد.

وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي: "نواصل ريادتنا من خلال أجندة فعاليات متنوعة تشمل جميع القطاعات لتعزيز مكانة الإمارة كمركزٍ عالمي رائد للنشاط الاقتصادي بما يدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33). وتعكس الإنجازات اللافتة في التقرير السنوي لتقييم الأثر الاقتصادي لعام 2023، الدور المحوري لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بقيادة مركز دبي التجاري العالمي في تحقيق مرونة مالية وتعزيز قدرة اقتصاد دبي على النمو بما يدعم تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي المستدام. وتعكس الزيادة في المشاركة الدولية والتأثير الاقتصادي الإيجابي الذي انعكس على العديد من القطاعات، التزام دبي بدفع عجلة سياحة الأعمال".

ويستضيف المركز وينظّم فعاليات ومعارض ومؤتمرات كبرى تغطي القطاعات الرئيسية المهمّة لأجندة دبي الاقتصادية، وساهمت قطاعات الرعاية الصحيّة والطب والعلوم؛ وتكنولوجيا المعلومات؛ والأغذية والفنادق والضيافة، مجتمعة في تحقيق 59% من القيمة المضافة الإجمالية لاقتصاد دبي بنحو 1.71 مليار دولار أمريكي. وتنعكس أهمية هذه القطاعات في استقطابها 49% (747,468) من إجمالي المشاركين في الفعاليات الكبرى.

وقد حققت القطاعات المرتبطة، بما في ذلك الفنادق والسفر الجوي والنقل الداخلي والمطاعم، زيادة كبيرة في أنشطتها الاقتصادية، حيث بلغت إيراداتها المباشرة الناتجة عن إنفاق الشركات والزوار المشاركين في فعاليات المركز حوالي 2.94 مليار دولار أمريكي في عام 2023.

مركز دبي التجاري العالمي

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2416960/Dubai_World_Trade_Centre_2023_Infographic.jpg