فعالية Sustainability Leadership Series 2024 (سلسلة الريادة في مجال الاستدامة) من شركة :LRQA ترسم ملامح مستقبل ممارسات الأعمال المستدامة في الشرق الأوسط

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

17 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- يشكل التحرك العالمي نحو الاستدامة قضية رئيسة في مختلف القطاعات، فيما تقود شركة LRQA، التي تعد شريك التأمين العالمي الرائد، ذلك المسعى عبر فعاليةSustainability Leadership Series (سلسلة الريادة في مجال الاستدامة).

LRQA Sustainability Leadership Series 2024

ضمت الفعالية الأخيرة، التي نظمت في إمارة دبي، أصحاب المصلحة من الشرق الأوسط، وتمثل الهدف الرئيس من وراء تنظيمها في إيجاد آلية ناجعة للتصدي للتحديات الراهنة، واستغلال الفرص المتاحة، والرامية إلى تعزيز مفهوم الاستدامة على مستوى القطاع الصناعي في المنطقة. كما شكلت الفعالية المذكورة منتدًى عمليًا لقادة الصناعة، والمسؤولين الحكوميين، والمهنيين العاملين في مجال الاستدامة، لمناقشة الحلول المطروقة في هذا السياق.

ولقد تضمنت الجلسات، التي أشرف عليها الخبراء، متحدثين يمثلون مختلف العلامات التجارية الشهيرة، وذلك على غرار Unilever وLandmark Group وZakher Marine International وEuro Mechanical. إذ تناول هؤلاء مواضيع عدة تحظى عادة بأهمية بالغة في وقتنا الراهن، لا ريب أبرزها يتمثل في كل من استراتيجيات التخلص من غاز الكربون، وأهمية سلاسل التوريد المستدامة، ودور البيانات والتكنولوجيا الرقمية في تعزيز نتائج الاستدامة الملموسة.

وفي هذا الشأن، أوضحت Leanne Halliday، رئيس قسم الطاقة والطاقات المتجددة في LRQA، الآلية التي تسهم من خلالها شركةLRQA عبر خبرتها الكبيرة في مجال شهادات المعايير الدولية، في الارتقاء بتقنيات الطاقة الجديدة، وذلك من خلال ضمان السلامة، والموثوقية، والامتثال.

وركزت إحدى الجلسات، التي تمحورت حول قضية محاكاة الهجمات السيبرانية، على الأمن السيبراني باعتباره جانبًا حيويًا في إدارة المخاطر الشاملة. ولذلك، كان لزاماً على الشركات إعطاء الأولوية لهذا الجانب الحيوي المهم، بالإضافة إلى المخاطر التقليدية، وذلك بغية توفير الحماية اللازمة إزاء التعقيدات المتزايدة للتهديدات الرقمية.

واستغل الفريق، أيضًا، هذه الفرصة لعرض منصةEiQ الرائدة عالميًا، والتي يكمن الهدف من ورائها في مراقبة سلسلة التوريد. ومن شأن هذه المنصة أن تسمح للشركات بمراقبة، وإدارة المخاطر البيئية، والحوكمة (ESG)، والمخاطر الاجتماعية الخاصة بسلسلة التوريد في الوقت الفعلي.

فيما سلط Saif Al-Obaidi (سيف العبيدي)، المدير العام – لفرع الشرق الأوسط في LRQA، الضوء على دور هذا الحدث في بناء العلاقات مع العملاء، حيث قال في هذا الشأن: "لم تتطرق هذه الفعالية إلى إيجاد حلول ناجعة لتحديات الاستدامة الرئيسة، فحسب، بل أسهمت، أيضاً، في توطيد علاقاتنا مع العملاء. ومن خلال تسهيل الحوار المفتوح ومشاركة الأفكار، قمنا بالتأكيد على التزامنا التام بدعم جهود الاستدامة الخاصة بعملائنا، والدفع نحو إجراء التغييرات المطلوبة سوياً".

إضافة إلى ذلك، أكدLuis Cunha ، المدير الإداري - للتقييم في LRQA، أيضًا، على أهمية دور LRQA المتنامي في المنطقة. وفي خطابه الرئيس، الذي يأتي في هذا الصدد، صرح السيد Cunha قائلاً: لقد أكدت Sustainability Leadership Series (سلسلة الريادة في مجال الاستدامة) لهذا العام على التزامنا التام بدعم الجهود القائمة في هذه المجال في الشرق الأوسط، ذلك لأن تلك الجهود تتبنى، وعلى نحو متزايد، أجندة الاستدامة العالمية. فيLRQA ، نحن لا نساعد الشركات على الامتثال للمعايير، فحسب، بل نتيح لهم، أيضاً، سبل الابتكار، والريادة في الممارسات المستدامة. بإيجاز، يتمثل هدفنا الرئيس في مواصلة تعزيز حضورنا في الشرق الأوسط، والتعاون مع الشركات، التي تفكر في المستقبل عبر الدفع بالتغييرات المطلوبة".

تأمل LRQA أن تترك الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ التي شاركتها خلال الفعالية المذكورة - تأثيرًا دائمًا على مسيرة الاستدامة في المنطقة. وفي ظل استمرار الشركات في الشرق الأوسط في نهجها الرامي نحو التحول إلى اقتصادات أكثر استدامة ومراعاةً للبيئة، ستلعب خدمات التقييم والشهادات المخصصة، التي تقدمهاLRQA ، دورًا حاسمًا في دفع أجندات الحوكمة البيئية، والاجتماعية، وحوكمة الشركات (ESG) نحو الأمام.

وتمثل نسخة العام 2024 من هذه السلسلة علامة فارقة أخرى تؤكد على التزام LRQA المستمر بتعزيز مفهوم الابتكار، وترسيخ مكانتها، باعتبارها محفزاً رائداً للتغيير الإيجابي على مستوى الجهود الرامية إلى تحقيق الاستدامة في المنطقة.

نُبذة عن LRQA

تعد شركة LRQA بمثابة شريك عالمي رائد في مجال التأمين، حيث يحفل سجلها المهني بعقود عدة من الخبرة الكبيرة في مجال خدمات التقييم، والاستشارات، والتدقيق، والأمن السيبراني. كما أن شراكاتنا القائمة على الحلول مدعومة برؤى متعمقة تركز على البيانات، وتساعد عملاءنا على إيجاد حلول ناجعة لأكبر التحديات التي تواجه أعمالهم.

ويعمل أخصائيو الامتثال، وسلسلة التوريد، والأمن السيبراني، والحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات (ESG) في LRQA في أكثر من 150 دولة. فيما يضم فريق العمل لدينا في صفوفه ما يربو على 5000 شخص. وتكمن مهمة هذا الفريق في مساعدة ما يزيد عن 61,000 عميل، يمثلون كافة القطاعات تقريباً، على إيجاد آلية ناجعة تمكنهم من توقع المخاطر، والحد منها، وإدارتها، على النحو الأمثل، وعبر مختلف القطاعات.

باختصار، نحرص، في كل ما نقوم به، على الالتزام التام برسم ملامح مستقبل أفضل لشعبنا، وعملائنا، ومجتمعاتنا، وكوكبنا، على حد سواء.

لمزيد من المعلومات حول LRQA، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي:

https://www.lrqa.com/

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

Hasan Surve

مدير التسويق الإقليمي في شركة LRQA – آسيا والمحيط الهادئ (APAC)

[email protected]

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2530679/LRQA_Sustainability_Leadership.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/1994890/3869267/LRQA_Logo.jpg