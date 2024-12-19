فعالية أيام فيتنام (Vietnam Days) في المملكة العربية السعودية 2024: تستعرض الثقافة الثرية لدولة فيتنام في الشرق الأوسط

مدينة الرياض، دولة المملكة العربية السعودية, 19 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- تقرير إخباري من منصة Tri Viet Media JSC:

ستكون الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، المحطة القادمة لبرنامج "أيام فيتنام في الخارج لعام 2024" (Vietnam Days Abroad)، والذي سيُقام في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر. هذه فرصة مميزة لتعريف الشرق الأوسط بالثقافة الفيتنامية، تحت الشعار المقصود: "التقارب هو جوهر الألفية - للصعود في العصر الجديد".

فضاء ثقافي نابض بالحياة

The spring roll, which is harmonious in ingredients, texture and flavor, is one of the quintessence of Vietnamese cuisine introduced in “Vietnam Day in Saudi Arabia 2024”.

يعد البرنامج بتقديم مساحة نابضة بالحياة تعرض أفضل ما في الثقافة الفيتنامية، وتخلط بين التقليدي والحديث. مع معرض صور يحيي الذكرى الخامسة والعشرين للعلاقات الدبلوماسية بين فيتنام والمملكة العربية السعودية، يسلط الضوء على المحطات البارزة في الصداقة بين البلدين، ويعرض جمال الطبيعة والتراث الثقافي لفيتنام.

والأنشطة الفنية التقليدية مثل طباعة دونغ هو على قطع الخشب، وفن تشكيل الطين، ومعرض "فن الأواني المطلية: انتشار الألوان التقليدية" سيقدم منظورًا فريدًا حول التبادل الثقافي. والجدير بالذكر أن أعمال الأواني المطلية للفنان Tran Anh Tuan، وسيقوم الطلاب الدوليين بتجسيد الروح الفيتنامية في سياق إبداعي عالمي.

الموسيقى والمطبخ: أحداث بارزة لا تنسى

سيستمتع الجمهور بعروض ساحرة للآلات الموسيقية الفيتنامية التقليدية مثل الدان باو، والدان ني، والدان تام ثاب لوك، والناي العذب. إعادة تمثيل للوحة "تُو نُو"، جنبًا إلى جنب مع العروض الموسيقية والعناصر المسرحية، تعد بخلق تجربة مؤثرة.

ستكون المأكولات الفيتنامية أيضًا من أبرز الفعاليات، مع أطباق تم تعديلها لتلبية معايير "الحلال". خبير الطهي Nguyen Thuong Quan، رئيس جمعية الطهاة الفيتناميين (VICA)، سيقود الزوار في رحلة طهو لاستكشاف الأطباق الفيتنامية التقليدية التي تلتزم بالمتطلبات الغذائية الإسلامية.

طبق سبرنغ رول، الذي يتسم بتوازن المكونات والقوام والنكهة، هو واحد من أهم المأكولات الفيتنامية المُقدمة في حدث "أيام فيتنام في المملكة العربية السعودية 2024".

أعرب خبير الطهي Nguyen Thuong Quan: "للالتزام بمعايير الطعام الحلال، استبدلنا لحم الخنزير بالدجاج واللحم البقري. بالإضافة إلى ذلك، يقدّر العرب النكهات القوية، لذا قمنا بعناية بإضافة التوابل العربية المألوفة إلى وصفاتنا. نأمل أن نقدم المأكولات الفيتنامية للشعب السعودي ليس فقط من خلال الطعم، ولكن أيضًا مع القصص وراء كل طبق".

تم تحضير حساء الفو صوت فانغ (حساء النودلز باللحم البقري) الفريد خصيصًا لهذا الحدث ليعكس الاندماج بين المأكولات الفيتنامية والشرق أوسطية. مع إضافة الينسون النجمي والهيل والقرفة - التوابل المستخدمة عادة في المطبخ العربي - يعد هذا الحساء بمذاق طازج ومألوف للجمهور.

تعزيز صورة فيتنام في الاستراتيجية الوطنية

أكدت السيدة Le Thi Hong Van، مديرة دائرة الدبلوماسية الثقافية واليونسكو، على أن هذا الحدث يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية، الشريك الواعد في الشرق الأوسط. من خلال القيم الثقافية العميقة، فإن فيتنام لا توسع آفاق التعاون فحسب، بل تساهم أيضًا في بناء صورة بلد ديناميكي ثري ثقافيًا ذي تطلعات عالمية.

إنه ليس مجرد حدث ثقافي، بل أيضًا جسر يربط فيتنام بالمجتمع الدولي. فلنتعاون لنشر جمال الثقافة الفيتنامية في المملكة العربية السعودية!

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2581541/The_spring_roll_dish_harmonious_ingredients_texture_flavor_quintessence_Vietnamese.jpg