فن الفخامة في رعاية الطفل مع سرير Bubble Baby Bed - جوهرة التاج في أسرة ومهد الأطفال الفاخرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 21 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- تحولت الأسر الملكية وأولياء الأمور المميزين في جميع أنحاء العالم إلى استعمال سرير Bubble Baby Bed الاستثنائي، وهو اختراع رائد من لانا أجيان، المصممة الحائزة على عدة جوائز وأم لثلاثة أطفال.

تم تصميم سرير Bubble Baby Bed بطريقة جيدة على مدار عامين، وهو يزين ويكمل الحضانات بتصميمه الثوري الشفاف المزدوج الجدار، الذي يمزج بين الفخامة والوظائف. بتكليف من Salone Satellite، يضع هذا المنتج معيارًا ذهبيًا جديدًا في رعاية الرضع الفاخرة.

Bubble Baby Bed - Awarded Best Bassinet

تقول أجيان: "إن سرير Bubble Baby ليس مجرد سرير أطفال؛ إنه شهادة على الفخامة والأمان والفن الطليعي، حيث يتماشى بسهولة مع فخامة أي منزل".

يسمح تصميم سرير الأطفال الشفاف، الذي تفضله الأسر المالكة، لمقدمي الرعاية بمراقبة أطفالهم دون عناء. إن المرتبة، المصممة بشبكة ثلاثية الأبعاد للتنفس، لا تضمن الراحة التي لا مثيل لها فحسب، بل تضمن أيضًا التنظيم الحراري الأمثل، والوقاية من العفن، وتقليل خطر الاختناق بشكل كبير. تم تصميم المرتبة للحفاظ على النظافة، ويمكن غسلها في الغسالة بسهولة.

يحاكي السرير حركة هزازة لطيفة تشبه لعبة مائلة، مضيفا لمسة ملكية، مما يريح الأطفال بينما يُظهر ثباتا مثيرا للإعجاب - فهو ثابت حتى مع وجود شخص بالغ يجلس عليه.

بفضل تصميمها المذهل وميزات السلامة التي لا مثيل لها، تم الاعتراف بكل فخر بِـBubble Baby Bed من خلال الجوائز المرموقة التي حصل عليها، بما في ذلك جائزة Salone Satellite في أسبوع ميلان للتصميم وجائزة Well-Tech للابتكار التكنولوجي في ميلانو.

تضيف أجيان: "سواء كانت غرفة جلوس ملكية أو حضانة هادئة، فقد تم تصميم سرير Bubble Baby بدقة من أجل الارتقاء بنمط حياتك".

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://bubble-baby-bed.com/

نبذة عن Bubble Baby Bed

تعيد Bubble Baby Bed، الشركة التي أسستها لانا أجيان، المصممة والأم الحائزة على عدة جوائز، تعريف الفخامة في صناعة أسرة الأطفال. مع تصميم لا مثيل له وميزات أمان من الدرجة الأولى، فإنها اوفر بيئة آمنة وفخمة وملفتة للنظر للأطفال الرضع بشكل فريد.

الهاتف: 0055 568 58 971+

البريد الإلكتروني: [email protected]mailto:[email protected]

الصّورة - https://mma.prnewswire.com/media/2105668/Bubble_Baby_Bed.jpg

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