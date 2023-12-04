فنادق Mercure تحتفل بمرور 50 عامًا من تجارب تناول الطعام المحلية الفريدة من خلال برنامج "DISCOVER LOCAL: THE BUCKET LIST EDITION"

أبرمت فنادق Mercure شراكة مع Munchies وTOPJAW لإلهام أذواق المسافرين في أرجاء المعمورة من خلال 50 تجربة رائعة للطعام والشراب حول العالم.

باريس، 4 ديسمبر 2023 /PRNewswire/ -- احتفالًا بالذكرى الخمسين لتأسيسها، تسر مجموعة Mercure أن تعلن عن إطلاق برنامج "Bucket List" الخاص بها والمصمم لإلهام النزلاء، والمسافرين ومحبي الطعام الشغوفين بالشروع في رحلة استكشاف الأذواق المحلية. يُعد برنامج Bucket List الخاص بـ Mercure (الذي يُذاع على الهواء مباشرة يوم 1 ديسمبر) عبارة عن مجموعة مختارة من 50 تجربة للأطعمة والمشروبات المختارة بعناية من جميع أنحاء العالم، والتي تمثل بعضًا من أفضل الأماكن وأكثرها تميزًا لتناول الطعام والشراب، في أثناء الإقامة في أحد فنادق Mercure. ومن المقرر أن يتم الكشف عن القائمة المنسقة في حدث احتفالي يوم 5 ديسمبر في فندق Mercure Porto Centro Aliados في البرتغال.

هذا وصرّح جيمس ويتكروفت، نائب الرئيس الأول العالمي للعلامات التجارية المتوسطة في Accor قائلًا: "في Mercure، نؤمن بأن الأطعمة والمشروبات رموز عالمية للترحيب وهي في صميم الطريقة التي نختبر بها الثقافات الجديدة". وأضاف "احتفالًا بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيسنا، تدعو مجموعة Mercure المسافرين إلى تجربة برنامج "Discover Local" في كل مكان. وبالنسبة للكثيرين منا، فإن ذلك يعني تذوق أفضل الأطعمة والمشروبات التي يقدمها كل مكان فريد من نوعه في العالم. وبمساعدة شركائنا في TOPJAW وMunchies، يسعدنا أن نشارك هذه المغامرات الخمسين المذهلة في الطهي والتي نأمل أن تلهم نزلائنا ومعجبينا ومتابعينا."

يُعد برنامج Bucket List امتدادًا لبرنامج Mercure الشهير المُسمى " Discover Local" الذي يسلط الضوء على التخصصات المحلية ويكشف لنزلائنا قصصًا محلية غير متوقعة. . ولإنشاء قائمة مخصصة من Bucket List لعشاق الطعام، استعانت Mercure بشبكتها العالمية، حيث طلبت من فرق الفنادق وموظفيها تقديم أفضل تجارب الطهي المحلية لديهم. وقد تمت مراجعة الطلبات المقدمة من قِبل لجنة من خبراء الطعام والسفر بما في ذلك TOPJAW -وهم صنّاع أفلام للطعام والسفر- وMunchies - Food by Vice، بالإضافة إلى فريق التسويق العالمي في Mercure.

في حفل الكشف الرسمي، المُقام في فندق Mercure Porto Centro Aliados، سيتم نقل النزلاء حول العالم إلى وجهات في المملكة المتحدة وإيطاليا وفيتنام وأستراليا والأرجنتين، من خلال خمس محطات مصممة بشكل جميل ومستوحاة محليًا. في كل محطة، ستتم إعادة شرح واحدة من تجارب الطعام الخمسين الواردة في قائمة Bucket List الخاصة بـ Mercure بعناية من قبل الطهاة والسقاة والموردين المحليين. كما ستتاح للنزلاء فرصة اكتشاف تجارب الطعام والشراب الفريدة وتذوقها، بينما يستمتعون أيضًا بالعروض الموسيقية الحية وفرصة مقابلة جيسي بورغيس من TOPJAW.

ترتبط كل تجربة من تجارب Bucket List الـ 50 بإحدى وجهات فندق Mercure. فمع أكثر من 950 فندقًا حول العالم، من جاكرتا إلى أكسفورد، يُعد حضور Mercure حول العالم واسع النطاق بشكل لا يصدق، مع فرق فندقية لا تتمتع بمعرفة حقيقية بمدنها فحسب، بل تتواصل أيضًا مع الثقافة المتطورة لأحيائها. وفيما يلي بعض التجارب المميزة في Bucket List الخاصة بمجموعة Mercure، مع توفر القائمة الكاملة على الموقع الإلكتروني mercurebucketlist.com.

· الاستمتاع بالتنزه وسط ضباب الخزامى وتناول المحار الطازج خلال الإقامة في فندق Mercure Kangaroo Island Lodge . إذ تُعد جزيرة كانغارو الصافية أحد أسرار أستراليا الخفية، وموطن مزرعة Emu Bay Lavender، وهي مزرعة لافندر عائلية من الجيل الخامس، يمكن فيها للنزلاء احتساء مشروبات صغيرة مثل جين اللافندر البري من Miss Donnington وليمنسيلو اللافندر من Miss Lemington. بعد ذلك يأتي المكان المفضل لعشاق المأكولات البحرية المحليين والأبيقوريين – Oyster Farm Shop – للقيام بجولة في المزرعة المحيطية وأخذ عينات من ذوات الصدفتين الموسمية.

· جمع مجموعة من الأعشاب البحرية الطازجة من المحيط الأطلسي وتحويلها إلى كافيار خلال الإقامة في Mercure La Baule Majestic ، في مدينة لا بول المطلة على المحيط بفرنسا. هذا ويسعد المؤسس جان ماري بيدرون وزوجته فاليري بمنح النزلاء جولة في مزرعة الطحالب الخاصة بهم والتي تم بناؤها على الملاحات السابقة لعائلاتهم، وهي في موقع يغذيه البحر لأكثر من 500 عام. ويُعد Ferme Marine في لاكروزيك أحد الموردين المفضلين لدى كبار الطهاة في جميع أنحاء فرنسا. وبعد جمع الأعشاب البحرية، سيتعلم النزلاء طريقة صنع كافيار من الأعشاب البحرية، وهو طبق يمزج بين مختلف الطحالب الخام ويمتلئ بالنكهات البحرية.

· التعلم من معلم الصيد التايلاندي على شاطئ بوفوت، في قرية الصيد الجميلة والتاريخية كوه ساموي في تايلاند، خلال الإقامة في Mercure Samui Chaweng Tana . كما ستتاح للنزلاء فرصة مقابلة السيد أرواي ليرماي، وهو مواطن من كوه ساموي يبلغ من العمر 80 عامًا، والذي يشارك معرفته بتقاليد صيد الأسماك القديمة لدعم المجتمع. وبعد التنزه في السوق الليلي النابض بالحياة، يستمتع النزلاء بعشاء فاخر من المأكولات البحرية في مطعم Auan Tai، والذي يقدم قائمة تذوق أصيلة "من البحر إلى المائدة".

· تجربة إثارة بعض الباييّلا الإسبانية الأصيلة خلال الإقامة في Mercure Benidorm ، على طول ساحل كوستا بلانكا في منطقة فالنسيا في إسبانيا. ففي مطعم Molino Roca المملوك لمنتجي الأرز المشهورين عالميًا، يمكن للنزلاء المشاركة في فصل دراسي رئيسي حول طريقة إعداد الباييّلا الأصيلة. إذ يقوم فريق الطهي في Molino Roca بإعداد هذا الطبق الشهير على الطراز الفالنسي الحقيقي للسكان المحليين والزوار كل يوم. كما ستوفر ورشة عمل خاصة عرضًا عمليًا لطريقة إعداد الباييّلا، إلى جانب درس حول مشروب السانجريا، وهو كوكتيل إسباني شهير يُصنع من النبيذ الأحمر أو الأبيض والفواكه الطازجة.

· الانغماس في مجموعة ثلاثية من التقاليد اليابانية مع تجربة غنية للواجيو والساكي والجيشا خلال الإقامة في Mercure Kyoto Station . حيث يقع Ryotei Bungo في قلب منطقة جيون الشهيرة في كيوتو -وهي إحدى مناطق جيكو النادرة والمرموقة في البلاد- في مبنى مخصص للتراث يحدد الإيقاع للاستمتاع بأمسية من التاريخ والثقافة. هذا وسيسعد النزلاء بالوجبات المتعددة من أجود أنواع لحم واجيو البقري وأزواج الساكي المثالية، بينما يستمتعون بالعروض الممتعة والرائعة التي يقدمها مقدموا عروض الجيكو والمايكو الأصيلان.

· صنع مزيج خاص من القهوة الإندونيسية خلال الإقامة في Mercure Tangerang BSD City . ففي وسط أجواء حديقة Kopi Kebon Kita الهادئة، يُعد عشاق القهوة مدعوين للتعمق في فن مزج نكهات القهوة الشخصية الخاصة بهم، في ورشة عمل خاصة يديرها خبراء صناعة القهوة. حيث سيتعرف النزلاء على الأنواع المختلفة من حبوب البن المحلية، وسيتعرفون على الخصائص المميزة لكل منها، وسيختبرون النِسب لإنشاء مزيج مميز. كما يتم تقديم الوجبات الخفيفة جنبًا إلى جنب مع إبداعات القهوة النهائية.

وبعد تجربة إحدى تجارب الطعام في Bucket List التابع لمجموعة فنادق Mercure، يمكن للنزلاء العودة إلى فندق Mercure الدافئ والأصيل والمستوحى محليًا للاستمتاع بنوم مريح وهانئ خلال الليل.

هذا وصرّح السيد ويتكروفت قائلًا: "إن مساعدة نزلائنا على اكتشاف قلب الوجهة هو ما تم تصميم فندق Mercure من أجله - فهو في طريقة تدريبنا لفرق الفنادق لدينا والطرق العديدة التي نلهم بها نزلاءنا". "ونأمل أن تلهم قائمة Bucket List لدينا المزيد من الأشخاص للمغامرة بالسفر حول العالم، وتجاوز المعالم المجربة والمختبرة، والانضمام إلينا في إحدى وجهات Mercure حيث سنشارك بسعادة تجاربنا المفضلة من الثقافة الأصيلة والأطعمة والمشروبات الرائعة واللقاءات المبهجة مع الشخصيات المحلية."

لبدء التخطيط لرحلتك القادمة واكتشاف تجارب Bucket List الخاصة بـ Mercure، تفضل بزيارة موقع Bucket List على الويب الخاص بـ Mercure.

نُبذة عن Mercure

تقدم فنادق Mercury، التي استوحت اسمها من الاسم الانجليزي لكوكب عطارد، إله المسافرين عند الرومان، أكثر من مجرد مكان للراحة والنوم - في بوابة للاكتشاف الأسرار، ونقطة انطلاق للاستكشاف. ومنذ تأسيسها في عام 1973، تفتخر مجموعة Mercure بتقديم معايير عالية الجودة مع نظرة حقيقية للمكانة المحلية. ومن خلال برنامجها "Discover Local"، ترحب مجموعة Mercure بالنزلاء - سواء كانوا في ريو أو باريس أو بانكوك أو أي وجهة أخرى على مستوى العالم - وستغمرهم على الفور في أجواء استوحتها من الأجواء المحلية. فكل شيء بدءًا من التصميم الزخرفي وحتى شغفنا باكتشاف الأطعمة والمشروبات المحلية متجذر في الميزات الفريدة لكل وجهة. وتقع فنادق Mercure في مكان مناسب في وسط المدن، أو على سواحل البحار أو في وسط الجبال، مع أكثر من 950 فندقًا في أكثر من 60 دولة. تُعد Mantis هي جزء من Accor، وهي مجموعة ضيافة عالمية رائدة تضم أكثر من 5500 فندق في أكثر من 110 دولة، وعلامة تجارية مشاركة في برنامج ALL - Accor Live Limitless وهو برنامج ولاء لأسلوب الحياة يوفر الوصول إلى مجموعة متنوعة من المكافآت والخدمات والتجارب.

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للتواصل الإعلامي: غوتييه روكايرول، المدير الأول للعلاقات العامة في العلامات التجارية العالمية - Accor، E. [email protected]