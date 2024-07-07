فنادق ومنتجعات فيرمونت وSOL Properties تظهران لأول مرة في Fairmont Residences Solara Tower Dubai

المشروع السكني الفاخر المكون من 55 طابقًا هو أحدث تطوير للأراضي في "وسط مدينة دبي" ويقدم مناظر مذهلة لكل من برج خليفة ونافورة دبي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- تعاونت فنادق ومنتجعات فيرمونت ، وهي علامة تجارية فندقية فاخرة ذات شهرة عالمية ضمن مجموعة أكور (Accor)، مع سول بروبيرتيز (SOL Properties)، وهي شركة مطورة رائدة في الإمارات العربية المتحدة ، لإطلاق مشروع تطوير سكني خاص بارز ، وهو برج "فيرمونت ريزيدنسيز سولارا تاور دبي" (Fairmont Residences Solara Tower Dubai) السكني. يجري حاليًا تنفيذ المشروع، الذي يهدف لوضع معايير جديدة للعقارات الفاخرة في "وسط مدينة دبي"، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول الربع الثالث من عام 2027.

يجمع مشروع "فيرمونت ريزيدنسيز سولارا تاور دبي" معايير العلامة التجارية المتميزة لشركة فيرمونت والسمعة العالمية في مجال الضيافة الفاخرة مع خبرة سول بروبيرتيز الواسعة في العقارات الفاخرة لإرساء معايير جديدة في الحياة الحضرية الراقية. سيتضمن التطوير مساحات مصممة بدقة ، تمزج بين الأناقة والفخامة الخالدة. مع مجموعة واسعة من التصاميم الفسيحة والمرافق المخصصة ، تمثل هذه الوحدات السكنية قمة أسلوب الحياة الفاخرة اليوم وغداً ، مع شرفات واسعة توفر مناظر خلابة لبرج خليفة ونافورة دبي الرائعة.

قالإيجياي باتيا ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سول بروبيرتيز: إلى جانب الفريق في فيرمونت ، نحن في سول بروبيرتيز متحمسون لتوفير مستوى جديد تمامًا من المعيشة الفاخرة في "وسط مدينة دبي". هدفنا هو توفير وسائل الراحة الحصرية للمقيمين والعروض المخصصة حسب احتياجاتهم، وبالتالي تقديم سابقة جديدة لراحة ملاك وحداتنا ورفاهيتهم. من خلال الجمع بين الضيافة الاستثنائية وخدمة فيرمونت المدروسة مع بيئتنا السكنية المتكاملة والاهتمام بالجودة ، من المؤكد أن هذا المشروع يوفر للسكان تجارب نمط حياة لا مثيل لها."

استجابة لمتطلبات أصحاب المنازل الحضرية المتطورة ، يعد المشروع السكني بمجموعة من وسائل الراحة والخدمات المتميزة. سيكون لمالكي الوحدات السكنية إمكانية الوصول الحصري إلى مجموعة واسعة من وسائل الراحة المتكاملة في فيرمونت ، والتي تشمل المطاعم الراقية، وأحواض السباحة الخاصة، ومراكز اللياقة البدنية ، ومراكز الاستشفاء والمنتجعات الصحية، مما يوفر لهم تجربة تشبه المنتجع داخل حدود منزلهم.

علق عمر أكار ، الرئيس التنفيذي لشركة فيرمونت ، قائلاً: "نحن سعداء لمواصلة جلب تجربة فيرمونت لأماكن مختلفة في جميع أنحاء العالم. استنادًا إلى تاريخ أكور و فيرمونت الطويل والخبرة البارزة في إدارة الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية الفاخرة ، والعمل مع المطورين والشركاء الرائدين مثل سول بروبيرتيز ، فإننا قادرون على تقديم تجربة معيشية مؤهلة لإعادة تعريف الإقامة السكنية الفاخرة حقًا في سوق تنافسية بالفعل مثل دبي ، أو في الوجهات الراقية الأخرى في جميع أنحاء العالم."

يجسد المشروع التوسع المستمر وجاذبية المعيشة الفاخرة في دبي ، مع النمو المتوقع أن يشهده سوق العقارات السكنية الفاخرة بأكثر من 8 في المائة بحلول عام 2029. سيعزز افتتاح مشروع "فيرمونت سولارا تاور" باعتباره المشروع العقاري الفاخر الرئيسي في "وسط مدينة دبي" ، الطلب على دبي كوجهة عالمية ، مما يجذب الأفراد والمستثمرين ذوي القيمة الصافية العالية الذين يسعون إلى تنويع محافظهم مع الموقع الاستراتيجي للمدينة واللوائح الصديقة للمستثمرين.

ينضم "فيرمونت ريزيدنسيز سولارا تاور دبي" إلى محفظة تضم 16 مشروعًا للوحدات السكنية تحمل علامة فيرمونت التجارية ، يمثل كل منها ملاذًا يجمع فخامة فيرمونت مع خصوصية العيش المنزل ، من ماياكوبا (Mayakoba) في المكسيك ، والرباط ومراكش في المغرب ، إلى لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية. تشتهر فيرمونت عالمياً بخبرة العلامة التجارية في مجال الإقامة السكنية الفاخرة، ولديها 22 مشروعاً آخر قيد التطوير. يحظى المشروع بدعم "أكور وان ليفينج" (Accor One Living)، وهي المنصة الأولى من نوعها في الصناعة، والتي تركز على تصميم وتشغيل حلول الضيافة المبتكرة المختلطة الاستخدام لجيل جديد من المستثمرين وملاك المنازل.

قال جيف تيسدال ، كبير مسؤولي الأعمال في شركة "أكور وان ليفينج": "نحن فخورون جدًا بالشراكة مع سول بروبيرتيز في هذا التطوير الإقليمي للعلامة التجارية فيرمونت ، وهو مثال بارز لجيل جديد مثير من الوحدات السكنية الخاصة المستقلة المدعومة من "أكور وان ليفينج". نحن واثقون من أن الموقع الممتاز للغاية ، والمرافق الخاصة الواسعة لأصحاب الوحدات السكنية ، وتجربة المعيشة السكنية الراقية التي حولتها فيرمونت من حلم إلى حقيقة، مع سمعة سول بروبيرتيز للجودة والفخامة ، كلها عناصر ستجسد تجربة فريدة تحظى بقبول رائع لدى ملاك المنازل."

حول فيرمونت

فنادق ومنتجعات فيرمونت هي المكان الذي تتعايش فيه الخصوصية مع المساحات الواسعة؛ فهي مجموعة منقطعة النظير تضم أكثر من 90 فندقاً استثنائياً؛ حيث يتم الاحتفال بلحظات الحياة العظيمة ومتع الحياة التي تأسر القلوب وأهم لحظات الحياة الشخصية ليتذكرها الجميع لفترة طويلة بعد أي زيارة. منذ العام 1907، أنشئت فيرمونت فنادقًا رائعة وذات مغزى لا تُنسى، غنية بالطابع الخاص ومتصلة ارتباطاً وثيقاً بتاريخ وثقافة والمجتمع لوجهاتها؛ في أماكن مثل بلازا في مدينة نيويورك، وسافوي في لندن، وفيرمونت سان فرانسيسكو ، وفيرمونت بانف سبرينغز في كندا، وفندق فيرمونت بيس في شنغهاي، وفيرمونت النخلة في دبي. تشتهر فيرمونت بخدماتها الجذابة، والأماكن العامة المذهلة، والمأكولات المستوحاة محلياً، والمقاهي الشهيرة، وتفخر أيضاً بنهجها الرائد في الضيافة والريادة في ممارسات الاستدامة والسياحة المسؤولة. فنادق فيرمونت هي جزء من مؤسسة أكور، وهي مجموعة ضيافة عالمية رائدة تضم أكثر من 5600 فندق في أكثر من 110 دولة، وعلامة تجارية مشاركة في برنامج "ALL - أكور حياة بلا حدود" وهو برنامج ولاء لأسلوب الحياة يوفر إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من المكافآت والخدمات والتجارب. fairmont.com | all.accor.com | group.accor.com

حول SOL Properties

تأسست سول بروبيرتيز في عام 1974 تحت رعاية مجموعة باتيا (Bhatia)، وهي شركة رائدة متميزة في قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة ، تشتهر بمشروعات التطوير العقاري الفاخرة. على مدار السنوات الخمسين الماضية ، قدمت سول بروبيرتيز أكثر من 250 مشروعًا تحويليًا ، يشمل مشروعات تطوير عقاري سكنية رائعة ومساحات تجارية أيقونية وفنادق فاخرة. تتضمن محفظة الشركة المتنوعة مشاريعًا رمزية في جميع أنحاء دبي ، مثل أوشن هاوس، وأوكلي سكوير، وهيلسايد فيلاز (Hillside Villas)، وسول باي (SOL Bay)، ومشاريع الضيافة مثل "ذا دبي إيديشن" (The Dubai Edition)، و"وسط مدينة دبي"، وراديسون بيتش دبي نخلة الجميرا: يظهر تفاني سول بروبيرتيز للابتكار والتميز في كل مشروع؛ حيث تمزج ببراعة الإبداع مع البراعة المعمارية لإرساء معايير جديدة لبيئات المعيشة والعمل الفاخرة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.solproperties.ae.

لمزيد من المعلومات يُرجى التواصل مع: Myriam Sedki ، مدير التسويق والاتصالات أمريكا الشمالية والوسطى ، [email protected] / +971 50 464 25 76