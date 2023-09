فندق THE WHITELEY: أيقونة أعيد تصورها

لندن, 7 سبتمبر / أيلول 2023 /PRNewswire/ -- يقع على مرمى حجر من هايد بارك، المنزل السابق لأول متجر متعدد الأقسام في لندن، وهو في خضم عملية تجديد بقيمة مليار جنيه إسترليني لن تؤدي إلى تنشيط المبنى المحمي من الدرجة الثانية فحسب، بل أيضًا إلى Queensway Parade، مما يعيد تنشيط سمعة المنطقة بين العقلية العالمية المميزة.

من المتوقع أن يصبح أكبر عنوان للسكن والضيافة في العاصمة، حيث ستضم عملية إعادة تطوير مبنى المدينة بالكامل في كوينزواي قريبًا 139 منزلًا فريدًا، بما في ذلك 14 شقق فندقية من سيكس سينسيز Six Senses، وفندق سيكس سينسيز Six Senses المكون من 109 غرف، وهو الأول من نوعه في المملكة المتحدة، إلى جانب فندق مجموعة منسقة بدقة من الخدمات ووسائل الراحة.

تم إنشاء الشقق الأولى في هذا المعلم التاريخي من قبل مدير التطوير Finchatton، مع شريكي الاستثمار المشترك MARK وCC Land، ومن المقرر الانتهاء منها في نهاية عام 2023.

يبشر ترميم هذا المبنى باجتماع بعض المهندسين المعماريين والمطورين الأكثر موهبة في هذه الصناعة. بالتعاون مع Finchatton، قامت مؤسسة Foster + Partners، وهي مؤسسة بريطانية تتمتع بسمعة لا مثيل لها في التميز، بتصميم المخطط الرئيسي للمبنى الذي يتميز بهندسته المعمارية الفريدة وواجهته المدرجة من الدرجة الثانية والتي يبلغ عمرها 100 عام.

ثبت أن المبيعات على الخارطة هي أفضل الأصول أداءً في لندن، حيث وصلت المبيعات على الخارطة بأسعار قياسية إلى 500 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يمثل حوالي 60٪ من المساكن في المباني بمتوسط 3600 جنيه إسترليني لكل قدم مربع - قسط بنسبة 118٪ على المنطقة المحيطة بيزووتر.

يعلق أليكس ميشلان، المؤسس المشارك لشركة Finchatton: "إننا نشهد أكثر من ضعف عدد المشاهدات أسبوعيًا في The Whiteley مقارنة بأي مخطط بناء جديد آخر في لندن. وهذا دليل ليس فقط على جودة المنتج الذي يتم إنشاؤه ولكن تركيزنا على الخدمة الرائدة عالميًا التي سيتلقاها سكاننا. يشتري المقيمون لدينا نمط حياة مصمم خصيصًا من سيكس سينسيز Six Senses."

علامة تجارية مشهورة بتفانيها في مجال الصحة والاستدامة، ستوفر سيكس سينسيز لندن Six Senses لجميع المقيمين أكثر من 60 ألف قدم مربع من وسائل الراحة بما في ذلك مسبح بطول 25 مترًا واستوديو صحي على أحدث طراز ومنتجع صحي وصالة ألعاب رياضية ونادي الأعضاء الخاص، Six Senses Place، غرفة ألعاب للأطفال وقاعة رياضية وغرفة موسيقى. وسيقدم The Whiteley، باعتباره مركزًا عالميًا جديدًا، 19 مستأجرًا تجاريًا جديدًا، بما في ذلك المطاعم التي يقودها مواهب طهي عالمية المستوى، والسينما، ومجموعة من الأماكن العامة التي يمكن الوصول إليها بالكامل.

يشكل فندق The Whiteley أساس عملية تجديد كوينزواي الأوسع بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني. تتضمن الخطط استراتيجية جديدة للبيع بالتجزئة، وتحسينات كبيرة في المجال العام، وتحديث محطة مترو الأنفاق وإعادة تخضيرها، بما في ذلك مدخل جديد إلى هايد بارك.

