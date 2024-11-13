فوز "إلينغتون العقارية" بالعديد من "جوائز العقارات الدولية 2024" يُرسي معايير جديدة في القطاع العقاري

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دبي, الإمارات العربية المتحدة, 13 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- حققت إلينغتون العقارية، شركة التطوير العقاري الرائدة الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة نظراً لما تتمتع به تصاميمها العمرانية ومشاريعها السكنية من جودة عالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، نجاحاً كبيراً في إطار "جوائز العقارات الدولية 2024"، إذ حصدت الفوز في جميع الفئات السبع التي تقدمت للمشاركة فيها. ويؤكد هذا الإنجاز التزام "إلينغتون" الراسخ في التميّز في تصميم وابتكار أماكن المعيشة ووسائل الراحة التي ترقى إلى مستويات المنتجعات السياحية، وهو ما يعزز أنماط حياة قاطنيها.

وتحتفي "جوائز العقارات الدولية" بأعلى مستويات الإنجازات التي تحققها الشركات العاملة في مختلف المجالات والقطاعات العقارية. وتضم لجنة التحكيم التي تشرف على هذه الجوائز أعضاء محترفين يتمتعون بخبرة عريقة في مجموعة متكاملة من التخصصات في المجالات العقارية، وهو ما يجعلها تُعتبر بمثابة المعيار الذهبي في سوق العقارات.

وتعكس مشاريع "إلينغتون العقارية" الفائزة بتلك الجوائز توازناً متميّزاً بين التصميم الأنيق والمساحات العملية. فقد تم تكريم "إلينغتون بيتش هاوس" و"بيركلي بليس" نظير "تصاميم دورة المياه والمطبخ" المتميّزة التي يتمتعان بها، في حين تفوّق "ميرسر هاوس" في فئة "مشروع متعدد الاستخدامات". وفي الإطار نفسه، تلقى "يو ايتش من إلينغتون" جوائز تكريمية عن فئة "مشروع سكني" يضم 20 وحدة سكنية وما فوق، كما تم تكريم "وان ريفير بوينت" عن فئة "مشروع المباني السكنية الشاهقة" المرموقة. وتسلط هذه الجوائز الضوء على رؤية "إلينغتون" الفريدة من نوعها وخبرتها في ابتكار تجارب عقارية استثنائية تعيد تعريف الجودة والابتكار.

وفي معرض تعليقه على الفوز بهذه الجوائز، قال جوزيف توماس، الشريك المؤسس لشركة "إلينغتون العقارية": "إن نجاحنا بالفوز في هذا العدد من جوائز العقارات الدولية يؤكد التزامنا بتصميم مشاريع عقارية ذات القيمة العالية والتي تعتمد على التصاميم المتميّزة. ومن هذا المنطلق، فإن هذا التكريم يحتفي بالتزام فريق عملنا بالتميّز ويشجعنا على الارتقاء بفن ابتكار تصاميم المشاريع السكنية بشكل متواصل، بالإضافة إلى بناء مساحات معيشة فريدة من نوعها وتعزيز قيم المجمّعات السكنية النابضة بالحياة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة".

وبناء على ذلك، فإن هذه الإنجازات تُعزّز الارتقاء بمكانة "إلينغتون العقارية" نحو آفاق جديدة باعتبارها شركة ضليعة في الابتكار في مجال التصميم ووضع معايير جديدة في سوق العقارات في إمارة دبي.

ومن جهة أخرى، فإنه إلى جانب مشاريع بارزة مثل "إلينغتون هاوس" و"إلينغتون بيتش هاوس" و"أوشن هاوس"، فإن محفظة "إلينغتون العقارية" المتنامية تتميّز بكونها تضم مجموعة من المشاريع المنتشرة في أنحاء متفرقة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي بدورها قد حصدت العديد من الجوائز المماثلة. وتشمل هذه المشاريع كلاً من "ذا كيسايد" و"ذا كريستمارك" و"وان ريفير بوينت" في منطقة "الخليج التجاري"؛ أضف إلى ذلك مشروع "دي تي 1"(DT1) في وسط مدينة دبي؛ ناهيك عن مجموعة واسعة في " قرية جميرا الدائرية"، بما في ذلك "بلغرافيا" و"بلغرافيا 2" و"بلغرافيا سكوير" و"بلغرافيا هايتس 1" و"إيتون بليس" و"سومرست ميوز" و"هارينغتون هاوس". وفي "مدينة محمد بن راشد"، تقدم "إلينغتون العقارية" مشروعي "ويلتون تيراسيز" و"ويلتون بارك ريزيدنسز"، بالإضافة إلى "يو إتش من إلينغتون" في "أبراج بحيرات جميرا". وفي إطار توسّعها في إمارة رأس الخيمة، فإن مشاريع "إلينغتون" تتضمن أيضاً "بورتو بلايا" في "جزيرة الحياة" في "ميناء العرب"، و"إلينغتون فيوز" في "قرية الحمرا".

للاطلاع على المزيد من المعلومات حول "إلينغتون العقارية" والتعرّف على أحدث مشاريعها، يرجى زيارة موقعها الإلكتروني www.ellingtonproperties.ae أو الاتصال على رقم الهاتف +971 800 8288.

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نبذة حول "إلينغتون العقارية":

ترسّخ إلينغتون العقارية (Ellington Properties) التي تُعتبر واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في دبي، مكانتها الرائدة في تصميم المشاريع العقارية وبناء المجمّعات السكنية الرائعة التي تتيح لقاطنيها عيش أنماط حياة استثنائية وعالية الجودة. وتشتهر "إلينغتون العقارية" بكونها تعتمد نهجاً يرتكز على العملاء، حيث تطور مساكن تتميز ببراعة فنية مذهلة وهندسة معمارية متكاملة.