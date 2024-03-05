فوز Huawei وBJFF بجائزة GSMA GLOMO لمشروع TECH4ALL النرويجي للحفاظ على سمك السلمون

برشلونة، إسبانيا، 5 مارس، 2024 /PRNewswire/ -- حصلت شركة Huawei وBJFF على جائزة GSMA GLOMO الأسبوع الماضي في MWC Barcelona 2024 عن فئة "مساهمة تكنولوجيا المحمول المتميزة في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة"، وذلك عن الحل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمصمم لمنع انقراض سمك السلمون الأطلسي البري بالنرويج.

Lu Yong, Huawei Senior Vice President and President of the European Region for Huawei, receives the GLOMO at MWC Barcelona 2024 Fish are directed through the tunnel in the river The automated gate in action

وفي كلمته، قال Lu Yong، نائب الرئيس الأول لشركة Huawei ورئيس المنطقة الأوروبية لشركة Huawei: "من دواعي الفخر والشرف أن حصلنا على قبول GSMA GLOMO لمشروعنا TECH4ALL، ونتقدم بشكر خاص لشريكتنا BJFF على التزامها ودعمها الغاليين. يُظهر مشروع السلمون الإمكانات الكبيرة للتكنولوجيا للحفاظ على الطبيعة مع دفع التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية. وستواصل Huawei استخدام التقنيات المبتكرة لجعل العالم أكثر مراعاة للبيئة."

تم إطلاق الحل TECH4ALL في عام 2021 تحت إشراف شركة Huawei، وكان قد تم تطويره بالتعاون مع الشركاء المحليين BJFF وSimula Consulting وTroll Systems، وقد ظهر على مدار إطار زمني مدته ثلاث سنوات ردًا على الأنواع الغازية من سمك السلمون الأحدب، التي تهدد سمك السلمون المحلي في أنهار النرويج.

يعد هذا الحل هو الأول من نوعه في العالم، وهو يقوم بتصفية سمك السلمون الأحدب من نظام النهر، ما يمنعه من المضي قدمًا نحو المنبع لوضع البيض.

وقال Geir Kristiansen، رئيس مجلس إدارة BJFF: "نحن فخورون للغاية بالتعاون مع Huawei وشركائها في هذا المشروع الرائد. إن الحل التكنولوجي المتطور الذي لدينا في Berlevåg هو وصفة ناجحة لوقف سمك السلمون الأحدب، وكان من دواعي سرورنا أن حصلنا على إقرار عالمي بتميزه في MWC Barcelona 2024. وهذا المشروع لا يحمي أنهارنا وسمك السلمون البري الأطلسي فحسب، بل يوضح أيضًا كيف يمكن للابتكار أن يتصدى ويواجه التحديات البيئية في كل أنحاء العالم."

ووصفت لجنة تحكيم GLOMO المشروع بأنه "فكرة ممتازة وقابلة للتطوير، فهو تطبيق ذكاء اصطناعي ذاتي، وتكنولوجيا المحمول المسخرة لحل مشكلة بدقة، مع تنفيذ رائع ونتائج مبهرة."

آلية عمل الحل

يتم توجيه الأسماك للسباحة عبر نفق يمتد على طول النهر ومزود بكاميرا تحت الماء وبوابة ذكية تعمل بالخوارزميات.

وتحدد الخوارزميات أنواعًا مختلفة من الأسماك، وتتعرف، على سبيل المثال، على السنام المميز لذكر السلمون الأحدب ونمط الذيل المميز لأنثاه. وبفضل معدل دقة تحديد يتجاوز 99%، يوجه النظام البوابة إلى أن تظل مغلقة لتصفية الأنواع الغازية في خزان الاحتفاظ، ولكنها تُفتح للسماح للأسماك الأخرى بالسباحة في اتجاه مجرى النهر.

وفي الفترة ما بين يونيو وسبتمبر 2023، ما كان أحدث موسم لتكاثر سمك السلمون في دورة تتم كل عامين، نجحت المشروعات التجريبية في نهر ستورليفا ونهر كونجسفجورد في تصفية أكثر من 6 آلاف سمكة سلمون أحدب.

تتطلب الطريقة اليدوية من المتطوعين الوقوف في النهر، وتمييز سمك السلمون الأحدب بصريًا، وإزالته باليد. ولا تقتصر متاعب هذه الطريقة على ما تتطلبه من عمالة ووقت طويل فحسب، بل تتعرض العديد من الأسماك للإصابة أو القتل عن طريق الخطأ في أثناء هذه العملية. وبالمقارنة، فإن الحل المؤتمت لا يسبب أي ضرر للأسماك ويقلل من أعباء العمل اليدوية بنحو 90%.

معلومات عن الموضوع

تم إدخال سمك السلمون الأحدب إلى أنهار النرويج في ستينيات القرن العشرين لزيادة الإمدادات الغذائية. على أن أعداد الأنواع الغازية منه ازدادت بسرعة، وسرعان ما بدأت تتفوق على سمك السلمون الأطلسي البري في الموارد ومناطق التكاثر. وقد أدى تأثيره إلى انخفاض عدد الأنواع المحلية إلى النصف منذ الثمانينيات.

ونظرًا إلى أهمية سمك السلمون في الثقافة والاقتصاد النرويجيين، فإن هذه القضية تشكل سببًا مستمرًا للقلق على المستوى الوطني.

وقد أعطى نجاح الحل وإمكانية توسيع نطاقه في كل أنحاء النرويج الأمل في حل خطر الانقراض الذي يتعرض له سمك السلمون الأطلسي البري.

The GLOMOs

يقام حفل توزيع جوائز GSMA GLOMO كل عام في MWC ويكرم "الأفضل على الإطلاق في النظام البيئي لتقنيات المحمول وغيرها." ويتم منح 30 جائزة يبت فيها 200 حكم مستقل، في ست فئات. ولقد حصلت Huawei على سبع جوائز GLOMO في MWC لهذا العام.

معلومات عن Huawei TECH4ALL

TECH4ALL هي مبادرة وخطة عمل الشمول الرقمي الطويلة المدى من Huawei. وتهدف مبادرة TECH4ALL، المدعومة بالتقنيات والشراكات المبتكرة، إلى تعزيز الشمول والاستدامة في العالم الرقمي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع Huawei TECH4ALL على https://www.huawei.com/en/tech4all

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الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2354482/Fish_directed_tunnel_river.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2354483/The_automated_gate_action.jpg