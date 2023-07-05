في 4 يوليوز/تموز، ستطلق منصة SPHEERA™ التابعة لِـ RYFF علامات تجارية ومحتويات

إطلاق التكنولوجيا يسهل الاتصال السلس القابل للتطوير

لندن وهونج كونج و هوليوود، كاليفورنيا، 5 يوليوز/تموز 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت Ryff ، مخترعة VPP، عن تحرير جميع العلامات التجارية ومالكي المحتوى من اتفاقيات الصناعة في الرابع من يوليوز/تموز. يوفر إطلاق Spheera™ حرية الاتصال لرواة القصص والمبدعين واستوديوهات التلفزيون والأفلام والمذيعين في جميع أنحاء العالم.

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تعمل منصة Spheera™ التابعة لِـRyff كجسر يربط 53 مليون علامة تجارية صغيرة ومتوسطة وكبيرة في جميع أنحاء العالم بمجموعة كبيرة من المحتوى المرئي وتحطيم اتفاقيات الصناعة القديمة. تقدم Ryff بديلاً ممتازًا وتمنح العلامات التجارية ومنشئي المحتوى التحكم.

إمكانات السوق

أصدرت شركة الأبحاث Radicle Insights والتي مقرها في نيويورك، والمدعومة من كلية السينما التابعة لجامعة تشابمان المرموقة، تقريرًا يسلط الضوء على إمكانات القنوات التلفزيونية مثل NBC وITV وChannel 4 وDisney وغيرها، لتوليد أكثر من مليار دولار من خلال تنفيذ وضع المنتجات الافتراضية (VPP).

تستخدم Scene Intelligence™، وهي تقنية اخترعتها Ryff، الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) والحوسبة المرئية لإحداث ثورة في عالم وضع المنتجات.

من خلال الاستفادة من هذه التطورات، تكشف شركة Scene Intelligence™ من Ryff عن "لحظات التسوق" وتقدمها للعلامات التجارية، مما يفتح فرصًا هائلة للتواصل مع الجماهير المحتملة. يتضمن ذلك قائمة بث شاملة تشتمل على 250000 ساعة من المحتوى، بالإضافة إلى الرياضة المباشرة والبرامج التلفزيونية الجديدة والأفلام.

من خلال القيام بذلك، يبثون حياة جديدة في صناعة وضع المنتجات الراكدة. تحول يسد الفجوة بين العلامات التجارية وعملائها بسلاسة.

قال فرانك إريبو، رئيس LØCI في أمريكا الشمالية: "يتضمن نهج Ryff تحديد المحفزات العاطفية التي تدفع استدعاء علامتنا التجارية، والأهم من ذلك، المبيعات". "تعمل تقنية Ryff على سد الفجوة بسلاسة بين مدربينا وعملائنا المستهدفين ذوي الإمكانات العالية."

التحكم والمقياس للعلامات التجارية والمعلنين ومالكي المحتوى

Spheera™ هي منصة شاملة تستوعب كل أنواع الوسائط المرئية، بما في ذلك المؤثرون والرياضة المباشرة. تكتشف Spheera™ لحظات التسوق التي يمكن شراؤها بشكل فردي أو بالجملة، مما يمكن العلامات التجارية من إنشاء حملات علامة تجارية فعالة.

مع وجود مكتبة متنامية تضم الآلاف من البرامج التلفزيونية والأفلام والرياضة، يمكن للعلامات التجارية البحث عن فرص الوضع الافتراضية (VPOs™) التي تتوافق مع منتجاتها والسوق المستهدف. يمكنهم تصفية النتائج بناءً على فئة السوق وأنواع المحتوى والتنسيقات والمشاهد.

تنتج Spheera™ تقرير حملة يحتوي على بيانات وتحليلات أداء لضمان حملة فعالة للغاية. من السهل إنشاء الحملات وجدولتها وتتبعها.

إن منصة Spheera™ ذات الصلة والقابلة للتكرار والأصيلة هي العصر الجديد لوضع المنتجات. تم بالفعل تتويج Ryff بأنها الفائزة بِـ AI Lift-Off Challenge من Comcast و الشيء المهم التالي في مجال التكنولوجيا من Fast Company .

نبذة عن RYFF

تأسست Ryff في عام 2018، وهي رائدة في مجال وضع المنتجات الافتراضية (VPP). تعزز Ryff التقارب السلس والأصلي للمحتوى والعلامات التجارية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2146762/Ryff_Spheera.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2011209/Ryff_MasterLogo_SolidBlue_RGB_Logo.jpg

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