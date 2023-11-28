في إطار خطتها لطرح حلول التمويل المُدمج لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة CredibleX تحصل على ترخيص مُعتمد من سُلطة تنظيم الخدمات المالية

- سُلطة تنظيم الخدمات المالية تمنح منصة CredibleX ترخيص جديد لمزاولة نشاطها في سوق أبوظبي العالمي(ADGM)

- تعزيز شراكات استراتيجية في قطاع الخدمات المالية والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة.

- CredibleX توقّع شراكات مع ADGM باعتبارها الشريك الوحيد في مجال التكنولوجيا المالية لمنصة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة "Numou".

- ضمن سعيها لتوفير حلول التمويل المُدمج لإقراض الشركات، CredibleX تستهدف 20,000 شركة صغيرة ومتوسطة خلال عام 2024.

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة, 28 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت CredibleX، المنصة الرائدة في التمويل المُدمج في الشرق الأوسط عن حصولها على ترخيص تنظيمي معتمد من سُلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي (ADGM). مما يسمح للمنصة مزاولة نشاطها والعمل ضمن إطار تنظيمي قوي لإطلاق خدماتها وتعزيز الثقة بين عملائها وشركائها في المنطقة. كما وأعلنت المنصة عن عقد شراكات مع سوق أبو ظبي العالمي باعتبارها الشريك الوحيد في مجال التكنولوجيا المالية لمنصة التمويل الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة "Numou". فضلاً عن عقدها شراكات آخرى في قطاع الخدمات المالية وقطاع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة.

Ahmad Malik Co-Founder

ومن خلال التمويل المُدمج سوف تلعب CredibleX دورًا محوريًا في ريادة النقلة النوعية في المنطقة ودعم الشركات لتزويد عملائهم بحلول التمويل الفوري والموثوق على نطاق واسع. كما تستهدف المنصة ومن خلال نموذج أعمالها الأول على مستوى المنطقة الوصول إلى 20,000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم خلال عام 2024.

ومن جهته قال سالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: "يسعدنا أن نتوجه بالتهنئة لفريق عمل CredibleX لحصولهم على الترخيص من سلطة سوق أبوظبي العالمي، ويسعدنا أن نرحب بهم في مجتمعنا المتنامي كشركاء داعمين لمنصتنا الرقمية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة Numou. نفخر بانضمام CredibleX إلينا والتزامها بتطوير حلول التمويل المُدمج للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة.

وأضاف: "نحن في سوق أبو ظبي العالمي نضاعف جهودنا لضمان نظام بيئي متجانس لشركائنا ذوي التفكير المماثل ونتطلع إلى التعاون المثمر مع CredibleX لنشهد تأثيرًا إيجابيًا في نظامنا البيئي المتكامل إلى جانب أعضائنا الآخرين".

وبدوره علّق السيد أحمد مالك، مؤسس منصة CredibleX قائلاً: "وفقًا للأرقام الرسمية التي اعتمدتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة فإن أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يأتي من اقتصاد الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي كثيرٍ من الأحيان تواجه هذه الشركات تحديات في الحصول على الائتمان لتعزيز نمو أعمالهم أو تسهيل التدفقات النقدية".

وأضاف: "نحن على يقين بتواجد فرص مثالية لتحسين الخيارات لخدمة هذه الشرائح وضمان سهولة الوصول إلى التمويل اللازم لتحقيق إمكاناتها. ومن خلال حلول التمويل المُدمح أصبح من الممكن إدراج الخدمات المالية في الأعمال غير المالية باعتبارها وسيلة مبتكرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال شبكة واسعة من شركاء المال والأعمال. وبفضل حصولنا على موافقة الجهات التنظيمية أصبح الآن بإمكاننا دعمهم بشكل سريع وسهل للغاية للوصول إلى الائتمان من خلال المنصات التي يستخدمونها بشكل يومي".

وتمتاز تقنية CredibleX الحصرية بخصائص تجعلها قادرة على تقييم مخاطر الائتمان بشكل فوري، وتأكيد الموافقة المسبقة على مجموعة من خيارات إقراض الأموال للشركات الصغيرة والمتوسطة. بينما كانت هذه الشركات في الماضي تنتظر أسابيع أو أشهر للحصول على المستوى المناسب من التحديثات والشفافية لطلب الائتمان أو التمويل الخاص بشركتهم. إلا أن الآن ومن خلال التكنولوجيا الآمنة المدمجة أصبح بإمكان أصحاب الأعمال الحصول على نتائج الموافقة في غضون دقائق معدودة واستلام التمويل في حساباتهم خلال 24 ساعة.

ويمكن لمزودي الخدمات والمنصات التعاون مع CredibleX لتوفير خدمات أفضل لعملائهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتخذ المنصة على عاتقها إدارة المخاطر وضمان الامتثال وإعادة السداد. إن عملية تضمين حلول CredibleX مجاني للشركاء ويستغرق عملية الإعداد والإلحاق بضعة أيام فقط.

وتُعنى CredibleX بمعالجة تحديات القطاع المالي بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، حيث من المتوقع أن يتضاعف عددهم إلى أكثر من مليون شركة بحلول عام 2030 في جميع أنحاء الدولة. وبالرغم من تمثيلهم 90% من الشركات في قطاعات مختلفة وذلك حسب ما جاء في تقرير ( Dubai SME ) إلا أن فقط 20% من القروض تُمنح لهم. بينما على الصعيد العالمي ووفقًا لمؤسسة التمويل الدولي فإن حوالي 65 مليون أو بنسبة 40% من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الأسواق الناشئة، لديهم احتياجات مالية غير مُلباة تبلغ قيمتها 5.2 مليار دولار سنويًا حسب مصدر البنك الدولي . وفي هذا السياق ومن خلال الأساليب الجديدة المعتمدة سوف يلعب التمويل المُدمج دورًا أساسيًا في دعم هذه الشركات.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع www.crediblex.io أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني [email protected] .

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معلومات للمحرر:

للحصول على مصدر معلومات حجم اقتصاد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، يرجى زيارة البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن CredibleX

تأسست CredibleX، المنصة الرائدة في التمويل المُدمج في الشرق الأوسط في عام 2023 في أبو ظبي بهدف توفير حلول مُبتكرة تُلبي جميع متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات في الحصول على قروض ائتمانية. وتقوم منصة CredibleX بتمكين المؤسسات لدعم عملائهم ومورّديهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول فورية وموثوقة تساعدهم في الحصول على قروض الائتمان على نطاق واسع. حيث يمكنهم الوصول بشكل فوري واقتراض الأموال من خلال الحلول المُدرجة داخل برمجيات الأعمال لمزودي الخدمات والمنصات التي يستخدمونها بشكل يومي، فضلاً عن تقديم طلباتهم في غضون دقائق واستلام الأموال خلال 24 ساعة.

وتسعى المنصة الرائدة CredibleX إلى تمكين المؤسسات من تزويد عملائهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة بإمكانية الوصول الفوري إلى حلول اقتراض الأموال.

نبذة عن السيرة الذاتية - أحمد مالك

يتمتع أحمد مالك، مؤسس منصة CredibleX بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في القطاع المصرفي، حيث ترأس مناصب في كلٍ من سـيتي بنك و سـتاندرد تشـارترد. كما عمل على إطلاق وتوسيع نطاق عمل شركات ناشئة وبنوك في مجال التكنولوجيا المالية في كلٍ من المملكة المتحدة، وأوروبا، والشرق الأوسط.

Jonathan Ivan-Duke

Partner, duke+mir

[email protected]

+971582857333

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