في اتفاقية جديدة تم عقدها من خلال لجنة حصرية في استاد الاتحاد كجزء من خطة توسيع الشراكة

حصول منصة OKX على شراكة رسمية جديدة مع نادي مانشستر سيتي الإعلان عن منصة OKX كشريك رسمي جديد لأكمام القمصان الرياضية لنادي مانشستر سيتي للفرق الأولى للرجال والسيدات

OKX NAMED OFFICIAL SLEEVE PARTNER OF MANCHESTER CITY IN EXPANSION OF PARTNERSHIP

مدينة مانشستر، المملكة المتحدة، 30 يونيو - 2023 أعلن اليوم نادي مانشستر سيتي ومنصة OKX، إحدى منصات تداول العملات الرقمية الرائدة من حيث حجم التداول وتقنية Web3، عن حصول OKX على لقب الشريك الرسمي لأكمام القمصان الرياضية للنادي في اتفاقية جديدة متعددة السنوات. وكجزء من الصفقة الموسعة، ستظهر علامة OKX التجارية على الكم الأيسر من القمصان الرياضية للفريق الأول للرجال والسيدات وستحتفظ بمكانها على الكم الأيسر من قمصان التدريبات للفريق الأول، بالإضافة إلى الظهور عبر المزيد من الأصول الرقمية والمادية للنادي.

بدأت شراكة OKX مع نادي مانشستر سيتي في مارس 2022، وتوسعت لأول مرة في يوليو 2022 لتصبح الشريك الرسمي لمجموعة قمصان التدريبات للنادي لموسم 2022/23. وحتى الآن، ساعدت الشراكة في تقديم العلامة التجارية للملايين من عشاق كرة القدم حول العالم من خلال تجارب الويب3 المبتكرة، والتي من خلالها يمكن للمشجعين الاقتراب والتعرف أكثر على لاعبي مانشستر سيتي وسفراء OKX مثل أليكس غرينوود وجاك غريليش.

وتم الإعلان عن توسعة الشراكة في حدث حصري في استاد الاتحاد شارك فيه فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة السيتي لكرة القدم، وحيدر رفيق، الرئيس التنفيذي للتسويق العالمي لمنصة OKX ، كما رفع الستار عن أكمام القمصان الرياضية في "كشف افتراضي" مع فيديو يضم صورًا افتراضية للاعبين، بحضور أسطورة مانشستر سيتي جايل كليشي الذي قام لالإجابة عن بعض أسئلة الإعلاميين، كما تخلل الحدث جلسة أدارتها مقدمة نادي مانشستر سيتي ناتالي بايك، تحدث فيها سوريانو ورفيق عن رؤية OKX للوصول إلى جماهير السيتي في جميع أنحاء العالم من خلال هذه الشراكة، كما قامو بمناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه تقنية ويب3 في تفاعل المشجعين، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتصميم تجارب شيقة لهم.

وفي هذه المناسبة صرَح فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة السيتي لكرة القدم، قائلًا: "نحن فخورون بتمثيل OKX على أكمام قميص مانشستر سيتي. إن منصة OKX ونادي مانشستر سيتي هما شركتان رائدتان يدفعهما شغف الابتكار، حيث شهدنا تجارب ويب3 الحديثة التي صممتها OKX لقاعدة المشجعين العالمية لمانشستر سيتي، ومازلنا نعمل على المزيد في المستقبل."

ومن جانبه، علَق حيدر رفيق، الرئيس التنفيذي للتسويق لمنصة OKX، قائلًا: "سعداء برحلتنا مع فريق مانشستر سيتي، فشراكتنا هي أول شراكة رسمية عالمية للعلامة التجارية، وفي غضون عام ونصف فقط قطعنا شوطًا طويلاً. كنا نعتزم دائمًا الاندماج في مجال الرياضة ومساعدة النادي على التوجه نحو الويب3 ، والآن أصبح لدينا metaverse ومبادرة NFT وعدد من المشاريع الجديدة الأخرى التي نتطلع إليها بكل حماس."

وأضاف: "إن شراكة أكمام القمصان الرياضية تقربنا من عشاق نادي مانشستر سيتي في جميع أنحاء العالم، ونتطلع إلى التعاون لإنشاء مشاركات فريدة من خلال تقنية الويب3. وبصفتنا الشريك الرسمي للنادي، نعد الجماهير بتجربة شيقة في كل مرة يتفاعلون فيها مع OKX ".

نبذة عن OKX

OKX هي ثاني أكبر منصّة عالمية من حيث الحجم لتداول العملات المشفّرة ونظام الويب 3 الرائد، تشمل حلول الوصاية الذاتية الرائدة الخاصة بها OKX Wallet المتوافقة مع Web3، والتي تتيح للمستخدمين تحكمًا أكبر في أصولهم مع توسيع الوصول إلى DEXs وأسواق NFT و DeFi و GameFi وآلاف من dApps.

حصلت منصة OKX على الشراكة مع عدد من أفضل العلامات التجارية والرياضيين في العالم، بما في ذلك: بطل الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي وماكلارين فورميولا 1 ومهرجان ترايبيكا واللاعب الأوليمبي سكوتي جيمس وسائق الفورميولا 1 دانيال ريكاردو.

تلتزم OKX بالشفافية والأمان وتنشر دليل الاحتياطيات الخاص بها شهريًا.

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نبذة عن نادي مانشستر سيتي لكرة القدم

نادي مانشستر سيتي لكرة القدم هو أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تأسس في البداية في عام 1880 باسم St Mark's West Gorton. تغير الاسم رسميًا لنادي مانشستر سيتي في عام 1894 ومنذ ذلك الحين فاز بدوري أبطال أوروبا UEFA وكأس الكؤوس الأوروبية وتسعة ألقاب لبطولة الدوري وسبعة كؤوس الاتحاد الإنجليزي وثمانية كؤوس دوري. نادي مانشستر سيتي هو واحد من 13 ناديًا تحت مظلة مجموعة السيتي لكرة القدم.

تحت قيادة المدرب Pep Guardiola، أحد أكثر المدربين تتويجًا في كرة القدم العالمية، يلعب النادي مبارياته المحلية ودوري أبطال أوروبا UEFA على ملعب الاتحاد، وهو ملعب مذهل يضم 53,500 وهو الملعب الخاص بنادي مانشستر سيتي منذ عام 2003. اليوم، يقع الملعب في الحرم الأوسع للاتحاد، والذي يشمل أيضًا أكاديمية السيتي لكرة القدم، وهي منشأة تدريب على الأداء وتطوير الشباب تقع في قلب شرق مانشستر. تضم أكاديمية السيتي لكرة القدم ملعبًا أكاديميًا يتسع لـ 7,000 متفرج، وهي أيضًا المكان الذي يتدرب فيه نادي مانشستر سيتي لكرة القدم للسيدات وفرقة النخبة للتنمية على أساس يومي والمكان الذي تجري فيه مبارياتهم التنافسية.

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