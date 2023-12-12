في جلسة حوارية على هامش مؤتمر الأطراف COP28 : نائب الرئيس الأول لهواوي: الحياد الكربوني سيطلق شرارة تحول جذري والتعاون شرط أساسي لدمج إمكانات التكنولوجيا الرقمية والطاقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة

12 ديسمبر / كانون أول 2023

/PRNewswire/ -- انضم نائب الرئيس الأول لشركة هواوي، تشارلز يانغ، إلى نخبة من الخبراء البارزين في جلسة حوارية موسعة نظمها مركز الابتكار العالمي التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار يانغ خلال مشاركته إل دور التكامل بين العالم الرقمي وعالم الطاقة في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتخصيص الموارد في جميع أنحاء العالم.

وأوضح يانغ في كلمته خلال الجلسة الحوارية، أن الفرص التي يتيحها الحياد الكربوني ستؤدي إلى إحداث تغيير تكنولوجي واجتماعي واقتصادي جذري.

Charles Yang, Senior Vice President of Huawei, delivers keynote remarks at COP 28

وقال يانغ: "نعمل على تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من خلال الابتكارات التكنولوجية، وكذلك بناء أنظمة مبتكرة تساعد في بلوغ هدفنا المشترك في تحقيق الحياد الكربوني".

وفي إطار الجلسة الحوارية التي انعقدت تحت عنوان "التحول الأخضر المبتكر والمدعوم رقمياً"، سلط كل من يانغ والمشاركون الضوء على طرق جديدة للتفكير والعمل في مجال التحول الأخضر، فضلاً عن الحالات الجديدة التي ظهرت وفرص التعاون التي يمكن الاستفادة منها.

واستشهد يانغ بالعديد من ابتكارات هواوي التي ساهمت في خفض البصمة الكربونية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات. بما في ذلك محطات الشحن الفائق المبردة بالسوائل، القادرة على شحن المركبات الكهربائية بمعدل كيلومتر واحد في الثانية؛ وثاني أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهروضوئية في العالم في مقاطعة تشينغهاي في الصين، حيث ساهمت هواوي في إتمام ربط المحطة بالشبكة الكهربائية؛ ودعم تشغيل أول مدينة تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100% في إطار مشروع البحر الأحمر لتخزين الطاقة في المملكة العربية السعودية.

وأوضح يانغ أن مشغلي شبكات الهواتف المحمولة سيتمكنون أيضاً من المساهمة في إنتاج الطاقة، حيث قال: "إذا تمكن مشغلو شبكات الهواتف المحمولة من الاستفادة من 10 ملايين محطة أساس للهواتف المحمولة عالمياً وأصبحوا منتجين للطاقة، فسيؤدي ذلك إلى تقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير".

ومن جهته، أكد جيفري ساكس، رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة ومدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا، على أهمية التعاون في تحقيق التحول الأخضر والتنمية المستدامة، وقال بهذا الخصوص: "نحن بحاجة إلى نهج تعاوني، وشركات رائدة توفر أحدث التقنيات مثل هواوي، ومن ثم نحتاج إلى حلول لتوسيع نطاق استخدام هذه التقنيات".

في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، سلط موهان موناسينجي، النائب السابق لرئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والحاصل على جائزة نوبل للسلام لعام 2007، الضوء على دور التكنولوجيا الرقمية كجزء من الهدف 9 "الصناعة والابتكار والبنية التحتية"، والسبيل إلى تحقيق الهدف 13 "التصدي للتغير المناخي" من أهداف التنمية المستدامة.

وقال موناسينجي: "يجب معالجة جميع الأهداف بطريقة متكاملة، إذ من غير المجدي التعامل مع الحياد الكربوني والمناخ بمفردهما. وتدعم التكنولوجيا الرقمية التقنيات الخضراء الشاملة، وتعزز البنية التحتية القطاعية التي تحفز النشاط الاقتصادي، كما أنها سبيلنا إلى بناء حضارة مسؤولة بيئياً في القرن الحادي والعشرين".

وفي إطار حديثه خلال الجلسة، قدم ألكسندر ريس سيكويرا فريري، مفوض منظمة الاتصالات البرازيلية "أناتل"، مثالاً واضحاً على تلك التكنولوجيا الرقمية متمثلةً في برنامج أمازون المستدام والمتكامل، المعروف أيضاً باسم PICE، والذي يتألف من 11 شبكة أساسية من الألياف الضوئية النهرية بطول يقدر بحوالي 9000 كيلومتر.

وأشار فريري إلى استفادة أكثر من أربعة ملايين نسمة في البرازيل من البرنامج، مضيفاً أن "تطوير البنية التحتية للاتصالات المتقدمة في منطقة الأمازون سيعزز تكامل المجتمعات والاقتصاد الرقمي".

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"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

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