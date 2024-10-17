في حدث GITEX GLOBAL 2024: أطلقت Huawei سلسلة من حلول التحول الرقمي والذكي الصناعية، والمنتجات الرائدة

إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة, 17 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- بصفتها راعيًا من المستوى الألماسي، فإن شركة Huawei مشاركة في حدث GITEX GLOBAL 2024 في موضوع تسريع الرقمنة والذكاء الصناعي. استضافت Huawei قمة التحول الرقمي والذكي الصناعية وأطلقت حلولًا مشتركة مع شركائها في عشرة صناعات، ومجموعة من المنتجات الرئيسية الجديدة، والتي تم تصميمها لدعم العملاء في تعزيز التحول الرقمي والذكي.

الابتكار المستمر لمساعدة العملاء على النجاح، وتمكين الشركاء المحليين، وصقل المواهب المحلية

Huawei @ GITEX GLOBAL 2024

ألقى Li Peng، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، ورئيس مبيعات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في Huawei، الكلمة الافتتاحية في القمة. قائلًا: "نحن ندمج بين نقاط قوتنا في الشبكات والتخزين والحوسبة والسحابة والطاقة، ونعمل مع شركائنا لبناء بنية تحتية رقمية وذكية جديدة".

كما أوضح السيد Li بالتفصيل كيف قامت Huawei منذ ذلك الحين بتطبيق هيكل مرجعي للتحول الذكي للصناعات لتزويد العملاء بحلول رائدة وقابلة للتكيف.

وأكمل قائلًا: "ستكون هذه الإنجازات مستحيلة دون شركائنا". "ونحن ملتزمون ببناء بيئة صحية ومنفتحة ومفيدة لشركائنا. لقد أنشأنا 14 من مراكز OpenLabs في جميع أنحاء العالم لدعم الابتكار المشترك مع شركائنا المحليين في مجال إنشاء الحلول".

وصف السيد Li كيف تقوم Huawei بالابتكار دون توقف لتزويد الشركاء بحلول خفيفة على الأجهزة، ومنتجات قابلة للتسويق، وخدمات متكاملة لتمكين الأعمال التجارية من النمو، ومنصات رقمية فعالة لمساعدتهم على خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكثر استقلالية وسهولة وفعالية.

ثم ختم بوصف جهود Huawei للمساعدة في تطوير المواهب الرقمية المحلية وتطوير النظام البيئي للصناعة، وهو أمر أساسي لتعزيز التنمية المستدامة. وأضاف السيد Li قائلًا: "إن Huawei مستعدة وراغبة في التآزر مع المزيد من العملاء والشركاء لتمكين التحول الرقمي والذكي للصناعة وتقديم المزيد من المنافع لحياة الناس وعملهم في جميع أنحاء العالم".

تسريع عملية الرقمنة واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق قفزة في الإنتاجية

أكد Leo Chen، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، ورئيس مبيعات المؤسسات، في Huawei، خلال خطابه الرئيسي على أن الذكاء الاصطناعي و5G-A (شبكات الجيل الخامس المتقدمة) من بين تقنيات الجيل التالي التي تقود الثورة الصناعية الرابعة، وستؤدي إلى قفزة كبيرة في الإنتاجية. ومع ذلك، فإن هذا التحول يجلب أيضًا تحديات في البنية التحتية والتطبيقات الصناعية والنظم البيئية للمواهب. وتلتزم Huawei باستخدام مزاياها الفريدة لمساعدة العملاء والشركاء على النجاح في هذا العصر الذكي.

ستواصل Huawei الاستفادة من قدراتها الكاملة في مجال الاتصال بالشبكة، والتخزين، والحوسبة، والسحابة؛ لمساعدة الصناعات في بناء بنية تحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جاهزة للذكاء الاصطناعي.

لقد نشرت Huawei تقريرًا تمهيديًا عن تعزيز تطبيق الرقمنة والذكاء في الصناعة، والذي يتضمن أكثر من 100 قصة نجاح للعملاء للرجوع إليها خلال تحولهم الخاص.

تخطط Huawei لتعزيز نظام التعاون بين Huawei وشركائها (Huawei-Partner) وتعزيز نظام بيئي للمواهب الرقمية والذكية. وقد طورت Huawei مؤشرًا رقميًا عالميًا جديدًا (GDI) مع IDC لتقديم مؤشرات للتقييم الكمي لصالح العملاء بشأن تحولهم.

بناء بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) من الجيل القادم

أكد David Shi، نائب رئيس قسم تسويق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومبيعات الحلول، في شركة Huawei، على أهمية بناء بنية تحتية متينة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشركات لتحقيق النجاح في هذا العصر الذكي. وسلط الضوء على نقطتين رئيسيتين لتسريع هذا التحول: تسريع عملية تعميم البنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتسريع عملية تحقيق الدخل. قال السيد Shi: "فقط من خلال العمل بشكل وثيق مع عملائنا وشركائنا يمكننا حقًا جلب الذكاء إلى جميع الصناعات".

إن تسريع عملية تعميم البنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتيح لعدد أكبر من الشركاء والعملاء إضافة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملياتهم والوصول إليها واستخدامها بسلاسة، ما يسمح لها بالتطور جنبًا إلى جنب مع احتياجات الأعمال. لقد اقترحت Huawei أربعة مبادئ لتبسيط عملية بناء واستخدام البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات: سهولة الدمج مع البنية الحالية، وسهولة الوصول، والاستخدام، والتطوير. وهكذا يسهل الاستخدام واسع النطاق للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السيناريوهات المعتادة مثل: الجامعات، وشبكات الإنترنت الواسعة، ومراكز البيانات.

أصدرت Huawei منتجات ومحافظ أدوات برمجية رائدة وطورت منتجات HUAWEI eKit، والتي تعمل كأداة قوية للتحول الرقمي من خلال تسهيل التكامل والاستخدام بشكل أكثر كفاءة.

أما تسريع تحقيق الدخل، فالمقصود بها تسريع الابتكار في الخدمات وخلق القيمة من خلال التقنيات المختلفة، ودمج التقنيات مع شتى السيناريوهات، والتعاون لبناء بيئة مزدهرة للشركاء تدعم النمو المستمر للمؤسسات.

لقد عملت Huawei مع الشركاء للكشف عن حلول للتحول الرقمي والذكي في عشرة صناعات، بما في ذلك حل السحابة الرقمية للحكومة الوطنية (National Government Cloud Solution)، حل تعزيز المواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (alent Cultivation Solution)، إلخ.

ننمو معًا، لنفوز في هذا العصر الذكي

يدعم إطار العمل "SHAPE" من شركة Huawei الشركاء في 5 مجالات رئيسية: الحفاظ على الريادة، وتحسين الابتكار المشترك مع الشركاء، ودفع تطوير قدرات الشركاء، وتعزيز تجربة تعاون الشركاء، وتوسيع فرص نمو الشركاء.

قال Ernest Zhang، رئيس الشركاء العالميين، والتجارة والتوزيع، ومبيعات المؤسسات، في Huawei: "نحن نعمل مع شركائنا لبناء ثقافة تركز على العملاء، والحفاظ على مبدأ 'المنافع المشتركة هي الجسر، والنزاهة هي الأساس، والقواعد هي الضمان'، وتعزيز بيئة عمل صحية، والنمو معًا لمساعدة العملاء على الشروع بنجاح في التحول الرقمي والذكي".

وأضاف Zhang: "التعاون مع Huawei يعني المزيد من فرص النمو، وكفاءة تشغيل أعلى، وهامش أعمال أكبر، وقدرة أكبر على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي".

يرجى زيارة: https://e.huawei.com/ae/events/branding/gitex.

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