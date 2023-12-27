في حضور رئيس الوزراء.. أحمد أبو هشيمة مؤسس شركة "مافي لتصنيع المحاصيل الزراعية" ينشأ أكبر مجمع لصناعات الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط بإجمالي استثمارات 300 مليون دولار

القاهرة, 27 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- أعلن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عن إنشاء أكبر مجمع لصناعات الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط، بإجمالي استثمارات تصل إلى 300 مليون دولار، بالشراكة مع مستثمر أجنبي.

هذا و قد شهد التوقيع بمقر مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد سمير وزير الصناعة، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، وممثلي الشركات العالمية الموردة للمصانع بتطبيق أحدث تكنولوجيا في العالم في مجال صناعات الأغذية الزراعية.

Dr. Mostafa Madbouly, the Prime Minister of Egypt, Ahmed Samir, the Minister of Industry, Hossam Hibah, the CEO of the General Authority for Investment, and Ahmed Abou Hashima, Founder and Chairman of MAFI Company for Agricultural Produce Industries.

وأعلن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أن هذا المجمع مملوك لشركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، ويقام على مساحة 154 ألف متر بمنطقة المطورين في مدينة اندستريا السادات المملوكة لشركة السويدي للتنمية الصناعية ، ويضم 5 مصانع، على رأسهم مصنعان يعدان الأكبر في مصر في مجال تصنيع مركزات البرتقال والطماطم والفواكه المتعددة بالإضافة الى استخلاص زيوت الموالح ، فضلاً عن مصنع يعد الأول في الشرق الأوسط في مجال Cloudy Products، بالإضافة إلى أحد أكبر المصانع في العالم في مجال التجفيف بالتبريد Freeze Dry)) الفواكه والخضروات، كما يضم المجمع مصنع لتجميد الفواكه والخضروات.

ينتج المجمع ما يزيد عن100 ألف طن منتجات زراعية غذائية سنويا في المرحلة الأولى، مستخدماً أحدث تكنولوجيا في العالم في مجال الأغذية الزراعية، وبالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، كشركتي JBTو Cabin Plant الاميركية و شركة GEA الألمانية. كما قام بالدراسات المالية شركة بلتون القابضة والدراسات السوقية شركة BCG الأمريكية.

وكشف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أن هذا المجمع يوفر ما يزيد عن 7 الاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويستهدف تصدير ما يزيد عن 80% من انتاجه للخارج، بهدف دعم الاقتصاد المصري، والمساهمة في تحقيق التوازن بين الواردات والصادرات، مؤكداً أن المكون الدولاري في هذا المجمع عبارة عن تمويل واستثمار أجنبي مباشر.

وصرح السيد/ لوكا بورديني مدير عام شركة JBT وقال أن مجمع المواد الغذائية MAFI هو الأكبر والأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية على مستوى الشرق الأوسط مؤكداً على الجودة العالية التي سوف ينتجها هذا المجمع للأسواق العالمية.

كما أشاد السيد/ سونيل كومار الرئيس التنفيذي لشركة GEA الشرق الأوسط عن سعادته البالغة بالتعاون مع شركة MAFI من خلال إنشاء أحد أكبر المصانع في العالم وبأحدث تكنولوجيا للتجفيف بالتجميد FREEZE DRYING وذلك لدعم قطاع الأغذية المصري في سعيهم المتواصل لزيادة صادراتهم للعالم حيث أن السوق المصري سوق متنامي ويمتلك مقومات عالية.

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