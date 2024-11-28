في خطوة تدعم نمو قطاع الطاقة المتجددة في اليونان وأوروبا الشرقية "مصدر" تستكمل صفقة الاستحواذ على "تيرنا إنرجي"

• "مصدر" تستكمل صفقة الاستحواذ على 70 بالمائة من الأسهم القائمة لشركة "تيرنا إنرجي" لتصبح المساهم الأكبر في شركة الطاقة النظيفة اليونانية الرائدة

• "مصدر" الشركة الإماراتية الرائدة تستهدف بعد إتمام الصفقة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة لإطلاق عرض شراء إلزامي نقدي بالكامل للاستحواذ على جميع الأسهم المتبقية

• "مصدر" ستسهم من خلال ما تتمتع به من رؤوس أموال طويلة الأجل وخبرة عالمية في دعم تحقيق خطط النمو لشركة "تيرنا إنرجي" التي تستهدف رفع القدرة الإجمالية لمشاريعها في مجال الطاقة المتجددة إلى 6 جيجاواط بحلول عام 2029، ودعم التحوّل في قطاع الطاقة باليونان وأوروبا الشرقية

• الصفقة ستسهم بدور مهم في توسيع أنشطة "مصدر" في أوروبا ودعم خططها لرفع القدرة الإجمالية لمحفظة مشاريعها العالمية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وأثينا، اليونان, 28 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الشركة الإماراتية الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، اليوم عن إتمامها لصفقة استحواذ على 70 بالمائة من الأسهم القائمة لشركة "تيرنا انرجي اس ايه" من شركة "جي إي كيه تيرنا اس ايه" ومساهمين آخرين في الشركة، وحصولها على كافة الموافقات التنظيمية اللازمة.

Masdar Agios Georgios Wind Farm

وبموجب الصفقة، تم تقدير القيمة المؤسسية لشركة "تيرنا إنرجي" بـ 12.62 مليار درهم (ما يُعادل 3.2 مليار يورو)، حيث بلغت قيمة السهم 76.5 درهم (ما يُعادل 20 يورو)، لتكون أكبر صفقة طاقة على الإطلاق تشهدها بورصة أثينا، وواحدة من كُبرى صفقات قطاع الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي.

وسوف تسعى "مصدر" بعد إتمام صفقة الاستحواذ للحصول على الموافقات التنظيمية من هيئة أسواق رأس المال اليونانية لإطلاق عرض شراء إلزامي نقدي بالكامل للاستحواذ على جميع الأسهم القائمة في شركة "تيرنا إنرجي".

وتعد شركة "تيرنا إنرجي" من الشركات الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة لأكثر من عقدين من الزمان، وذلك من خلال محفظة مشاريع هي الأكبر والأكثر تنوعاً باليونان، فضلاً عن مشاريع في بلغاريا وبولندا. وتمتلك الشركة وتدير مشاريع طاقة نظيفة في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية والطاقة الكهرومائية. وباعتبارها شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة في اليونان، تقوم "تيرنا إنرجي" بتطوير مشروع "أمفيلوتشيا" بقدرة 680 ميجاواط، الذي يعد أحد أكبر مشاريع الطاقة الكهرومائية في أوروبا.

وتعكس هذه الصفقة ثقة "مصدر" بإمكانات "تيرنا إنرجي" وقدرتها على تحقيق معدلات نمو عالية، لا سيما أنها تمتلك حالياً محفظة مشاريع بقدرة إجمالية تبلغ 1,2 جيجاواط وتستهدف الوصول إلى 6 جيجاواط بحلول عام 2029. كما ستدعم الصفقة مساعي "مصدر" لتعزيز أنشطتها في أوروبا وتحقيق هدفها برفع القدرة الإجمالية لمحفظة مشاريعها العالمية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030 بما يدعم الجهود العالمية للتحوّل في قطاع الطاقة.

وفي هذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تفخر 'مصدر' بأن تصبح أكبر المساهمين في شركة 'تيرنا إنرجي'، حيث تعكس هذه الخطوة أهمية تضافر جهود شركتين رائدتين في مجال الطاقة. وستتيح رؤية 'مصدر' وما تتمتع به من رؤوس أموال طويلة الأجل فرصاً كبيرة لتحقيق مزيدٍ من النمو في أنشطة شركة 'تيرنا إنرجي' وتسهم في تحقيق استراتيجيتها الرامية إلى دعم طموحات الطاقة المتجددة في اليونان".

وأضاف: "لقد ركزت استراتيجية الاستحواذ لشركة 'مصدر' على الاستثمار في أصول شركة 'تيرنا إنرجي' وكذلك فريق عملها المتميز، وإننا نطمح إلى ترسيخ مكانة الشركة كواحدة من أبرز منصاتنا الإقليمية التي ستدعم تحقيق أهدافنا الطموحة. وأتطلع إلى التعاون مع رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، جورجيوس بيريستيريس، والرئيس التنفيذي، إيمانويل ماراغوداكيس، وتوحيد جهودنا بما يسهم في دعم عملية التحوّل في قطاع الطاقة في اليونان وأوروبا".

من جهته، قال جورجيوس بيريستيريس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "تيرنا إنيرجي": "تعكس اتفاقيتنا مع 'مصدر' الدور الرائد لشركة 'تيرنا إنرجي' في دعم التحوّل إلى الطاقة النظيفة في اليونان ومنطقة جنوب شرق أوروبا، وهي ثمرة جهودنا الدؤوبة على مدار 25 عاماً لتطوير أكبر منصة للطاقة النظيفة والأسرع نمواً في البلاد. إننا نتشارك مع 'مصدر' ذات الرؤى بالسعي إلى إنتاج طاقة نظيفة محلياً وبتكلفة مناسبة، ونتطلع للعمل معاً من أجل فتح آفاق جديدة للتطور والنمو في تيرنا إنرجي".

وفيما يتعلق بإتمام إجراءات الصفقة والتمويل، فقد عيّنت "مصدر" شركة "روتشيلد آند كو" كمستشار مالي حصري، وشركات "سيمونز آند سيمونز"، و"بيرنيتساس لو"، و"لاثام آند واتكينز" كمستشارين قانونيين. في حين عيّنت مجموعة "جي إي كيه تيرنا" كلاً من "ريد سميث" العالمية و"بوتاميتيس فيكريس" اليونانية كمستشارين قانونيين، وتعيين شركة "مورغان ستانلي" كمستشار مالي حصري لشركة "تيرنا إنيرجي".

نبذة عن " مصدر "

تُعدّ شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى شركات الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في العالم ورائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، حيث تعمل على تطوير ونشر تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية ونظم بطاريات تخزين الطاقة وتقنيات الهيدروجين الأخضر، لتسهم في تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة ودعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف الحياد المناخي. تأسست "مصدر" في عام 2006، وتطور وتستثمر في مجموعة واسعة من المشاريع المُنتشرة في أكثر من 40 دولة حول العالم، حيث يتجاوز إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريع الشركة الـ 31.5 جيجاواط، لتوفر بذلك طاقة نظيفة وبتكلفة مناسبة لمختلف دول العالم بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

شركة "مصدر" مملوكة من قبل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، وتستهدف "مصدر" تعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.

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نبذة عن " تيرنا إنرجي "

تعد شركة "تيرنا إنرجي" من الشركات الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة لأكثر من عقدين من الزمن، حيث تمتلك أكبر محفظة مشاريع وأكثرها تنوعاً في اليونان، تشمل مشاريع قيد التشغيل وقيد الإنشاء وجاهزة للإنشاء بقدرة إجمالية تبلغ 2,500 ميجاواط.

تبلغ القدرة المركبة الحالية لشركة "تيرنا إنرجي" 1,224 ميجاواط، في حين تواصل الشركة خطتها الاستثمارية التي تستهدف تحقيق قدرة إجمالية تبلغ قرابة 6 جيجاواط بحلول عام 2029.

شركة "تيرنا إنرجي" www.terna-energy.com)) مدرجة في بورصة أثينا.

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