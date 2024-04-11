في خطوة رائدة، تمنح شركة صلة حقوق رعاية نيوكاسل يونايتد إلى مؤسسة خيرية كبرى لمباراة الدوري الإنجليزي الممتاز وتقدم قمصانًا مبتكرة تعمل بتقنية اللمس لمساعدة المشجعين الصم على تجربة الإحساس بصوت سانت جيمس بارك، في سابقة عالمية

سيظهر القميص، الذي يستخدم تقنية اللمس لتحويل صخب الملعب إلى تجربة لمسية حقيقية، لأول مرة في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية هذا الأسبوع ضد توتنهام هوتسبر. وسيرتدي المشجعون الصم القميص في المدرجات.

ومن أجل ضمان التأثير الدائم، تعهدت شركة صلة بجعل هذه التكنولوجيا متاحة في جميع مباريات نيوكاسل يونايتد على أرضه في المستقبل. علاوة على ذلك، تطمح شركة صلة إلى أن تكون هذه المبادرة بمثابة حافز لأندية كرة القدم الأخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا وخارجها، لتبني هذه التقنية لتمكين المشجعين الصم وضعاف السمع لتجربة أجواء مباريات كرة القدم في الملاعب.

ستشهد المباراة القادمة تبرع شركة صلة برعاية القميص الأمامي للمؤسسة الخيرية (RNID)، وهي مؤسسة خيرية في المملكة المتحدة مكرسة لمساعدة 12 مليون فرد في المملكة المتحدة يعانون من الصمم أو فقدان السمع أو طنين الأذن.

تُقام مباراة نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير على ملعب سانت جيمس بارك يوم السبت 13 أبريل في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.

صرح إبراهيم محتسب، نائب الرئيس التنفيذي لشركة صلة،

"إن ضمان تمتع جميع المشجعين بأجواء رائعة داخل الملعب أمر مهم للغاية بالنسبة لنا كرعاة لنيوكاسل يونايتد.

ونأمل من خلال هذه المبادرة أن يشعر المشجعون الصم وضعاف السمع بأنهم جزء من هذه الأجواء.

كما نرحب بعائلة كرة القدم بأكملها للانضمام إلينا في تبني هذه التكنولوجيا من أجل نشر هذه المبادرة في جميع انحاء العالم."

صرح بيتر سيلفرستون، المدير التجاري التنفيذي في نيوكاسل يونايتد.

"عندما عرضت شركة صلة الفكرة والتقنية وراء القمصان الملموسة، أيدنا الفكرة على الفور، لأننا نعلم أنها ستحدث تأثيراً ايجابياً على مشجعينا الصم أو الذين يعانون من ضعف السمع."

وأضاف: "ستستمر الشراكة بين نيوكاسل يونايتد وشركة صلة في تقديم تجربة رائعة لقاعدتنا الجماهيرية المتنامية حول العالم. كما أننا فخورون بالعمل معًا لتسليط الضوء على العمل الإيجابي لمؤسسة نيوكاسل يونايتد الخيرية ومدينة نيوكاسل. وتتميز هذه المبادرة الملهمة بأنها مبتكرة والأولى من نوعها، نحن نؤمن بأن هذه المبادرة ستغير قواعد اللعبة بشكل حقيقي في كرة القدم، ونأمل أن تُحدث هذه المبادرة أثر ايجابي في تجربة كرة القدم لجميع المشجعين الصم أو ضعاف السمع، بغض النظر عن الفريق الذي يشجعونه."

قالت تيري ديفاين، مديرة الدمج في الجمعية الخيرية (RNID):

"واحد من بين كل خمسة بالغين في المملكة المتحدة أصم أو ضعيف السمع، ولكنهم غالبًا ما يواجهون عوائق في حياتهم اليومية. إنه لأمر رائع أن نرى شركة صلة ونيوكاسل يونايتد يأخذان زمام المبادرة في دعم هذه التكنولوجيا، والتي يمكن أن يكون لها تأثير دائم على التجربة الرياضية الحية للصم وضعاف السمع."

وأضافت "نحن متحمسون لأن نكون جزءًا من هذا التعاون. ونأمل أن تحفز هذه المبادرة أندية كرة القدم الأخرى على إشراك مشجعيها الصم بشكل كامل."

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