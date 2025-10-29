في دعوة عالمية مفتوحة للتسجيل في تحدي الاستدامة "دبي القابضة" تدعو المبتكرين الموهوبين من حول العالم للمشاركة في برنامج "ابتكر من أجل الغد 2025" لتعزيز أثر الشركات ذات النمو السريع

● برنامج "دبي القابضة" الرائد لتعزيز أثر المشاريع وتوسيع نطاقها يهدف إلى تمكين روّاد الأعمال الطموحين من الإسهام في ابتكار حلول الاقتصاد الدائري لمستقبل مستدام

● حصول المشاركين المتنافسين على جوائز إجمالية بقيمة 850 ألف درهم إماراتي وتمويل أولي لتنفيذ مشاريعهم التجريبية ضمن منظومة "دبي القابضة" العالمية

● شراكة رائدة مع حاضنة الأعمال in 5 التابعة لمجموعة تيكوم لتزويد الفائزين بما يلزم من توجيه وإرشاد وتدريب بإشراف الخبراء وفرص التواصل مع المستثمرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 29 أكتوبر / تشرين أول 2025/PRNewswire/ -- أعلنت "دبي القابضة"، شركة الاستثمارات العالمية التي تملك وتدير أنشطة متنوّعة ضمن 10 قطاعات في 34 دولة، رسمياً عن افتتاح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية برنامج "ابتكر من أجل الغد 2025" لتعزيز أثر الشركات ذات النمو السريع. ويهدف هذا التحدي الرائد، الذي يجري تنظيمه بالشراكة مع حاضنة الشركات الناشئة وروّاد الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم، إلى دعوة الشركات الناشئة ذات النمو السريع من كافة أنحاء العالم للإسهام في وضع تصوّر جديد لممارسات استهلاك الموارد وإنتاجها وتجديدها، بما يدعم مساعي التحوّل نحو اقتصاد دائري مستدام. وسيحصل الفائزون في التحدي على جوائز نقدية إجمالية بقيمة 850 ألف درهم إماراتي، بالإضافة إلى تمويل أولي لتنفيذ مشاريعهم التجريبية وفرصة استثنائية لإثبات جدوى مشاريعهم المبتكرة من خلال محفظة "دبي القابضة" المتنوّعة.

وتهدف نسخة عام 2025 من ال تحدي إلى تحفيز الشركات الناشئة ذات النمو السريع على ابتكار الحلول الرائدة لبعض أبرز التحديات المرتبطة بالاقتصاد الدائري، وذلك من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسية وهي فقدان الغذاء وهدره، وإعادة تدوير الموارد وتجديدها، والابتكار الرقمي من أجل الاستدامة. وسوف تستقبل "دبي القابضة" طلبات المشاركة في هذا التحدي لغاية 25 نوفمبر 2025، حيث تدعو كافة المبتكرين ممّن يملكون حلولاً شاملة قائمة على التكنولوجيا المتقدّمة وضمان استدامة الموارد للإسهام في تحقيق قيمة مضافة والحدّ من الأثر على البيئة.

وسيقع الاختيار النهائي على 15 شركة ناشئة ذات نمو سريع من بين المشاركين في هذا التحدي من كافة أنحاء العالم، وذلك للمشاركة في برنامج متنوّع الأنشطة يستمرّ لمدّة 12 أسبوعاً لتعزيز أثر المشاريع. وسيحصل الفائزون من خلال هذا البرنامج على التوجيه والإرشاد من نخبة من أبرز قادة القطاع، فضلاً عن فرصة المشاركة في دورات تدريبية متخصّصة وورش عمل تهدف إلى تعزيز فعالية نماذج عملهم وتسهيل دخولهم إلى المزيد من الأسواق حول العالم. كما سيحظى الفائزون بفرصة الوصول إلى شبكات المستثمرين ومنظومة "دبي القابضة" ومحفظتها المتنوّعة من الأصول وبنيتها التحتية وبيئات الاختبار ذات المواصفات العالمية، للتحقّق من فعالية حلولهم والبدء بتطبيقها على نطاق واسع.

وسيُختتم هذا التحدي مع يوم مخصّص لعرض المشاريع الأولية وتقديمها في عام 2026، حيث سيحظى الفائزون في المراكز الأولى من الشركات الناشئة ذات النمو السريع بفرصة عرض مشاريعهم أمام نخبة من المستثمرين والشركاء وقادة القطاع. وبعد الإعلان عن الشركة الفائزة بالمركز الأول والشركتين الفائزتين بالمركزين الثاني والثالث، ستحصل الشركة الفائزة بالمركز الأول على الدعم التامّ والتمويل الكامل من "دبي القابضة" لتنفيذ مشروعها على أرض الواقع.

والجدير بالذكر أنّ النسخة الأولى من تحدي "ابتكر من أجل الغد" لعام 2024 قد نجحت في استقطاب 150 طلباً من 31 دولة. وكان من بين الفائزين شركة "أوثالو" (النرويج) التي تعيد تدوير النفايات البلاستيكية لصناعة مواد البناء، وشركة "ذا سوربلاس" (الإمارات العربية المتحدة) التي تعيد توزيع الفائض من المواد على مختلف القطاعات، وشركة "ميدوري نتوورك" (الإمارات العربية المتحدة) التي تحوّل النفايات البلاستيكية إلى مواد بناء. وقد أبرمت هذه الشركات الثلاثة بعد مشاركتها في التحدي العام الماضي شراكات فعّالة مع "دبي القابضة"، بما يؤكد على دور هذا التحدي الرائد في تعزيز أثر المشاريع وتوسيع نطاقها.

وفي هذه المناسبة، قالت هدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة للمجموعة في "دبي القابضة": "نحرص دوماً في 'دبي القابضة' على دعم الحلول المبتكرة التي تسهم في إحداث تغيير جذري في مختلف القطاعات، بما يعزّز قدرتها على إحداث تغيير إيجابي دائم وتعزيز الترابط بين المجتمعات وبناء مستقبل مستدام. وانطلاقاً من رؤية دولة الإمارات الطموحة لبناء مستقبل مستدام يقوم على الاقتصاد الدائري، يتيح تحدي "ابتكر من أجل الغد" للشركات الناشئة ذات النمو السريع فرصة الاستفادة من إمكاناتها القصوى ضمن بيئة مثالية تحفّز على الابتكار والتقدّم وتحقيق الأثر الإيجابي الملحوظ."

يعكس تحدي "ابتكر من أجل الغد لتعزيز أثر الشركات ذات النمو السريع" رسالة "دبي القابضة" الإنسانية الرامية إلى تمكين المجتمعات والشركات من الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً في الوقت نفسه على التزامها الراسخ بتطبيق الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري 2031 ومبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 ورؤية "مئوية الإمارات 2071".

ويعتمد التحدي، الذي يجري تنظيمه بالشراكة مع حاضنة الأعمال in5 وتصميمه بالتعاون مع شريك التنفيذ شركة "بولت"، على مهارات خبراء القطاع والدورات التدريبية المتخصّصة وفرص الدخول إلى الأسواق، لتمكين روّاد الأعمال من تطوير حلولهم وتعزيز مرونتها لتنفيذها على نطاق واسع. والجدير بالذكر أنّ حاضنة الأعمال in 5 التي أطلقتها مجموعة تيكوم في عام 2013 قد ساهمت في توفير الدعم لأكثر من 1,000 شركة ناشئة ضمن قطاعات التكنولوجيا والإعلام والتصميم والعلوم منذ تأسيسها، حيث تمكّنت هذه الشركات مجتمعة في الحصول على تمويلات إجمالية بقيمة تجاوزت 7.8 مليار درهم إماراتي.

ومتحدثاً نيابةً عن حاضنة الأعمال in5 ، صرّح ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم، قائلاً: "يسرّنا بصفتنا حاضنة الشركات الناشئة وروّاد الأعما ل in5 الرائدة في دبي أن نتعاون مع النسخة الثانية من تحدي 'ابتكر من أجل الغد' الذي أطلقته 'دبي القابضة ' ، في خطوة تعكس رؤيتنا الطموحة لدعم روّاد الأعمال والمبتكرين وتزويدهم بما يلزم من مقومات وموارد لتمكينهم من تحقيق النمو المستدام. ونؤكد التزامنا بمواصلة دعم الشركات الناشئة لترجمة أفكارها المبتكرة إلى مشاريع ملموسة ورائدة للإسهام في بناء مستقبل مستدام، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D 33 ".

تجدر الإشارة إلى أنّ تحدي "ابتكر من أجل الغد" يستقبل طلبات المشاركة من كافة أنحاء العالم من شركات ناشئة ذات نمو سريع، شرط أن تملك الشركة نموذجاً أولياً قابلاً للاستخدام أو منتجاً أساسياً بالحدّ الأدنى من المزايا وتكون حاصلة على إقرار العملاء بجدوى المنتج/ الخدمة وتمويل أولي أو مبدئي قبل جولة التمويل الأولى. ويتعيّن على شركة واحدة على الأقلّ الالتزام الكامل ببرنامج تدريبي متنوّع الأنشطة لمدّة 12 أسبوعاً وإثبات رغبتها الحقيقية بتوسيع نطاق أعمالها في دولة الإمارات.

يُفتح باب التسجيل للمشاركة في تحدي "ابتكر من أجل الغد" اعتباراً من (تاريخ) ويستمرّ لغاية 25 نوفمبر 2025. لتقديم الطلبات ومعرفة المزيد، يُرجى الضغط على الرابط التالي هنا .

أبرز مزايا تحدي "ابتكر من أجل الغد لتعزيز أثر الشركات ذات النمو السريع":

● يحصل الفائز على تمويل من "دبي القابضة" لإثبات جدوى المشروع وجائزة نقدية بقيمة 500 ألف درهم إماراتي، بينما يحصل الفائزان في المركزين الثاني والثالث على 250 ألف و100 ألف درهم إماراتي على التوالي.

● ستقوم نخبة من خبراء القطاع بتوفير ما يصل إلى 20 ساعة من التوجيه والإرشاد لكلّ شركة ذات نمو سريع مشاركة في هذا التحدي.

● تستفيد الشركات الناشئة ذات النمو السريع في المراكز الخمسة الأولى من المزايا التي توفرها حاضنة الأعمال in 5 لمدّة عام كامل، أي الحصول على خدمات دعم تعادل قيمتها 90 ألف درهم إماراتي.

● سيجري تنظيم أكثر من 15 دورة تدريبية متخصّصة وورشة عمل حول كيفية تطوير الأعمال ودخول الأسواق والتمويل والإرشاد الفني والامتثال للأنظمة والقوانين المرعية.

● سيتمّ منح صلاحية استخدام أكثر من 250 تطبيقاً ومنصّة تكنولوجية بأسعار مخفّضة.

● سيتمّ منح فرص التعاون مع مختلف القطاعات ضمن محفظة "دبي القابضة"، بما في ذلك "دبي القابضة للعقارات" ودبي القابضة للضيافة" و"دبي القابضة لإدارة الأصول" و"دبي القابضة للترفيه" و"دبي القابضة لإدارة المجمّعات".

أبرز إنجازات نسخة عام 2024 من تحدي "ابتكر من أجل الغد"

● ينطوي الحلّ الفائز في النسخة الأولى من تحدي "ابتكر من أجل الغد" على إعادة تدوير النفايات والمخلّفات البلاستيكية وتحويلها إلى مواد بناء بأسعار معقولة، وهو من ابتكار فرانك كاتو لاهتي من شركة "أوثالو" (النرويج). وبصفتها الشركة الفائزة في التحدي، تعمل "أوثالو" على تنفيذ مشروع تجريبي مع "دبي القابضة" يهدف إلى إنشاء مركز تعليمي رائد متعدّد الأغراض ومصنوع بالكامل من البلاستيك المُعاد تدويره في "ذا جرين بلانيت دبي".

● أصبحت الفائزة في المركز الثاني رنا هاجيراسولي من شركة "ذا سوربلاس" (الإمارات العربية المتحدة) من شركاء "دبي القابضة"، بفضل حلّها المبتكر الذي ينطوي على تحويل الفائض من المواد والمنتجات إلى فرص متساوية. وتتيح منصّتها المبتكرة للشركات تداول الفائض من المواد والموارد للحدّ من النفايات وتعزيز كفاءة العمليات.

● يستعدّ المتأهّل للنهائيات فيدور سميرنوڤ من شركة "ميدوري نتوورك (الإمارات العربية المتحدة) إلى البدء بتنفيذ حلّه المبتكر عبر دمج مختبرات إعادة تدوير نفايات المدن بمحفظة "دبي القابضة". ويعالج هذا الحلّ مشكلة التلوّث الناجم عن البلاستيك، من خلال شبكة إعادة تدوير موزّعة من شأنها أن تحوّل النفايات إلى مواد بناء.

نبذة عن "دبي القابضة"

تُعدّ "دبي القابضة" شركة استثمارات عالمية تملك أنشطة متنوّعة في أكثر من 30 دولة ويعمل فيها ما يزيد عن 45 ألف موظف. وتسهم "دبي القابضة" منذ تأسيسها في عام 2004 في الارتقاء بجودة حياة ملايين المقيمين في دبي وزوّارها، من خلال محفظتها الاستثمارية الضخمة التي تتجاوز قيمة أصولها 280 مليار درهم إماراتي والتي تدعم مساعي التنويع الاقتصادي والنمو المستدام في دبي ضمن 10 قطاعات رئيسية، وهي العقارات، والضيافة، والتسلية والترفيه، والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصميم، والتعليم، والتجزئة، والتصنيع والخدمات اللوجستية، والعلوم.

تضمّ محفظة "دبي القابضة" الشركات التالية:

● "دبي القابضة للعقارات" هي إحدى أكبر شركات التطوير العقاري المتكاملة في دبي، حيث تستفيد من خبرات شركات "مِراس" و"نخيل" و"ميدان" و"دبي للعقارات". وتوفّر محفظتها الاستثمارية حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجالات تطوير العقارات وإدارة المشاريع والمرافق والمناطق السكنية.

● "دبي القابضة لإدارة الأصول" تملك محفظة استثمارية عالمية المستوى تضمّ أكثر من 20 مجمّعاً سكنياً و15 وجهة ترفيهية و10 مراكز تجارية و18 مركز تسوّق، فضلاً عن امتلاكها غالبية الحصص الاستراتيجية في مجموعة تيكوم، التي تملك وتدير 10 مجمّعات أعمال متخصّصة ورائدة ضمن ستة قطاعات اقتصادية حيوية قائمة على المعرفة.

● "دبي القابضة للضيافة" تملك وتدير 53 فندقاً ونخبة من العلامات الرائدة في قطاع الضيافة، بما في ذلك علامة "دبي القابضة" الرائدة في مجال الضيافة وشركة الفنادق العالمية الفاخرة "جميرا"، التي تملك بدورها محفظة عالمية متميّزة تضمّ 31 عقاراً. كما تضمّ محفظة "دبي القابضة للضيافة" مجموعة متنوّعة من المطاعم والمقاهي الفريدة من نوعها والحائزة على جوائز مرموقة.

● "دبي القابضة للترفيه" هي أكبر شركة إعلام وتسلية وترفيه وأكثرها تنوّعاً في المنطقة، حيث تضمّ نخبة رائدة من الوجهات والمعالم السياحية البارزة على غرار "القرية العالمية" و"عين دبي" و"دبي باركس آند ريزورتس" و"ذا ڤيو بالم جميرا"، بالإضافة إلى وجهات الإعلام والترفيه مثل "روكسي سينما" و"كوكا كولا أرينا" وشبكة الإذاعة العربية.

● "دبي القابضة للاستثمارات" هي ذراع المجموعة المسؤولة عن وضع استراتيجيتها الخاصّة بالاستثمار وإدارة محفظتها المتنوّعة من الاستثمارات الاستراتيجية والمالية ضمن الأسواق العامة والخاصّة في دولة الإمارات العربية المتحدة وكافة أنحاء العالم، بهدف مواصلة تنويع استثمارات المجموعة وتحقيق عوائد مجزية تتناسب مع مستوى المخاطر. وتملك "دبي القابضة للاستثمارات" حصصاً في بنك الإمارات دبي الوطني ومركز ورسان لمعالجة النفايات وشركة "دو" ومجموعة "أزاديا" و"نورد أنجليا"، فضلاً عن مشاريع مشتركة وشراكات مع "بروكفيلد" و"إعمار" والدار" و"تبريد" وغيرها.

● "دبي القابضة لإدارة الأراضي" تتولّى مسؤولية الإشراف على إدارة محفظة الأراضي الضخمة التي تملكها المجموعة والحرص على تعزيز كفاءتها واستدامتها، تأكيداً على التزام المجموعة بالتنمية الحضرية المستدامة والتنويع الاقتصادي بما يتماشى مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.

● "دبي القابضة لإدارة المجمّعات" هي شركة متكاملة توفّر الخدمات التي تتمحور حول العميل وتحرص على إنشاء وإدارة المجمّعات السكنية الحيوية المستدامة. ويتركّز اهتمام "دبي القابضة لإدارة المجمّعات" حول تعزيز شعور 1.2 مليون مقيم في 58 مجمّعاً سكنياً رائداً بالانتماء والترابط.

